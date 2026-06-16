Arsenal, Manu Koné konusunda ciddi: Bu akşam Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımının Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Senegal'e karşı sahaya çıkacak olan Roma'nın orta saha oyuncusu, Mikel Arteta'nın Gunners'ı için birinci hedef. Oyuncunun Premier Lig'e transfer olma konusunda isteği oldukça yüksek: Dünya Kupası başlamadan önce de yayılan transfer söylentileri giderek yoğunlaşıyor; bunun bir nedeni de Roma kulübünün, uzlaşma anlaşmasına uymak için 30 Haziran'a kadar bir transferi tamamlaması gerekmesi.
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Inter, Arsenal Koné için hız kesmiyor: Oyuncu ile anlaşma sağlandı, Roma 50 milyon istiyor
OYUNCUYLA ANLAŞMA: ARSENAL, INTER'DEN DAHA İYİ
Gazzetta dello Sport’a göre Arsenal, Koné’nin menajerleriyle orta saha oyuncusunu Londra’ya, İngiltere şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti olan takıma transfer etmek üzere şimdiden bir anlaşmaya vardı. 2001 doğumlu oyuncu, İngiltere'deki bu maceraya atılmak istiyor ve bunu hem La Liga'ya transfer olmak için Atletico Madrid'e gitmeyi hem de geçen yıl da kendisiyle ilgilenen Inter'e gitmeyi tercih ediyor. Şu anda oyuncu ve menajerleri acele etmiyor; Dünya Kupası'na odaklanmış durumdalar ve her halükarda Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilirler; ayrıca PSG'nin olası ilgisini de değerlendirebilirler.
30 HAZİRAN'A KADAR BİR DEVİR
Ancak Roma, 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilmesi zorunlu transferler üzerinde kafa yoruyor. Bu tarih, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının kesin olarak sonaerdiği tarih ve gerekli sermaye kazancını elde etmek için son tarih: Friedkin ailesi bu tarihi ertelemek istemiyor, çünkü bunu yapmak Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak transferleri kısıtlamak anlamına gelir ve bu senaryo Gian Piero Gasperini’nin hoşuna gitmiyor.
50 MİLYONLUK TALEP
Hedef, Soulé'yi satmak ve ardından Dünya Kupası'nın sonunda Koné için reddedilemeyecek teklifler üzerinde düşünmek; aynı zamanda olası bir açık artırma umudunu da beslemek. Ancak şu ana kadar Arjantinli oyuncuya ilgi gösteren tek kulüpler olan Borussia Dortmund ve Aston Villa, resmi bir teklifte bulunmadan sadece temkinli adımlar attılar: bu nedenle, Arsenal’in Roma’nın talep ettiği 50 milyon avroluk reddedilemez teklifi masaya koyması halinde, Koné’nin transferi öncelikli hale gelebilir.
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SARI-KIRMIZI PLAN
Manu’nun Roma’daki bilançoda kalan amortisman tutarı yaklaşık 12 milyon; bu da 38’lik bir sermaye kazancı elde etmek anlamına gelir: Gasperini bile, Greenowood’uve belki de Summerville’i kadroya katmak için bu fedakarlığı yapmaya hazır; Sassuolo’dan diğer Koné, yani Ismael ise orta saha için ideal bir profil olacak.