Inter-Atalanta, maçın önemli anları: Sulemana ile Dumfries arasındaki temas, Inter oyuncularının itirazları. Frattesi penaltı kararı istiyor

Inter-Atalanta maçının tartışmalı anları

Inter-Atalanta maçı, Serie A'nın 29. haftasında oynanacak bir karşılaşma. Aşağıda, Calciomercato.com tarafından incelenen tüm tartışmalı pozisyonlar yer almaktadır.

INTER – ATALANTA 14 Mart Cumartesi, saat 15.00

HAKEM: MANGANIELLO

YARDIMCI HAKEMLER: PASSERI – ROSSI L.

DÖRDÜNCÜ HAKEM: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI


  • BÖLÜMLER

    87' - Inter'den yeni itirazlar: Frattesi, Scalvini'den önce topa ulaştı; Scalvini ise topu çoktan bırakmışken ona çarptı: Manganiello oyunu devam ettirdi.  

    83' - Krstovic'in beraberlik golüne Inter'den itirazlar: Sulemana, Dumfries'e baskı yapıyor ve Dumfries ceza sahası içinde düşüyor, Manganiello oyuna devam ediyor, Dea'nın forveti şutunu atıyor ve Sommer'in müdahalesine rağmen Makedon forvetin vuruşuna engel olamıyor. Inter, Sulemana ile Dumfries arasındaki temasa öfkeyle itiraz eder, Chivu da oyundan atılır. VAR kontrolü, saha hakeminin kararını onaylar.

    27' - Pio Esposito'nun golü geçerli: Atalanta, topun durduğu anda Dumfries'in koluna temas olabileceğini iddia ediyor, ancak Hollandalı kanat oyuncusu topa göğsüyle dokunuyor. 

