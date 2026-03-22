Inter, Andrey Santos'u hedefliyor: Menajeriyle görüşmeler sürerken Chelsea 50 milyonluk teklifi şimdiden reddetti

Nerazzurri'nin orta saha için yeni transfer hedefi.

Inter, transfer piyasası konusunda da net bir vizyonla geleceğe bakıyor. Yaz devrimi gerçekleşecek ve sürprizler olmazsa, son 7 yılı etkileyen taktiksel konudaki küçük ama önemli bir değişikliğe, yani 3-5-2'ye yol açacak. Nerazzurri kulübünün fikri, daha güçlü bir orta saha ekleyerek ve orta sahaya kalite ve öngörülemezlik katarak taktiksel yapıyı değiştirmek.


Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, özellikle bu bakış açısıyla, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Andrey Santos ile devam eden temaslar ve ona duyulan ilgi de dikkate alınmalıdır.


    Inter, yakın geçmişte (ve 2025 yazında da) Vasco da Gama'da yetişen 2004 doğumlu oyuncunun menajerlerine yakın olan Giuliano Bertolucci ve Kia Joorabchian gibi menajerler ve aracılarla çeşitli vesilelerle bir araya geldi.

    Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı çünkü onu Strazburg'dan geri getiren Chelsea, onu potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak görüyordu.

  • CHELSEA 50 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ, ANCAK...

    O dönemde bu transferin bedeli piyasa değerinin çok üzerinde görülüyordu; Romano'nun da ortaya koyduğu gibi, Chelsea Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon avroluk bir teklifi bile reddetmişti.

    Ancak o zamandan beri Blues'un genç oyuncu üzerindeki stratejisi o kadar değişti ki, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 13 maçta ilk 11'de yer aldı.

  • YAZIN SALDIRI

    Inter'in ilgisini çekiyor; Chelsea'deki durumu artık o kadar net değil ve bu nedenle yaz aylarında uygun koşullar sağlanırsa, Nerazzurri için potansiyel bir transfer adayı olarak yeniden gündeme gelebilir. Viale della Liberazione'daki yönetim onu takip etmeye devam ediyor, ancak bu pozisyon için listede tek isim o değil.



