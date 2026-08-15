Calhanoglu: tempoyu yükseltiyor, oyunu kontrol ediyor ve sayısız top dağıtıyor; iki kez de uzaktan gole çok yaklaşıyor. Henüz yüzde 100 değil ama Juventus ve Milan maçlarına kıyasla seviyesi şimdiden yükselmiş durumda.





Barella: bitmek bilmeyen motor yeniden çok yüksek devirle çalışmaya başladı. Maçın başında Bonny'ye gönderdiği top tam kıvamında, sanki resmi maçmış gibi top kapıp hücuma çıkıyor. Sonrasında ise zaman zaman hazırlık maçı atmosferinin etkisiyle biraz zorlama tercihler yapıp ritmi bozuyor ama fizik gücü yerinde.





Bonny: Inter'in tehlikeli tüm hücumlarının neredeyse tamamında ya hazırlayıcı olarak ya da bitirici aşamada başroldeydi. İleri uçtaki Pio Esposito'nun yanında sağda ve solda hareketleniyor, boşlukları en iyi şekilde kullanıyor. Gol eksik kalıyor ve bu durum psikolojik olarak da kendini hissettirmeye başlıyor ama gelecektir.





Dimarco: tahmin edin bakalım? Dimarco'suz bir Inter var, bir de o sahadayken hücumda üç kat daha tehlikeli olan bir Inter var; bugün de ikinci yarıda maçın çehresini değiştiren yine o oldu. Nasıl mı? Carlos Augusto'nun yapamadığını yaparak; yani ilk dokunuş asistleri, kısa pasları ve alan kullanımıyla savunmadan bir oyun zamanı çalarak.





Stones: daha iyi bir debut hayal edebilir miydi? Akanji ile uyumu Betis'in neredeyse bütün fırsatlarını yok ediyor, pas trafiği kaliteli ve son olarak Pavard'ın havadan asistinde ceza sahasında attığı dönüş vuruşu golü de maçın galibiyetini getiriyor.