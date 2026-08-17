Hakan Calhanoglu bir kez daha Inter’in teknik projesinin merkezine yerleşti. Türk orta saha oyuncusu, Monza’ya karşı sezonun ilk maçı öncesinde süre ve fiziksel olarak giderek daha iyi bir seviyeye geliyor; Inter’in Doğu turu sırasında da BeIn Sports Australia mikrofonlarına uzun bir röportaj vererek hem kendi geleceği hem de kulübün geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Verilen mesaj net: yeniden başka kupalar da kazanmak!
Çeviri:
Inter, Çalhanoğlu: "Inzaghi ile geçirdiğimiz son sezonun ardından bize ölü muamelesi yapıyorlardı, şimdi domine etmek istiyoruz. Chivu’da insan olarak daha çok ilgi görüyorsun"
GOAL dışından
"Bunun bir sırrı yok, beni herkes tanıyor. Takım arkadaşlarım da maçtan önce ya da devre arasında bana hep 'şut çekme fırsatın varsa, çek' diyor. Ben de kalitemin farkındayım; bazen boş alan bulduğumda kaleye vuruyorum ve bazen de iyi gidiyor"
İtalyan futbolu ile Alman futbolu karşı karşıya
“İki farklı stil var. İtalya’da oyun daha taktiksel ve savunma ağırlıklı, Almanya’da ise ben oradayken daha hücumcuydu, belki şimdi değişmiştir. İtalya’da gol atmak kolay değil, küçükler de dahil tüm takımlar iyi savunma yapıyor.
Serie A çok güzel bir lig, Atalanta gibi ve büyümekte olan başka takımlar var, Fiorentina gibi iyi oyuncular alıyorlar. Eleştiriler her zaman dışarıdan geliyor, bir futbolcu olarak söylediklerine katılmıyorum, bana göre Premier League ve La Liga ile birlikte en iyi 3 lig arasında.”
Chivu ve Inzaghi
“Chivu ile özel bir şey mi? Kesinlikle, bir önceki yıl yaşananlardan sonra herkes öldüğümüzü düşünüyordu. Takım güçlü bir zihniyet ortaya koydu, zor bir an yaşandığında sahada karşılık verdik ve fark yaratan da buydu.
Inzaghi hakkında hiçbir şey söyleyemem, Inter'e geldiğinde beni çok istemişti ve onunla birlikte hem oyuncu hem de insan olarak çok geliştim. Chivu farklı, onun için sen insan olarak daha önemlisin. Onun için futboldan daha önemli olan şey sensin; bir insan olarak sen, nasıl hissettiğin. Her zaman ulaşılabilir, sana güven veriyor ve kendini iyi hissetmeni sağlıyor”
Hâkimiyet kurmak istiyoruz
"Hedef her zaman ligi yeniden kazanmak ya da lige hakim olmak. 5 yılda 8 kupa kazandım ve 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadım, birini kazanmak isterdim ama futbol böyle. Hedef her zaman İtalya'da bunu tekrarlamak, yeniden kazanmaya ve domine etmeye çalışmak. Bunu yine deneyeceğiz"
İdoller ve en güçlüler? Thuram
“İdolüm mü? Ronaldinho’yu izlemeyi severdim, bana çok ilham verdi, idolüm oydu. Birlikte oynadığım en güçlü isimler mi? Son, Ibrahimovic, çok fazla güçlü oyuncu var, seçmesi kolay değil. Inter’de de çok fazla güçlü oyuncu var, birini seçersem diğerleri üzülür. Inter’den birini seçiyorum ve Thuram diyorum”
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