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Dario BaccinGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, Baccin: "Romano mu? İtalyan omurgayı istiyoruz. Dimarco ve Calhanoglu'nun sözleşme yenilemeleri için olumlu temaslar var, yeni görüşmeler planlanıyor"

Inter
A. Romano
F. Dimarco
Hakan Çalhanoğlu
D. Baccin

Dario Baccin’in Inter sportif direktörü olarak ilk resmi röportajı

Inter, 28 yılın ardından Piero Ausilio’ya veda edilmesi ve eski yardımcısı Dario Baccin’in yeni sportif direktörlüğe terfi ettirilmesiyle birlikte birkaç haftadır yönetim yapılanmasında değişime gitti.

Inter’in spor yapılanmasının yeni sorumlusu, yeni görevindeki ilk açıklamalarını hem Dazn’a hem de Sky’a yaptı; kulübün atacağı sonraki adımları, kendi rolünü ve Calhanoglu ile Dimarco için hazırlanan yeni sözleşmeleri anlattı. Transfer stratejisi mi? İtalyan çekirdek kadro önceliğini koruyor, Cagliari’den Romano beğeniliyor.

  • Yeni rol için heyecan

    "Inter'deyken büyük kulüplere karşı oynamak normaldir. İlk günlerin heyecanı özeldi ardından günlük hayata geri döndük ve yeni görevden önce yaşadıklarımdan çok da farklı olmayan günler geçirdim.

    Büyük bir maç bekliyoruz ve günün hedefi olan üç puanı almak istiyoruz. Madrid'deki ruhu teyit etmek istiyoruz ve umarız sonu farklı olacak şekilde cesaret ve kaliteyle oynamak istiyoruz"

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  • Calhanoglu ve Dimarco'nun sözleşme yenilemeleri

    "Dimarco ve Calhanoglu mu? Birkaç görüşmeye başladık, sakin görüşmeler. Önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda bunu daha ayrıntılı ele alacağız. Somut gelişmeler olduğunda size söyleyeceğiz.

    Konuları sakin şekilde ele almak istiyoruz ve hepimiz mutluyuz; biz oyunculardan, onlar da büyük bir kulübün parçası olmaktan. Doğru şeyleri yapmayı bekliyoruz, ardından size söyleyeceğiz".

  • ROMANO

    "Romano beğeniliyor mu? Günlük olarak yürütülen bir takip çalışması var, isim vermek için erken. İtalya'da ve yurt dışında tüm isimleri dikkatle takip ediyoruz. Son 10 yılda kemik kadro bizi tanımladı ve bize net bir kimlik kazandırdı. Fikir de bunu sürdürmek".

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  • Yenilemeler yine gündemde

    "Ne zaman yeni gelişmeler olacak? Öncelikle çok güçlü bir kadromuz var ve bazı oyuncularla sakin bir şekilde görüşmeler yürütüyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeni toplantılar planlanıyor. Ne yapmak istediğimiz çok net ve oyuncular da bizimle devam etmek istiyor. Önümüzdeki haftalarda haberlerimiz olacak, ama acele etmeden."

  • Mali dengeler

    "10 yıldan fazla süredir Inter'deyim, önemli bir rol üstlendik ve devamlılık sağlamak gerekiyor; bu takımı mümkün olan en üst seviyede tutmaya çalışırken ekonomik-finansal parametrelere de uymamız gerektiğini biliyoruz".

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