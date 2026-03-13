Inter, Alessandro Bastoni'yi kaybederken, Atalanta Ederson'u kadrosuna geri kazandırdı; ancak Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori ile ilgili de yeni gelişmeler var.Sky Sport'un haberine göre, orta saha oyuncusu yarın saat 15:00'te oynanacak lig maçı öncesinde San Siro'ya çağrılacak. Brezilyalı oyuncu, son altı maçı kaçırdıktan sonra tekrar kadroda yer alacak: en son Borussia Dortmund ile oynanan ilk maçta forma giymişti, ardından kas yorgunluğu nedeniyle sonraki haftalarda sahalardan uzak kalmıştı. İtalyan savunma oyuncusu ise derbide Rossoneri'den Rabiot ile çarpışarak kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle henüz iyileşemedi.
BASTONI, MAÇTAN ÇEKİLMEYE DOĞRU
Bastoni, Atalanta maçında forma giyemeyecek. Savunmada onun yerine Carlos Augusto oynayacak: Acerbi'nin savunmada ilk 11'de yer alıp almayacağı belirsiz. Bu durumda Chivu, Akanji'yi sağ stoper olarak oynatacak ve Bisseck yedek kulübesinde yer alacak. Skysport'un haberine göre, 1999 doğumlu savunma oyuncusu kampta kaldı, yarın değerlendirilecek ancak en fazla yedek kulübesinde yer alacak.
DEA'NIN ORTA SAHA
Ederson'un geri dönüşü, Bergamo ekibinin orta sahası için önemli bir alternatif oluşturuyor; ancak Brezilyalı oyuncu başlangıçta yedek kulübesinde yer alması bekleniyor: Teknik ekip, uzun süren aradan sonra onu kademeli olarak takıma dahil etmeyi tercih ediyor; bu nedenle ilk 11'de büyük olasılıkla yine De Roon ve Pasalic yer alacak.
DE KETELAERE VE RASPADORI'NİN TERCİHİ
Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori'nin durumları ise henüz belirsizliğini koruyor: Her iki oyuncu da takımın Milano'daki kampına katılacak, ancak maç kadrosunda yer alıp almayacaklarına dair nihai karar ancak yarın sabah verilecek. Tıbbi ekip, maç kadrosuna alınmalarına ilişkin şüpheleri gidermeden önce, durumlarını son ana kadar takip etmek istiyor.