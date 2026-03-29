Inter, Bastoni'nin yerine Gila'yı düşünüyor: Milan ile transfer piyasasında bir rekabet var ama Tare'nin önceliği var

Ancak son haftalarda bu listenin zirvesine başka bir isim, Lazio'dan Mario Gila, giderek daha fazla yükseliyor. Mesele şu ki, Milan, Milano derbilerinde bir kez daha, hatta sayısız kez daha yaşanacak olan transfer savaşında bu oyuncu için yoğun bir baskı uyguluyor. Gila, Milan'ın şu anki sportif direktörü Tare tarafından İtalya'ya getirilmişti; bu nedenle Tare, 2027'de sözleşmesi sona erecek olan İspanyol oyuncuyu kadrosuna katma konusunda öncelikli hakka sahip olabilir. Lotito ile sözleşme uzatılması söz konusu değil, bu nedenle bu yaz, 3'lü savunmada da iyi performans gösteren stoperin gerçekten transfer piyasasına çıkacağı zaman olacak. Ve Premier Lig ve La Liga'dan da teklifler gelse de, onu kapmak için rekabet edenler, şehirdeki ezeli rakipler olacak.



