Grafica Calciomercato Calhanoglu Inter 16.9Calciomercato/Getty

Inter, Çalhanoğlu: "Juventus ve Barcelona beni istiyordu. Chivu herkese şans veriyor, Inzaghi'nin zamanında durum farklıydı"

Türk orta saha oyuncusu, Inzaghi'den Chivu'ya geçiş sürecini anlatıyor ve transfer piyasasıyla ilgili bazı perde arkasını açıklıyor.

Hakan Çalhanoğlu ve Cristian Chivu'nun Inter'in teknik direktörlüğüne gelmesi: "Onunla birlikte herkes için fırsat var. Inzaghi'nin zamanında durum farklıydı."


Nerazzurri'nin orta saha oyuncusu KAFA Sports'a konuştu ve Türk YouTube kanalının muhabirleriyle, Milan'dan Inter'e transferinden Viale della Liberazione'daki kulübün yaz aylarında yaşadığı yeniliklere kadar çeşitli konuları ele aldı.


Özellikle Simone Inzaghi'nin ayrılışı ve Cristian Chivu'nun gelişiyle birlikte teknik direktörlük koltuğunda yaşanan değişiklik.

  • CHIVU'dan INZAGHI'ye

    Tam da bu konuda Çalhanoğlu, Rumen teknik direktöre uyum sağlamanın ne kadar hızlı gerçekleştiğini vurguluyor:


    "Chivu zaten Inter'in Primavera takımını çalıştırıyordu, bazen onun takımıyla antrenman maçları yapardık. Bizimle çalışmaya başladığında, takım onu çok çabuk kabul etti. O da Inter'de oynamıştı ve bu şüphesiz bir avantaj. Herkese, en genç oyunculara bile fırsat veriyor. Inzaghi'de durum farklıydı, o daha deneyimli. İkisinin farklı felsefeleri var."

  • INTER'DEN MILAN'A

    Türk orta saha oyuncusu, Milan'dan Inter'e transfer olmanın "zor bir adım" olduğunu kabul ediyor ve bu geçiş sürecini yönetmenin sırrını şöyle açıklıyor:


    "Her şeyden önce değerini kanıtlamalı ve sağlıklı olduğunu göstermelisin. Ayrıca taraftarları da her zaman %100 performans göstereceğine ikna etmelisin. Ancak ilk maçım iyi geçti, gol attım ve bir asist yaptım. O maçtan gerçekten çok heyecanlandım, yeni bir deneyimdi, kariyerimde bir geçiş dönemi diyebiliriz."

  • ORTA SAHA OYUNCUSU OLARAK GELİŞİMİ

    Çalhanoğlu, Inter'de pozisyonunu değiştirerek ofansif orta saha/kanat oyuncusundan orta saha oyun kurucusuna geçti:


    "Geldiğimde - KAFA Sports'a anlattığı gibi - o pozisyonda Marcelo Brozovic oynuyordu ve onunla sık sık birlikte oynadık. O ayrıldıktan sonra, teknik direktör o pozisyonu nasıl yeniden düzenleyeceğini düşünüyordu ve bana beni denemek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim çünkü pozisyon farklıydı ama çok da farklı değildi."


    Ancak bazı farklılıklar vardı:


    "Elbette, belki ceza sahasından uzaklaşıyorum ama oyuna daha fazla hakim oluyorum. Hem hücum hem de savunma görevini yerine getiriyorum, takıma yardımcı olmayı seviyorum. Oyunum değişti, yeni zorluklara göğüs germeyi seviyorum."

  • ARKADAŞLARLA İLİŞKİLER

    Türk orta saha oyuncusu daha sonra takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini şöyle anlatıyor:


    "Açıkçası herkesle iyi anlaşıyorum, özellikle de Manuel Akanji, Yann Sommer, Marcus Thuram, Denzel Dumfries ve Yann Bisseck ile."


    Ancak Akanji ile arasında özel bir bağ var:


    "Evet, çünkü Almanca konuşuyor ve çocuklarımız hep aynı okula gidiyor. Ama Denzel Dumfries de Türkleri çok seviyor."

  • "JUVENTUS VE BARCELONA VARDI"

    Çalhanoğlu, sözleşmesinin sona ermesiyle Rossoneri'den ayrılışına bir kez daha değindi: "Milan'ın sözleşme uzatımı için bir teklifte bulunmasını son ana kadar bekledik, ancak böyle bir teklif gelmedi."


    Türk oyuncu olayın arka planını şöyle açıkladı:


    "O sırada menajerim geldi ve bana Barcelona'dan bir teklif olduğunu, Juventus'un da ilgilendiğini söyledi."


    Ancak sonra Inter devreye girdi:


    "Son anda. Inzaghi sürekli arıyordu, beni çok istiyordu. O anda kendime sordum: 'Milan'dan Inter'e nasıl geçilir ki?'. Menajerim bana dedi ki: 'Bir gece uyu, uyandığında beni ara. Kabul ettim".


    Ve kimsenin onayı olmadan:


    "Bu benim kararımdı. Kararımı aileme ilettiğimde, onlar da kabul etti."