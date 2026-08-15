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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter-Betis 0-0 CANLI: Bonny ilk gol fırsatını harcıyor, Antony Martinez’i korkutuyor

Inter
Inter - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies
Serie A

Inter için sezon başlamadan önce sezonun son hazırlık maçı.

2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı Inter cephesinde yaklaşıyor; 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro'da Monza'ya karşı oynanacak maçla sezon açılacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Inter, bugün Bari'de saat 19.30'dan itibaren San Nicola'da Real Betis ile sezon öncesinin son gerçek hazırlık sınavında karşı karşıya geliyor.

Chivu, Monza karşısında sahaya çıkacak 11'i şekillendirmek için ilk 11'de denemelerine devam ediyor. Ancak merak konusu, yalnızca dün resmiyet kazanan Spence'in ve Thuram'ın (henüz tam olarak hazır değil BURAYI OKUYUN) yokluğu değil; şimdiye kadar hiç süre almayan Stones ile Lautaro'nun (maça kulübede başlayacak) nasıl bir fiziksel durumda oldukları da dikkat çekiyor.




  • Goller ve önemli anlar

    14' POZİSYON - Bu kez Pepo Martinez'i korkutan isim Antony oluyor! Kanat oyuncusu sağdan içeri kat edip sol ayağına çekiyor ve ceza sahası çizgisinden güçlü bir sol şut çıkarıyor, top ilk direkte kıl payı auta gidiyor. Kaleci, rakibe bırakılan fazla alan nedeniyle takım arkadaşlarına tepki gösteriyor.


    8' POZİSYON - Betis, Fornals'ın ceza sahası dışından çektiği şutla karşılık veriyor, Martinez topu yere yatarak kontrol ediyor.


    6' POZİSYON - İlk gol fırsatı Bonny'den geliyor, Inter bunu harcıyor. Fildişi Sahilli forvet, önce önde yaptığı baskıyla Pio Esposito'nun topu kazanmasını sağlayarak belirleyici oluyor, ancak ardından Barella'nın asisti sonrası kafa vuruşunun zamanlamasını aynı ölçüde iyi ayarlayamıyor ve markajdan kurtulmuş olmasına rağmen topu şaşırtıcı şekilde üstten auta gönderiyor.


    4' Betis sağlık ekibinin, ceza sahasının çizgisi civarında yerde kalan Hector Bellerin'e müdahale edebilmesi için oyun uzun süre durdu. 9. dakikada oyundan çıkacak.


    0' Bari'deki San Nicola'da saat 19.30'da başlama vuruşu

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  • INTER-BETIS: RESMÎ KADROLAR VE MAÇ RAPORU

    Inter-Betis 0-0


    Goller: -


    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.
    Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.
    Teknik direktör: Cristian Chivu.


    REAL BETIS (4-2-3-1): Valles; Bellerin (9' Ortiz), Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.
    Yedekler: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré.
    Teknik direktör: Manuel Pellegrini.


    Hakem: Mastrodomenico

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