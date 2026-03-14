87' - Inter'den yeni itirazlar: Frattesi, Scalvini'den önce topa ulaştı; Scalvini ise topu çoktan bırakmışken ona çarptı: Manganiello oyunu devam ettirdi.

83' - Krstovic'in beraberlik golüne Inter'den itirazlar: Sulemana, Dumfries'e baskı yapıyor ve Dumfries ceza sahası içinde düşüyor, Manganiello oyuna devam ediyor, Dea'nın forveti şutunu atıyor ve Sommer'in müdahalesine rağmen Makedon forvetin vuruşuna engel olamıyor. Inter, Sulemana ile Dumfries arasındaki temasa öfkeyle itiraz eder, Chivu da oyundan atılır. VAR kontrolü, saha hakeminin kararını onaylar.

27' - Pio Esposito'nun golü geçerli: Atalanta, topun durduğu anda Dumfries'in koluna temas olabileceğini iddia ediyor, ancak Hollandalı kanat oyuncusu topa göğsüyle dokunuyor.