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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter-Betis, öne çıkanlar ve sınıfta kalanlar: Stones için ne debut! Bonny, Pio Esposito’dan daha iyiydi. Diouf geri gitti, Carlos Augusto zorlandı

Inter
Real Betis
Inter - Real Betis
Club Friendlies

Inter için Serie A'daki Monza maçı öncesindeki son hazırlık maçında sınıfı geçenler ve kalanlar.

Inter'in son yaz hazırlık maçı geride kaldı, artık iş ciddiye binecek. Inter, deplasmanda Bari'deki San Nicola'da Real Betis ile karşılaştı ve Stones'un ilk maçındaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılara karşı Cristian Chivu23 Ağustos Cumartesi günü Lautaro ve takım arkadaşlarının son şampiyon olarak saat 18.30'dan itibaren San Siro'da sahaya çıkacağı, Serie A 2026/2027'yi açacak maç öncesinde oyuncularının fizik durumuna dair olumlu işaretler görmek istiyordu. Ve bu testten hem iyi sinyaller geldi hem de o kadar iç açıcı olmayan başka işaretler ortaya çıktı.


Aşağıda sınıfı geçenler ve geçemeyenler:


  • ZİRVE

    Calhanoglu: tempoyu yükseltiyor, oyunu kontrol ediyor ve sayısız top dağıtıyor; iki kez de uzaktan gole çok yaklaşıyor. Henüz yüzde 100 değil ama Juventus ve Milan maçlarına kıyasla seviyesi şimdiden yükselmiş durumda.


    Barella: bitmek bilmeyen motor yeniden çok yüksek devirle çalışmaya başladı. Maçın başında Bonny'ye gönderdiği top tam kıvamında, sanki resmi maçmış gibi top kapıp hücuma çıkıyor. Sonrasında ise zaman zaman hazırlık maçı atmosferinin etkisiyle biraz zorlama tercihler yapıp ritmi bozuyor ama fizik gücü yerinde.


    Bonny: Inter'in tehlikeli tüm hücumlarının neredeyse tamamında ya hazırlayıcı olarak ya da bitirici aşamada başroldeydi. İleri uçtaki Pio Esposito'nun yanında sağda ve solda hareketleniyor, boşlukları en iyi şekilde kullanıyor. Gol eksik kalıyor ve bu durum psikolojik olarak da kendini hissettirmeye başlıyor ama gelecektir.


    Dimarco: tahmin edin bakalım? Dimarco'suz bir Inter var, bir de o sahadayken hücumda üç kat daha tehlikeli olan bir Inter var; bugün de ikinci yarıda maçın çehresini değiştiren yine o oldu. Nasıl mı? Carlos Augusto'nun yapamadığını yaparak; yani ilk dokunuş asistleri, kısa pasları ve alan kullanımıyla savunmadan bir oyun zamanı çalarak.


    Stones: daha iyi bir debut hayal edebilir miydi? Akanji ile uyumu Betis'in neredeyse bütün fırsatlarını yok ediyor, pas trafiği kaliteli ve son olarak Pavard'ın havadan asistinde ceza sahasında attığı dönüş vuruşu golü de maçın galibiyetini getiriyor.

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  • Hayal kırıklığı

    Carlos Augusto: Chivu onu yeniden doğal pozisyonu olan kanat bek rolüne döndürdü, ancak Brezilyalı oyuncu formsuz dönemini teyit etti. Bir kez bile tekte oynamadı, Antony karşısında zorlandı; rakibi takımının en tehlikeli ismi haline geldi. Hücuma çıkmayı başardığında bile oyunu yavaşlatarak savunmacıların işini kolaylaştırdı.


    Zielinski: Orta sahanın diğer iki parçasına kıyasla temposundaki fark dikkat çekiyor. Sürekli aynı tempoda oynuyor, hiç hızlanmıyor ve kanattaki ikili sıkıştırmalarda destek vermekte zorlanıyor. Onun en iyi maçı değildi.


    Pio Esposito: mücadele ediyor, fiziksel olarak da savaşıyor ama o da hâlâ gerçekten ağır ve patlayıcılıktan uzak görünüyor. İki kez ceza sahasının ortasından geçen topa geç kaldı. Form tutması için zamana ihtiyacı var, Inter'in ise böyle bir zamanı yok.


    Diouf: Sağ kanatta görev yapan Fransız için sezon öncesindeki diğer maçlara göre ilk geri adım oldu. Bu kez neredeyse hiç adam geçip çizgiye inerek tehlike yaratamadı, ne de Chivu'nun ondan istediği o hızlanmaları ve hamleleri sergileyebildi. Zaman zaman yeteneğini gösterdi ama her zamankinden daha az cesurdu.


    Luis Henrique: Diouf için söylenenler onun için de geçerli. Inter o kanatta, Sucic'in o bölgelere çıkış yaptığı anlar dışında neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Fazla çekingen, müdahalelerde bulunmakta zorlanıyor ve savunmada da tehlikeli pozisyonlar yalnızca Brezilyalı oyuncunun birkaç hatalı okuması sonrası geldi. Belki de şimdiden vedayı düşünüyordur.

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