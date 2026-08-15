2026/2027 sezonunun resmi başlangıcı Inter cephesinde yaklaşıyor; 7 gün sonra, 23 Ağustos Cumartesi günü San Siro'da Monza'ya karşı oynanacak maçla sezon açılacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Inter, bugün Bari'de saat 19.30'dan itibaren San Nicola'da Real Betis ile sezon öncesinin son gerçek hazırlık sınavında karşı karşıya geliyor.

Chivu, Monza karşısında sahaya çıkacak 11'i şekillendirmek için ilk 11'de denemelerine devam ediyor. Ancak merak konusu, yalnızca dün resmiyet kazanan Spence'in ve Thuram'ın (henüz tam olarak hazır değil BURAYI OKUYUN) yokluğu değil; şimdiye kadar hiç süre almayan Stones ile Lautaro'nun (maça kulübede başlayacak) nasıl bir fiziksel durumda oldukları da dikkat çekiyor.











