Goal.com
Canlı
FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP

Çeviri:

Inter-Atalanta maçı: Gervasoni, hakem Manganiello'yu (Chiffi ile birlikte görevden uzaklaştırılmış) terfi ettirmiş: Notu 7

Cumartesi günü San Siro'da 1-1 berabere biten maçın son dakikalarında verilmeyen penaltı hâlâ tartışma konusu.

Cumartesi öğleden sonra San Siro'da Atalanta ile 1-1 berabere biten maçın son dakikalarında Scalvini'nin Frattesi'ye yaptığı faul nedeniyle Inter'e verilmeyen penaltı, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hakem Gianluca Manganiello, Serie A'da birkaç maçlık bir cezaya çarptırılacak, Lissone'deki VAR odasında bulunan Gariglio ve Chiffi de aynı cezaya çarptırılacak. 

Bu arada Pazar günü Gariglio, Como-Roma maçında AVAR, Chiffi ise (UEFA maçlarında sık sık VMO - Video Match Official olarak görev alan uluslararası hakem) Lazio-Milan maçında VAR olarak görev yaptı.

  • CAN TARAFINDAN BAŞLATILAN ARABULUCULUK

    Corriere dello Sport gazetesi,hakem atamalarının Gianluca Rocci'nin yardımcısı ve CAN (Ulusal Hakem Komisyonu) üyesi Andrea Gervasoni tarafından yapıldığını yazıyor: Görünüşe göre alınan puan fazlasıyla yeterliymiş (yaklaşık 8,50; okulda olsaydı karnede 7 alırdı).

    Rocchi, kızgın olmaktan çok, kederli ve umutsuz görünüyor.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Inter crest
Inter
INT
0