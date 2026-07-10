Inter’in transfer piyasası hakkında, eski Nerazzurri kaptanı Beppe Bergomi konuştu. Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte şunları söyledi:
Çeviri:
Inter, Bergomi: “Khalaili, Hakimi ve Palestra gibi bir oyuncu; yıllardır böyle bir oyuncu aranıyordu. Lucumi, Chalobah’tan daha iyi. Şampiyonluk mu? Milan ve Roma’ya dikkat edin.”
“Khalaili’yi İtalya’ya karşı oynadığı maçta izledim ve İsrail’in en iyi oyuncusuydu. Onu tanımıyordum ama o anda hemen dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşündüm. Daha sonra Şampiyonlar Ligi’nde Inter ve Atalanta’ya karşı oynarken onu tekrar izledik. Sağ kanatta biraz Hakimi’ye geri dönmüş gibi oluyor, ama Khalaili aynı zamanda Palestra tarzında bir profil. Dumfries’ten daha hücumcu, ancak fiziksel olarak daha zayıf. Daha hızlı, bire birde daha etkili ve Chivu ona daha hücumcu bir rol de verebilir. Inter yıllardır böyle bir oyuncu arıyordu. Onu çok beğeniyorum. Tabii ki gol ve asist sayısı daha az olan bir oyuncu, ama bunu Palestra için de Dumfries’le karşılaştırırken söylemiştim. Ancak Inter’in 3-5-2 sistemi gibi bir ortamda, Union Saint-Gilloise’da gördüğümüz Khalaili’ye kıyasla daha etkili hale gelebilir. Palestra mı? Inter o genç oyuncu için muazzam bir çaba sarf ediyordu. Denedi ama başaramadı; ancak kulüp bu konuyu geride bırakma konusunda mükemmel bir iş çıkardı ve şimdi hız ve teknik açısından Palestra’ya çok benzeyen, genç ve gelecek vaat eden bir oyuncuya sahip."
“Şu anda savunmada bir eksiklik var. Arka tarafta birçok oyuncu kaybettik; artık aramızda olmayan Acerbi, De Vrij ve Darmian gibi isimler, o bölgede iyi bir takviye yapmamızı zorunlu kılıyor. Chalobah uygun bir seçenek olabilir, ancak bana göre Inter için mükemmel bir seçim Lucumi olurdu. O, ligimizi iyi tanıyor; hem stoper hem de “kanat stoperi” olarak oynayabilir. Hem onu hem de Chalobah’ı aynı derecede beğeniyorum ama karar bana kalsaydı, Serie A’da nasıl oynandığını zaten bilen oyuncuyu seçerdim. Ayrıca Inter’in, ağırlık merkezini ileriye kaydıracak savunmacılara ihtiyacı var çünkü yüksek savunma hattını koruması gerekiyor.”
“Şampiyonluk mu? Henüz erken ama son yıllarda Inter’in ligde hiç hata yapmadığını gördük. Bu yüzden onu yine en önde, herkesin üzerinde, Serie A’yı kazanmak için yola çıkan takım olarak görüyorum. Ama başka bir takım da özellikle ilgimi çekiyor. Milan, önemli isimler için büyük harcamalar yapıyor. Ve ‘Kazanmak için buradayım’ diyen Amorim’i beğendim. Nihayet. Son yıllarda sanki herkes dördüncü sıra için oynuyormuş gibi görünüyordu... Ayrıca Roma’nın transfer piyasasını da çok merak ediyorum. Gasperini ile birlikte üst sıralarda kalabilir.”
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