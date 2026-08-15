Carlos Augusto: Chivu onu yeniden doğal pozisyonu olan kanat bek rolüne döndürdü, ancak Brezilyalı oyuncu formsuz dönemini teyit etti. Bir kez bile tekte oynamadı, Antony karşısında zorlandı; rakibi takımının en tehlikeli ismi haline geldi. Hücuma çıkmayı başardığında bile oyunu yavaşlatarak savunmacıların işini kolaylaştırdı.
Zielinski: Orta sahanın diğer iki parçasına kıyasla temposundaki fark dikkat çekiyor. Sürekli aynı tempoda oynuyor, hiç hızlanmıyor ve kanattaki ikili sıkıştırmalarda destek vermekte zorlanıyor. Onun en iyi maçı değildi.
Pio Esposito: mücadele ediyor, fiziksel olarak da savaşıyor ama o da hâlâ gerçekten ağır ve patlayıcılıktan uzak görünüyor. İki kez ceza sahasının ortasından geçen topa geç kaldı. Form tutması için zamana ihtiyacı var, Inter'in ise böyle bir zamanı yok.
Diouf: Sağ kanatta görev yapan Fransız için sezon öncesindeki diğer maçlara göre ilk geri adım oldu. Bu kez neredeyse hiç adam geçip çizgiye inerek tehlike yaratamadı, ne de Chivu'nun ondan istediği o hızlanmaları ve hamleleri sergileyebildi. Zaman zaman yeteneğini gösterdi ama her zamankinden daha az cesurdu.
Luis Henrique: Diouf için söylenenler onun için de geçerli. Inter o kanatta, Sucic'in o bölgelere çıkış yaptığı anlar dışında neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Fazla çekingen, müdahalelerde bulunmakta zorlanıyor ve savunmada da tehlikeli pozisyonlar yalnızca Brezilyalı oyuncunun birkaç hatalı okuması sonrası geldi. Belki de şimdiden vedayı düşünüyordur.