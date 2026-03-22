Inter, Andrey Santos'u hedefliyor: Menajeriyle görüşmeler sürerken Chelsea 50 milyonluk teklifi şimdiden reddetti

Inter, transfer piyasası konusunda da net bir vizyonla geleceğe bakıyor. Yaz devrimi gerçekleşecek ve sürprizler olmazsa, son 7 yılı etkileyen taktiksel konudaki küçük ama önemli bir değişikliğe, yani 3-5-2'ye yol açacak. Nerazzurri kulübünün fikri, daha güçlü bir orta saha ekleyerek ve orta sahaya kalite ve öngörülemezlik katarak taktiksel yapıyı değiştirmek.





Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, özellikle bu bakış açısıyla, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Andrey Santos ile devam eden temaslar ve ona duyulan ilgi de dikkate alınmalıdır.



