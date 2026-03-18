Ligin son ayları geride kaldı, ardından yeni bir sayfa açılacak ve bu yıl yaz, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası ile renklenecek. Bu turnuvada oynayacak Serie A oyuncuları arasında Inter'in forveti Ange-Yoan Bonny de yer alacak. 2003 doğumlu oyuncu, Paris'in banliyösü Aubervilliers'de doğdu ve babasının kökenleri nedeniyle hem Fransız hem de Fildişi Sahili pasaportuna sahip. Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, sezon boyunca eski Parma oyuncusunu takip etti, ancak onu Dünya Kupası kadrosuna almayı düşünmüyor. Bu nedenle oyuncu, Fildişi Sahili'ni temsil etmeye karar verdi ve bu ülkeyle birlikte Amerika, Kanada ve Meksika'ya gidecek.
Getty
Çeviri:
Inter, Bonny Fildişi Sahili milli takımında Dünya Kupası'nda yer alacak; teknik direktörün açıklaması: "Bizimle oynamaya karar verdi"
FİL DİŞİ SAHİL GRUBU VE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN SÖZLERİ
Bonny'nin kararını Afrika milli takımının teknik direktörü Émerse Faé doğruladı: "Bonny bizimle oynamayı seçti, bu konuda hemfikir. Şu anda diş problemi var ve fiziksel formunu tamamen kazanması, düzenli olarak oynaması ve daha sonra bize katılması için onu Inter'de bırakmayı tercih ettik." Fildişi Sahili E Grubu'na dahil edildi. İlk maç 14-15 Haziran gecesi saat 01:00'da Ekvador ile oynanacak, ardından 20 Haziran saat 22:00'da Almanya ile karşılaşacaklar ve 25 Haziran'da yine saat 22:00'da Curacao ile oynayacaklar.
Reklam