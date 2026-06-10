Inter, Bastoni'nin menajeri konuştu: "Büyük kulüplerin hepsinin ondan hoşlanması normal, ama şu an bulunduğu yerde mutlu. Nerazzurri forması üzerinde olduğunu hissediyor."

“Buraya onun hakkında konuşmak için gelmedim, çünkü Bastoni her bakımdan bir Inter oyuncusu. Hâlâ iki yıllık sözleşmesi var ve her zaman söylediğim gibi, Bastoni bu takımın formasını üzerinde hissediyor. Burada mutlu, her zaman sözleşmelerine sadık kalmıştır ve bu nedenle hiçbir zaman herhangi bir sorun yaşanmadı,” dedi Tinti, Sky Sport’a verdiği demeçte müvekkilinden bahsederken.