Alessandro Bastoni'nin yaz aylarında Barcelona'ya transfer olması, hiç de göz ardı edilemeyecek bir senaryo. La Gazzetta dello Sport'a göre, Inter ve İtalyaMilli Takımı'nın stoperi, kariyerinde ilk kez yurtdışında yeni bir maceraya atılma konusunda gerçekten istekli. Katalanların baskısı güçlü ve oyuncu – transfer talebinde bulunmamış ve bulunmayacak olsa da – böyle bir kulübün ilgisinden gurur duyuyor. Eğer Inter'in talepleri Blaugrana'nın teklifleriyle örtüşürse, o zaman transfer gerçekten gerçekleşebilir. Peki bu durumda Nerazzurri nasıl hareket edecek? Eski Atalanta ve Parma oyuncusunun yerini kim alacak?
Inter, Bastoni'nin yerine Gila'yı düşünüyor: Milan ile transfer piyasasında bir rekabet var ama Tare'nin önceliği var
Bastoni'nin Inter tarafından en az 70 milyon euro artı primler üzerinden değerlendirildiği varsayımıyla hareket edersek, onu satmayı başarırsa Marotta'nın kulübü elinde hatırı sayılır bir meblağ bulacaktır. Bu parayla, yaz aylarında Viale della Liberazione'da zaten planlanan savunma devrimi gerçekleştirilebilir. As kaleci değişecek – Sommer'in yerine Vicario seçildi – ve kulübün yakın tarihindeki bu renkleri savunan bazı isimler de değişecek. Kontratları sona eren Acerbi ve De Vrij gidiyor, yerine en azından daha genç ama sorumluluk almaya hazır yeni bir isim geliyor. Inter'in not defterinde Bruges'ten Ordonez (değeri 20-25 milyon olarak tahmin ediliyor), Udinese'den Solet ve Sassuolo'dan Muharemovic var.
Ancak son haftalarda bu listenin zirvesine başka bir isim, Lazio'dan Mario Gila, giderek daha fazla yükseliyor. Mesele şu ki, Milan, Milano derbilerinde bir kez daha, hatta sayısız kez daha yaşanacak olan transfer savaşında bu oyuncu için yoğun bir baskı uyguluyor. Gila, Milan'ın şu anki sportif direktörü Tare tarafından İtalya'ya getirilmişti; bu nedenle Tare, 2027'de sözleşmesi sona erecek olan İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma konusunda öncelikli hakka sahip olabilir. Lotito ile sözleşme uzatılması söz konusu değil, bu nedenle bu yaz, 3'lü savunmada da iyi performans gösteren stoperin gerçekten transfer piyasasına çıkacağı zaman olacak. Ve Premier Lig ve La Liga'dan da teklifler gelse de, onu kapmak için rekabet edenler, şehirdeki ezeli rakipler olacak.