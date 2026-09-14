"Dimarco ve Calhanoglu mu? Birkaç görüşmeye başladık, sakin görüşmeler. Önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda bunu daha ayrıntılı ele alacağız. Somut gelişmeler olduğunda size söyleyeceğiz.

Konuları sakin şekilde ele almak istiyoruz ve hepimiz mutluyuz; biz oyunculardan, onlar da büyük bir kulübün parçası olmaktan. Doğru şeyleri yapmayı bekliyoruz, ardından size söyleyeceğiz".