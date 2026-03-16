Inter-Atalanta maçı: Gervasoni, hakem Manganiello'yu (Chiffi ile birlikte görevden uzaklaştırılmış) terfi ettirmiş: Notu 7

Cumartesi öğleden sonra San Siro'da Atalanta ile 1-1 berabere biten maçın son dakikalarında Scalvini'nin Frattesi'ye yaptığı faul nedeniyle Inter'e verilmeyen penaltı, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hakem Gianluca Manganiello, Serie A'da birkaç maçlık bir cezaya çarptırılacak, Lissone'deki VAR odasında bulunan Gariglio ve Chiffi de aynı cezaya çarptırılacak.

Bu arada Pazar günü Gariglio, Como-Roma maçında AVAR, Chiffi ise (UEFA maçlarında sık sık VMO - Video Match Official olarak görev alan uluslararası hakem) Lazio-Milan maçında VAR olarak görev yaptı.