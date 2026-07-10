Inter, Bergomi: “Khalaili, Hakimi ve Palestra gibi bir oyuncu; yıllardır böyle bir oyuncu aranıyordu. Lucumi, Chalobah’tan daha iyi. Şampiyonluk mu? Milan ve Roma’ya dikkat edin.”

“Şu anda savunmada bir eksiklik var. Arka tarafta birçok oyuncu kaybettik; artık aramızda olmayan Acerbi, De Vrij ve Darmian gibi isimler, o bölgede iyi bir takviye yapmamızı zorunlu kılıyor. Chalobah uygun bir seçenek olabilir, ancak bana göre Inter için mükemmel bir seçim Lucumi olurdu. O, ligimizi iyi tanıyor; hem stoper hem de “kanat stoperi” olarak oynayabilir. Hem onu hem de Chalobah’ı aynı derecede beğeniyorum ama karar bana kalsaydı, Serie A’da nasıl oynandığını zaten bilen oyuncuyu seçerdim. Ayrıca Inter’in, ağırlık merkezini ileriye kaydıracak savunmacılara ihtiyacı var çünkü yüksek savunma hattını koruması gerekiyor.”





“Şampiyonluk mu? Henüz erken ama son yıllarda Inter’in ligde hiç hata yapmadığını gördük. Bu yüzden onu yine en önde, herkesin üzerinde, Serie A’yı kazanmak için yola çıkan takım olarak görüyorum. Ama başka bir takım da özellikle ilgimi çekiyor. Milan, önemli isimler için büyük harcamalar yapıyor. Ve ‘Kazanmak için buradayım’ diyen Amorim’i beğendim. Nihayet. Son yıllarda sanki herkes dördüncü sıra için oynuyormuş gibi görünüyordu... Ayrıca Roma’nın transfer piyasasını da çok merak ediyorum. Gasperini ile birlikte üst sıralarda kalabilir.”