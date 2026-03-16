FC Internazionale v Atalanta BC - Serie A
Gabriele Stragapede

Inter-Atalanta maçının BordoCam görüntüsü ve Krstovic'in golü; Chivu: "Bu bariz bir faul." Manganiello: "Dumfries kaydı."

BordoCam'ın yayınlayacağı içeriklerden bir başka ön izleme: Atalanta'nın Inter'e karşı attığı beraberlik golüne yakından bir bakış.

DAZN'de yayınlanan BordoCam programındaki ön izlemeler, Davide Frattesi ile Giorgio Scalvini arasındaki temasla (DİYALOGLARI BURADAN OKUYUN) sınırlı kalmıyor; aynı zamanda, Sulemana'nın şutuna Sommer'in yaptığı kısa kurtarışın ardından Nikola Krstovic'in kaleye gönderdiği ve geçerli sayılan beraberlik golü sırasında yaşananları da detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bergamo ekibinin ofansif kanat oyuncusu, Denzel Dumfries'in sırtına elini koymasının ardından, bu pozisyon sırasında tartışmalara yol açan bir temasın kahramanı oldu. Fuoriclasse programının canlı yayını sırasında, olan biteni daha iyi anlatan bazı görüntüler yayınlandı.

    Öncelikle Meazza'daki olayı özetleyelim.

    Her şey San Siro'daki maçın 82. dakikasında oluyor: Zappacosta, Krstovic'e derin bir pas atıyor, Krstovic de Sulemana'ya uzatıyor, Sulemana ise Dumfries'e göre geç kalıyor. İkili çarpışıyor, Ganalı oyuncu Hollandalı oyuncunun sırtına elini koyuyor ve hafif bir temas oluyor: Dumfries kayıyor ve topu rakibe bırakıyor, rakip de şutunu çekiyor, Sommer topu kurtarıyor ve Karadağlı forvet golü atıyor, ancak Manganiello bu müdahaleyi cezalandırmıyor.

    Şimdi de DAZN'ın aktardığı BordoCam'ın bir sonraki bölümüne dair ön izlemeye geçelim.

    Davide Bernardi'nin canlandırmasında Dumfries, Sulemana'yı geçtikten sonra topu kontrol ederken, Atalanta'nın kanat oyuncusu ayağına dokunuyor. Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu hemen dördüncü hakeme giderek "Faul, faul, faul" diyor.

    Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson ise Dumfries'in "kaymış" olduğunu iddia ediyor ve Manganiello da Mkhitaryan'a aynı şeyi söylüyor. Ermeni oyuncu inanamıyor ve "Ne kayması?" diyor.

    Ardından Palladino, Chivu'ya durumu açıklamaya çalışır: "Bence eliyle dokundu, ama o kendini attı."

    Ardından, dikkatler Inter teknik direktörünün oyundan atılmasına yönelir. Dumfries yedek kulübesine doğru gider, kendi kramponunu gösterir; Chivu ise Hollandalı oyuncunun ayak ucuna bakar ve bunu dördüncü hakeme gösterir.

    Bunu tekrar yapar, sonra itmeyi gösterir ve teknik alanın dışında olduğu için Manganiello tarafından sarı kartla cezalandırılır. Hakem tekrarlar: "Teknik alandan bir daha çıkarsa onu dışarı atarım. Dikkat et, seni dışarı atarım." Dumfries itiraz eder, ardından gol geçerli sayılır ve Hollandalı kanat oyuncusu bunun nasıl mümkün olduğunu merak eder. Chivu, golün geçerli sayılmasının ardından sahaya girer ve kırmızı kart görür. Sahadan çıkarken, Manganiello'ya hakaret etmeden sadece "Bu tamamen faul" der.

    Son olarak, maçın başlamasından önce Frattesi'nin Dumfries'e "Denzi, hadi bir tane daha yapalım" dediği duyulur.

