Manchester City skandalına ilişkin soruşturmaların yankısı dinmek bilmiyor. 114 suçlamayla itham edilen İngiliz kulübü şimdi itirazda bulundu ve sonucu bekliyor. Onunla birlikte bekleyenler arasında, yıllar boyunca Manchester City forması giyen ve Pep Guardiola'nın takımı olan kulübün eylemlerinin sonuçlarından şimdi etkilenebilecek tüm futbolcular da var.





Bunlar arasında Inter savunmacısı ve İsviçre kaptanı Manuel Akanji de yer alıyor. 31 yaşındaki oyuncu, 2022 ile 2025 yılları arasında Ada'daki dönemi boyunca iki İngiltere şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi ve başka birçok kupa kazandı. İsviçre'nin Luzern'de Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından bazı gazeteciler kendisinden bu konuyla ilgili görüş istedi. İsviçre portalı Nau'nun aktardıkları şöyle.



