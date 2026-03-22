Gabriele Stragapede

Çeviri:

Inter artık kazanamıyor ve Şampiyonluk yarışı hâlâ açık: Takvimleri karşılaştıralım, çünkü Napoli ve Milan hâlâ umutluydu. Ancak Chivu'nun bir avantajı var

Sezon sonunda üç takımın da şampiyonluk kazanma şansı.

Inter artık kazanamıyor.

Tesadüf gibi görünüyor, ancak Mart ayı - Gattuso'nun İtalya'sının da Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele edeceği milli takımlar arası ara nedeniyle - Cristian Chivu'nun yönettiği Nerazzurri takımı için hiçbir başarı olmadan sona erecek (her ne kadar geçen haftaki cezası nedeniyle Franchi'de Kolarov baş antrenör olarak görev yapmış olsa da): Nitekim, Coppa Italia yarı finalinin ilk ayağında Como ile 0-0 berabere kalmasının ardından, Milan ile oynanan derbide mağlup oldular ve önce evlerinde Atalanta ile, ardından deplasmanda Fiorentina ile arka arkaya 1-1 berabere kaldılar.

Bu durum, Scudetto yarışı için her zamankinden daha açık olduğunu gösteriyor.

  • INTER'İN KRİZİ: BİR VERİ

    Bu Inter takımında dikkat çeken bir istatistik var: DAZN'in aktardığına göre, Serie A'nın ilk yedi takımı arasında Nerazzurri, üstünlük durumlarında en fazla puan kaybeden takım; tam 12 puanı bu şekilde yitirmiş durumda.

    Bu bir veri, doğru, hatta soğuk bir istatistik, ancak Viale della Liberazione'daki kulübün geçirdiği olumsuz dönemi kanıtlıyor. İster istemez, Inter'in sıralamadaki konumu, Milan ve Napoli'nin Scudetto'ya yönelik hırslarını canlı ve değişmez tutuyor, zira Inter, Rossoneri'den 6 puan, Napolililerden ise 7 puan önde.

    Bu önemli bir avantaj, ancak aşılamaz değil.

  • INTER İÇİN EN İYİ AN DEĞİL

    Muhtemelen bu ara, Inter için tam da uygun bir zamanda geldi: Kolarov da maç sonrası DAZN'e verdiği demeçte, şu anın Nerazzurri için en iyi dönem olmadığını belirtti. Fiorentina karşısında Esposito ile erken bir avantaj elde edildi, ancak daha sonra Viale della Liberazione ekibi maçı eskisi gibi bitiremedi ve Viola'ya saha, alan ve güven bırakarak rakibin beraberliği yakalamasına izin verdi.

    Bu anlamda psikolojik faktör, belirleyici olmasa da hayati önem taşıyor: bu ay hiç galibiyet alınamaması ve son anda kaçırılan Scudetto'nun hayaletinin Nerazzurri oyuncularının zihninde yeniden canlanma ihtimali (bu durum daha önce Pioli'nin Milan'ında ve ardından Conte'nin Napoli'sinde de yaşanmıştı).

    Hiçbir şey hafife alınmamalı: güven yeniden kazanılmalı ve ara, kaptan Lautaro Martinez gibi bazı önemli oyuncuların iyileşmesini de beraberinde getirebilir. Bu açıdan bir sonraki lig maçı hayati önem taşıyor.

  • Bir Sonraki Turda Avantaj

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için tüm gücüyle mücadele eden ve formda bir Roma'ya karşı oynanacak bu iç saha maçını "avantaj" olarak nitelemek belki de pek uygun olmayabilir. Ancak asıl dikkat, Paskalya'dan çok Paskalya Pazarı'na yönelmelidir: Inter, Pazar akşamı ilk olarak sahaya çıkacak ve ardından Pazartesi akşamı saat 20.45'te Diego Armando Maradona Stadyumu'ndan canlı yayınlanacak Napoli-Milan maçını keyifle izleyebilecektir.

    Sonuç ne olursa olsun, Scudetto için yarışan iki takımdan en az biri önümüzdeki haftada puan kaybedecek ve Serie A'nın zirvesindeki Inter'den uzaklaşacak ya da en iyi ihtimalle puan farkını koruyacaktır.

    Bu nedenle, 31. hafta, Scudetto'nun kaderini belirleyecek bir dönüm noktası niteliğinde.

  • NAPOLI BUNUN BAŞARACAĞINA İNANIYOR

    Ancak son üç haftada birkaç puan kaybeden Inter için, puan farkını daha da azaltmak isteyen ve Paskalya Pazarı'nda karşılaşarak Inter'in gerçek rakibinin kim olacağını belirleyecek iki rakip var.

    Napoli'den başlayalım. Teknik direktör Antonio Conte bu konuda net konuştu: "Bu 7 ay boyunca direndik, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız ama diğer takımların da bunu istediğini biliyoruz. Kimse ileriye bakmamızı engelleyemez, bugün önümüzdeki takımlara biraz baskı uyguladık."

    Conte'nin misyonu tamamen son cümlede yatıyor: öndekilere baskı yapmak. Azzurri'nin teknik direktörü hala Scudetto'da geri dönüşe inanıyor ve güvenebileceği iki önemli faktöre sahip: sakatların iyileşmesi ve fikstür.

    De Bruyne ve Anguissa'nın iyileşmesinin ardından, Salento'lu teknik adam Rrahmani ve Di Lorenzo'nun %100 formda olmasını bekliyor, Lobotka da dahil olmak üzere, hepsi de Napoli'nin kadrosu için hayati öneme sahip oyuncular. Bir de takvim var ki, Milan'dan sonra en zorlu maçların Lazio, Bologna ve Como ile olacağını gösteriyor. Bu yolda Napoli, en azından kağıt üzerinde çoğu maçta favori konumunda ve kendinden eminliğini kaybetmiş gibi görünen Nerazzurri'den birkaç puan daha koparmaya hazır.

  • MILAN ORADA

    Bir de Milan var.

    Massimiliano Allegri, Torino galibiyetinin ardından daha temkinli konuştu: "Karşımızda iyi bir Torino takımı vardı ve oyunu fazla zorladık, ilk yarıdaki beraberliğin ardından işimiz kolay değildi. Sezonun sonuna geldik ve kazanmayı ve sıralamayı düzeltmeyi düşünmeliyiz. Arkamıza bakıyoruz, öncelikli hedefimize bir adım daha yaklaştık."

    Livornolu teknik direktörün stil ve iletişim tercihi her zamanki gibi: nihai hedef Şampiyonlar Ligi'ne dönmek. Ancak şu anki duruma bakıldığında, sıralamaya göre Milan 6 puan geride ve Olimpico'da Lazio'ya yenildikten sonra takımın güvenini sarsmış gibi görünen Granata maçında biraz güven kazanmış durumda.

    Paskalya Pazartesi günü Napoli ve Nisan sonunda Juventus ile oynanacak maçlar göz önüne alındığında, Rossoneri'nin fikstürü pek de kolay değil, ancak Atalanta dışında, Milan'ın tüm maçları kağıt üzerinde kazanılabilir ve Inter'in yeni hatalarından yararlanma şansı var.

    Cevabı saha verecek, ancak bu 30. hafta sonrasında Scudetto yarışı her zamankinden daha açık.

  • INTER'İN MAÇ TAKVİMİ

    5 Nisan 2026 saat 20:45'te Serie A'da Roma ile oynanacak maç (Inter - Roma)

    12/04/2026 saat 20:45'te Serie A'da Como ile (Como - Inter)

    17/04/2026 saat 20:45'te Serie A'da Cagliari ile (Inter - Cagliari)

    21/04/2026 saat 21:00'da Coppa Italia'da Como ile (Inter - Como)

    26/04/2026 saat 18:00'da Serie A'da Torino'ya karşı (Torino - Inter)

    03/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Parma ile (Inter - Parma)

    10/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Lazio ile (Lazio - Inter)

    17/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Verona ile (Inter - Verona)

    24/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Bologna ile (Bologna - Inter)

  • MILAN'IN MAÇ TAKVİMİ

    6 Nisan 2026 saat 20:45'te Serie A'da Napoli ile oynanacak maç (Napoli - Milan)

    11/04/2026 saat 18:00'de Serie A'da Udinese ile (Milan - Udinese)

    19/04/2026 saat 15:00'da Serie A'da Verona'ya karşı (Verona - Milan)

    26/04/2026 saat 20:45'te Serie A'da Juventus'a karşı (Milan - Juventus)

    03/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Sassuolo ile (Sassuolo - Milan)

    10/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Atalanta ile (Milan - Atalanta)

    17/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Genoa ile (Genoa - Milan)

    24/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Cagliari ile (Milan - Cagliari)

  • NAPOLI'NİN MAÇ TAKVİMİ

    06/04/2026 tarihinde saat 20:45'te Serie A'da Milan ile oynanacak maç (Napoli - Milan)

    12/04/2026 saat 15:00'da Serie A'da Parma ile (Parma - Napoli)

    18/04/2026 saat 18:00'da Serie A'da Lazio ile (Napoli - Lazio)

    24/04/2026 saat 20:45'te Serie A'da Cremonese ile (Napoli - Cremonese)

    03/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Como ile (Como - Napoli)

    10/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Bologna ile (Napoli - Bologna)

    17/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Pisa ile (Pisa - Napoli)

    24/05/2026 saat 15:00'da Serie A'da Udinese ile (Napoli - Udinese)