Inter, 28 yılın ardından Piero Ausilio’ya veda edilmesi ve eski yardımcısı Dario Baccin’in yeni sportif direktörlüğe terfi ettirilmesiyle birlikte birkaç haftadır yönetim yapılanmasında değişime gitti.
Inter’in spor yapılanmasının yeni sorumlusu, yeni görevindeki ilk açıklamalarını hem Dazn’a hem de Sky’a yaptı; kulübün atacağı sonraki adımları, kendi rolünü ve Calhanoglu ile Dimarco için hazırlanan yeni sözleşmeleri anlattı. Transfer stratejisi mi? İtalyan çekirdek kadro önceliğini koruyor, Cagliari’den Romano beğeniliyor.