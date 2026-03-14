Atalanta, maçın son dakikalarında Inter'den bir beraberlik kopardı: San Siro'daki karşılaşma 1-1 sona erdi; Nikola Krstovic'in ilk yarıda attığı gol, Francesco Pio Esposito'nun golüne cevap verdi.

Özellikle Serie A'nın 29. haftasının sonlarında çok tartışmalara yol açan bir maç oldu: Hem eski Lecce oyuncusunun attığı beraberlik golü hem de Frattesi ile Scalvini arasındaki temas, birçok yoruma açık.

Ancak İtalya'nın en üst düzey liginde oynanan bu haftanın sonunda neler olduğunu özetleyelim ve uzmanların sözleriyle bu temas olayını anlamaya çalışalım.