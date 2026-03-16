Inter-Atalanta maçının BordoCam görüntüsü ve Krstovic'in golü; Chivu: "Bu bariz bir faul." Manganiello: "Dumfries kaydı."

Şimdi de DAZN'ın aktardığı BordoCam'ın bir sonraki bölümüne dair ön izlemeye geçelim.

Davide Bernardi'nin canlandırmasında Dumfries, Sulemana'yı geçtikten sonra topu kontrol ederken, Atalanta'nın kanat oyuncusu ayağına dokunuyor. Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu hemen dördüncü hakeme giderek "Faul, faul, faul" diyor.

Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson ise Dumfries'in "kaymış" olduğunu iddia ediyor ve Manganiello da Mkhitaryan'a aynı şeyi söylüyor. Ermeni oyuncu inanamıyor ve "Ne kayması?" diyor.

Ardından Palladino, Chivu'ya durumu açıklamaya çalışır: "Bence eliyle dokundu, ama o kendini attı."

Ardından, dikkatler Inter teknik direktörünün oyundan atılmasına yönelir. Dumfries yedek kulübesine doğru gider, kendi kramponunu gösterir; Chivu ise Hollandalı oyuncunun ayak ucuna bakar ve bunu dördüncü hakeme gösterir.

Bunu tekrar yapar, sonra itmeyi gösterir ve teknik alanın dışında olduğu için Manganiello tarafından sarı kartla cezalandırılır. Hakem tekrarlar: "Teknik alandan bir daha çıkarsa onu dışarı atarım. Dikkat et, seni dışarı atarım." Dumfries itiraz eder, ardından gol geçerli sayılır ve Hollandalı kanat oyuncusu bunun nasıl mümkün olduğunu merak eder. Chivu, golün geçerli sayılmasının ardından sahaya girer ve kırmızı kart görür. Sahadan çıkarken, Manganiello'ya hakaret etmeden sadece "Bu tamamen faul" der.

Son olarak, maçın başlamasından önce Frattesi'nin Dumfries'e "Denzi, hadi bir tane daha yapalım" dediği duyulur.