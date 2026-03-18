Inter, Bonny Fildişi Sahili milli takımında Dünya Kupası'nda yer alacak; teknik direktörün açıklaması: "Bizimle oynamaya karar verdi"

Ligin son ayları geride kaldı, ardından yeni bir sayfa açılacak ve bu yıl yaz, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası ile renklenecek. Bu turnuvada oynayacak Serie A oyuncuları arasında Inter'in forveti Ange-Yoan Bonny de yer alacak. 2003 doğumlu oyuncu, Paris'in banliyösü Aubervilliers'de doğdu ve babasının kökenleri nedeniyle hem Fransız hem de Fildişi Sahili pasaportuna sahip. Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, sezon boyunca eski Parma oyuncusunu takip etti, ancak onu Dünya Kupası kadrosuna almayı düşünmüyor. Bu nedenle oyuncu, Fildişi Sahili'ni temsil etmeye karar verdi ve bu ülkeyle birlikte Amerika, Kanada ve Meksika'ya gidecek.



