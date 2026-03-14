Gabriele Stragapede

Inter-Atalanta maçı: Scalvini ile Frattesi arasındaki temas tartışma yarattı. Marelli: "Gerçekten çok hafif bir temastı. Öznel bir olay."

Scalvini ile Frattesi arasında ceza sahasında yaşanan ve pek çok şüpheye yol açan temas nedeniyle Nerazzurri ekibinden şiddetli itirazlar geldi.

Atalanta, maçın son dakikalarında Inter'den bir beraberlik kopardı: San Siro'daki karşılaşma 1-1 sona erdi; Nikola Krstovic'in ilk yarıda attığı gol, Francesco Pio Esposito'nun golüne cevap verdi.

Özellikle Serie A'nın 29. haftasının sonlarında çok tartışmalara yol açan bir maç oldu: Hem eski Lecce oyuncusunun attığı beraberlik golü hem de Frattesi ile Scalvini arasındaki temas, birçok yoruma açık.

Ancak İtalya'nın en üst düzey liginde oynanan bu haftanın sonunda neler olduğunu özetleyelim ve uzmanların sözleriyle bu temas olayını anlamaya çalışalım.

    Inter ile Atalanta arasındaki maçın 87. dakikasında bulunuyoruz. Cristian Chivu'nun yönettiği takım, hücumda; hızını artırarak Bergamo ekibine yüklüyor ve öne geçme ve galibiyet golünü bulma peşinde.

    Dea'nın ceza sahası içine harika bir top geliyor ve hem Frattesi hem de Scalvini bu topa atılıyor: DAZN'den doğrudan bize gelen görüntülere ve çeşitli tekrarlara göre, Nerazzurri oyuncusu Raffaele Palladino'nun stoperini geçiyor ve top çoktan uzaklaştırılmışken Frattesi'nin bacağına çarparak temas yaratıyor.

    Maç hakemi Manganiello müdahale etmemeyi, düdük çalmayıp oyunun kesintiye uğramamasını tercih etti. Oyun devam etti, top dışarı çıktı ve sonunda VAR tarafından bir kontrol yapıldı: Lissone'deki odadan yapılan incelemenin ardından, sahadaki kararın doğru olduğu kararlaştırıldı ve maç Carnesecchi'nin taç atışıyla yeniden başladı.

  • MARELLI'NİN SÖZLERİ

    Maçın ardından DAZN'ın hakem uzmanı Luca Marelli, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda yaşananlara ilişkin şu yorumda bulundu: "Frattesi öne çıkıyor, Scalvini geç kalıyor ve Frattesi'nin bacağına dokunuyor, ancak görüntülere bakıldığında temas gerçekten çok hafif."

    Ardından şöyle devam etti: "Bu olayla ilgili biraz daha şüphe var. Frattesi ve Scalvini arasındaki temasta, Frattesi Atalanta oyuncusundan önce hareket ediyor ve ayakları arasında bir temas oluyor. Bu gerçek bir tekme değil, bu hassasiyet ve öznellik meselesi. Bu temasta penaltı gerektirecek bir temas görmüyorum, gerçek bir penaltı yok. Manganiello hiçbir şey görmemişti, bu olaylar görünür değil, ne olduğunu kesin olarak bilmek zor. Bu öznel, yoruma açık bir olay ve tüm görüşler meşru. VAR böyle karar verdi. Bence oyuna devam etmek doğru bir karar."

