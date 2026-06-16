Inter, Arsenal Koné için hız kesmiyor: Oyuncu ile anlaşma sağlandı, Roma 50 milyon istiyor

Gazzetta dello Sport’a göre Arsenal, Koné’nin menajerleriyle orta saha oyuncusunu Londra’ya, İngiltere şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti olan takıma transfer etmek üzere şimdiden bir anlaşmaya vardı. 2001 doğumlu oyuncu, İngiltere'deki bu maceraya atılmak istiyor ve bunu hem La Liga'ya transfer olmak için Atletico Madrid'e gitmeyi hem de geçen yıl da kendisiyle ilgilenen Inter'e gitmeyi tercih ediyor. Şu anda oyuncu ve menajerleri acele etmiyor; Dünya Kupası'na odaklanmış durumdalar ve her halükarda Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilirler; ayrıca PSG'nin olası ilgisini de değerlendirebilirler.







