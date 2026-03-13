Inter, Alessandro Bastoni'yi kaybederken, Atalanta Ederson'u kadrosuna geri kazandırdı; ancak Charles De Ketelaere ve Giacomo Raspadori ile ilgili de yeni gelişmeler var.Sky Sport'un haberine göre, orta saha oyuncusu yarın saat 15:00'te oynanacak lig maçı öncesinde San Siro'ya çağrılacak. Brezilyalı oyuncu, son altı maçı kaçırdıktan sonra tekrar kadroda yer alacak: en son Borussia Dortmund ile oynanan ilk maçta forma giymişti, ardından kas yorgunluğu nedeniyle sonraki haftalarda sahalardan uzak kalmıştı. İtalyan savunma oyuncusu ise derbide Rossoneri'den Rabiot ile çarpışarak kaval kemiğine aldığı darbe nedeniyle henüz iyileşemedi.