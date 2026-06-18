Inter’in transfer piyasası açısından önemli günler yaşanıyor; kulüp, savunma hattını güçlendirmek için çalışıyor. 30 Haziran’da sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi teklif edilmeyen Sommer’in ayrılmasının ardından, kaleci pozisyonunu Martinez’e emanet etme kararı alındı; Provedel ise ilk yedek olarak belirlendi. 1994 doğumlu kaleciyle ilgili görüşmeler sonuçlanmak üzere; Lazio'ya 3 milyon euro ödenecek, oyuncu ise yaklaşık 1,5 milyon euro karşılığında üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Kalecinin önünde, şu ana kadar sadece iki kesin ismin yer aldığı bir savunma hattı bulunuyor: Manchester City’den geri alınan Akanji ve şu ana kadar Bayern Münih’in teklifinin reddedildiği Bisseck. Bastoni konusunda ise şüpheler var; geçici yalanlamalara rağmen İspanya’ya transfer olabilir.
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Inter, Alessandro Bastoni için fiyat belirliyor ve Roma’dan Evan Ndicka’yı gündemine alıyor
İŞTE BASTONLARIN FİYATI
2028'de sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki stoper için Barcelona'nın yoğun ilgisi vardı; ancak kulüp, bilgi talebinden öteye geçmedi. Şimdi ise eski Inter oyuncusu José Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid bu oyuncuya ilgi gösteriyor. Inter için Bastoni, Mayıs ayı sonunda başkan yardımcısı Marotta'nın yaptığı açıklamaların aksine, satılamaz bir oyuncu değil: "Bastoni'nin geleceği konusunda taraftarların içleri rahat olabilir" dedi Marotta, DAZN'e verdiği demeçte. "Inter prensip olarak oyuncularını satmak isteyen bir kulüp değildir. Bir oyuncu ayrılırsa, bu ayrılma isteğini kendisi dile getirmiş demektir. Şunu söylemeliyim ki Bastoni kesinlikle ayrılma isteğini dile getirmedi. Burada mutlu, dolayısıyla onu satmaya gerek duymuyoruz. Bence bizimle kalmaya devam edecek.” La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Via della Liberazione’ya 70 milyon avroluk bir teklif gelirse, savunma oyuncusu ayrılmakta serbest olacak.
NDICKA İLK TERCİH
La Gazzetta dello Sport’a göre, Bastoni’nin ayrılmasıyla oluşabilecek boşluğu doldurmak için Inter, Roma’da forma giyen 1999 doğumlu Fildişi Sahili’li stoper Ndicka’yı düşünüyor. Eski Eintracht Frankfurt oyuncusu, Udinese’den Solet’in alternatifi değil; Solet için henüz fiyat konusunda bir anlaşma sağlanamadı (talep hala 25 milyon avro). Ndicka ise ek bir takviye olacaktır. Roma için önemli bir oyuncu olsa da, bunun bir bedeli var: fiyat en az 30 milyon avrodan başlıyor.