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CM Akanji Inter 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Inter, Akanji: “Manchester City ile kazandığım şampiyonlukları kaybetmemeyi umuyorum, kim bilir daha başka neler keşfedecekler. Hâlâ Koronavirüs’le bağlantılı şeyler arıyorlar…”

Serie A
Premier Lig
M. Akanji
M.City
Inter

Manchester City skandalına ilişkin soruşturmaların yankısı dinmek bilmiyor. 114 suçlamayla itham edilen İngiliz kulübü şimdi itirazda bulundu ve sonucu bekliyor. Onunla birlikte bekleyenler arasında, yıllar boyunca Manchester City forması giyen ve Pep Guardiola'nın takımı olan kulübün eylemlerinin sonuçlarından şimdi etkilenebilecek tüm futbolcular da var.


Bunlar arasında Inter savunmacısı ve İsviçre kaptanı Manuel Akanji de yer alıyor. 31 yaşındaki oyuncu, 2022 ile 2025 yılları arasında Ada'daki dönemi boyunca iki İngiltere şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi ve başka birçok kupa kazandı. İsviçre'nin Luzern'de Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından bazı gazeteciler kendisinden bu konuyla ilgili görüş istedi. İsviçre portalı Nau'nun aktardıkları şöyle.


  • "Bazı oyuncularla hâlâ iletişim halindeyim ama sizin bildiklerinizden fazlasını ben de bilmiyorum. Ben oradayken bize sakinliğimizi korumamız, her şeyin kontrol altında olduğu, ciddi hiçbir şey yaşanmadığı söylendi. Manchester City'de sorumlu kişilere güveniyorum ve bunun doğru olduğuna inanıyorum. Umarım şampiyonluklarımı kaybetmem. Yazık olur. Ama ben de her şeyi sadece haberlerde görüyorum".


    Şampiyonluklarının gerçekten tehlikede olup olmadığı sorulduğunda Akanji, şu şifreli yanıtı verdi: "Kim bilir daha neler ortaya çıkaracaklar. Hâlâ beş yıl önce yaşanan Koronavirüs ile bağlantılı şeyleri araştırıyorsunuz" dedi; orada bulunan gazetecilere ve Embolo ile Xhaka vakalarına atıfta bulunarak.

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