“İki farklı stil var. İtalya’da oyun daha taktiksel ve savunma ağırlıklı, Almanya’da ise ben oradayken daha hücumcuydu, belki şimdi değişmiştir. İtalya’da gol atmak kolay değil, küçükler de dahil tüm takımlar iyi savunma yapıyor.

Serie A çok güzel bir lig, Atalanta gibi ve büyümekte olan başka takımlar var, Fiorentina gibi iyi oyuncular alıyorlar. Eleştiriler her zaman dışarıdan geliyor, bir futbolcu olarak söylediklerine katılmıyorum, bana göre Premier League ve La Liga ile birlikte en iyi 3 lig arasında.”