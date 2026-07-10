“Lautaro Martinez hafife mi alınıyor? Bilmiyorum, belki de diğerlerine göre daha az ilgi çekicidir. Eğer Barcelona ya da City’de oynasaydı… Alvarez’ın değeri 150-200 milyon, herkes onu istiyor, ama bu Dünya Kupası’nda daha çok Lautaro oynuyor. Lautaro diğerlerine göre daha az ilgi çekiyor, ben onu seven bir oyuncuyum, çok güçlü, sahada cömert, iyi oynamadığı zamanlarda bile elinden geleni yapıyor. Ve bu zaten çok şey, o çok güçlü.”





“Haaland’a karşı en ufak ayrıntılara bile büyük dikkat göstermelisin: Onun gibilerle her şey bir anda olur, olayları önceden tahmin edip anlamayı bilmelisin. Biraz da şans gerekir.”





“Hastalık beni kurtardı; futbolu bırakırdım demiyorum ama belki de bırakırdım. Her halükarda otuz yaşında hangi seviyede olurdum bilmiyorum, çok zorlanırdım. İkinci bir şansım oldu.”





“Şampiyonlar Ligi finalini 5-0 kaybetmek hem normal hem de normal değil; içini kemiriyor ama sahaya bile çıkamadık. Zihinsel olarak bitmiştik; onlar şampiyonluğu çoktan kazanmıştı, biz ise Como ile maç yapacaktık ve hâlâ Napoli-Cagliari maçını izlemek için gergindik, ardından Şampiyonlar Ligi finali vardı ve ondan sonra da Amerika’ya gitmemiz gerekiyordu. Eğer bu yılki gibi Amerika’ya gitmeden bir aylık tatilimiz olsaydı belki de bu durum seni daha da rahatsız ederdi ama o maçı oynamadık bile. Hâlâ gergin olabilirsin ama 2-3 ay sonra, lig başladığında bu his geçer. City maçı daha çok canını yakıyor, o maçı avucunun içinde tutuyordun, sonuna kadar mücadele ettik; PSG maçı ise öyle değil. Maçı oynamazsan, onlar daha iyiydi; zihinsel olarak orada değildik, yorgunduk, bu kadar. Kendime hiçbir şey için suçlama yapmadım; bitmiştik, son ana kadar her şeyimizi vermiştik, yeniden inşa edecek bir şey kalmamıştı.”

"Inzaghi mi? Ben oynuyordum, o da antrenörlük yapıyordu; her zaman onun emrine amadeydim. Inzaghi’yi de çok severim, 7 yıl boyunca onun altında oynadım, bana büyük güven verdi ama ben de bugüveni boşa çıkarmadım; işte bu, karşılıklı saygıyı doğuran şeydir. İzin günleri konusunda özgürlük tanırdı, ne zaman yorgun olduğunu bilirdi, seni doğru dozda kullanmaya çalışırdı; o da çok fazla maç olduğunu biliyordu, takımı biraz idare etmesi gerekiyordu. Inter daha sonra iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı; tamam, geçen yıl her şeyi kaybettiniz ama ondan sonra neredeyse her zaman finale kadar geldiniz."