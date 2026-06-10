Sportif direktör Deco'nun yaptığı somut görüşmelerle alevlenen Barcelona'ya transfer olacağına dair söylentiler artık çok geride kaldı. Alessandro Bastoni, beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece, önümüzdeki sezon da Inter'de kalacak. Bu durumu, Sky Sport'un Inter kulübünün merkezinin önünde yakaladığı menajeri Tullio Tinti doğruladı.
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Inter, Bastoni'nin menajeri konuştu: "Büyük kulüplerin hepsinin ondan hoşlanması normal, ama şu an bulunduğu yerde mutlu. Nerazzurri forması üzerinde olduğunu hissediyor."
SÖZLEŞMESİNİN HÂLÂ İKİ YILI KALDI
“Buraya onun hakkında konuşmak için gelmedim, çünkü Bastoni her bakımdan bir Inter oyuncusu. Hâlâ iki yıllık sözleşmesi var ve her zaman söylediğim gibi, Bastoni bu takımın formasını üzerinde hissediyor. Burada mutlu, her zaman sözleşmelerine sadık kalmıştır ve bu nedenle hiçbir zaman herhangi bir sorun yaşanmadı,” dedi Tinti, Sky Sport’a verdiği demeçte müvekkilinden bahsederken.
BÜYÜK KULÜPLERİN GÖZÜNE ÇARPIYOR AMA...
Barcelona'nın gösterdiği ilgiyle ve Inter'deki macerasına devam etme isteğiyle ilgili olarak: “Bastoni'nin Inter ile sözleşmesi var ve Inter'de kalmaktan memnun. Kesinlikle kalacak. Tabii ki futbolda asla asla denmez ve onun kalitesindeki bir oyuncunun tüm büyük takımların ilgisini çekmesi oldukça normal. Bastoni için Inter evi gibi ve şu anda bulunduğu yerde kalmaktan mutlu.”
UNUTULAN TARTIŞMALAR
Sky Sport'a röportaj veren Inter'in savunma oyuncusunun menajeri Tullio Tinti, 14 Şubat'ta Juventus maçında Kalulu ile yaşanan olayın ardından oyuncunun yaşadığı zorlu anlara da değindi: “Bastoni bazı zor durumlar yaşadı ama karakterinin gücünü gösterdi ve her şeyi üstünden akıttı. Şu anda huzurlu ve her şey geride kaldı. Chivu mu? O onun teknik direktörü ve ikisi arasında ilişkinin çok iyi olduğuna inanıyorum.”
REAL MADRID İLE İLGİLİ SÖYLENTİLER
Geçtiğimiz günlerde, Bastoni'nin kariyer geleceği ile ilgili olarak İspanya'dan, Real Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho'nun da oyuncuyu beğendiğine dair söylentiler çıktı. İspanyol kulübü, Arsenal'den Riccardo Calafiori'ye de ilgi gösterilmesinden de anlaşılacağı üzere, sol ayakla oynayan bir stoper arıyor. Bastoni, Haziran 2028'e kadar Inter ile sözleşmeli ve sezon başına 5,5 milyon euro net maaş alıyor.