Inter, Alessandro Bastoni için fiyat belirliyor ve Roma’dan Evan Ndicka’yı gündemine alıyor

2028'de sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki stoper için Barcelona'nın yoğun ilgisi vardı; ancak kulüp, bilgi talebinden öteye geçmedi. Şimdi ise eski Inter oyuncusu José Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid bu oyuncuya ilgi gösteriyor. Inter için Bastoni, Mayıs ayı sonunda başkan yardımcısı Marotta'nın yaptığı açıklamaların aksine, satılamaz bir oyuncu değil: "Bastoni'nin geleceği konusunda taraftarların içleri rahat olabilir" dedi Marotta, DAZN'e verdiği demeçte. "Inter prensip olarak oyuncularını satmak isteyen bir kulüp değildir. Bir oyuncu ayrılırsa, bu ayrılma isteğini kendisi dile getirmiş demektir. Şunu söylemeliyim ki Bastoni kesinlikle ayrılma isteğini dile getirmedi. Burada mutlu, dolayısıyla onu satmaya gerek duymuyoruz. Bence bizimle kalmaya devam edecek.” La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Via della Liberazione’ya 70 milyon avroluk bir teklif gelirse, savunma oyuncusu ayrılmakta serbest olacak.