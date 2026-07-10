30 Haziran’da sözleşmesi sona eren Inter’den ayrılan Francesco Acerbi, Sport Mediaset’e uzun bir röportaj verdi. 38 yaşını doldurmuş olmasına rağmen futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklayan savunma oyuncusu, şu sözleri sarf etti:
Çeviri:
Inter, Acerbi: “3 yıl daha oynayacağım. PSG mi? Orada işimiz bitmişti, pişmanlığım yok. City daha çok canımı sıkıyor. Martinez hafife alınıyor. Alvarez’in bedeli 200 milyon ama Lautaro oynuyor”
"İyiyim ve hâlâ oynamak istiyorum, başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şu anda çok huzurlu bir hayat sürüyorum, elimden gelen her şeyi verdim ve kendime hiçbir şey için suçlama duymuyorum. Hem tecrübem hem de motivasyonum var, sahada örnek olabilirim: 38 yaşında hâlâ bir çocuğun sahip olduğu hevesi taşıyorum. Eğer teknik direktör olmak isteseydim, çoktan bırakmış olurdum. Bence bu seviyede birkaç yıl daha devam edebilirim, belki üç yıl."
"Geçen yıl sergilediğim performans nedeniyle her açıdan kendimle gurur duyuyorum. Anlatılmaması gereken bazı şeyler oldu, ama o noktadan sonra asla pes etmedim ve her koşulda, her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım; zor anlarda daima takıma yardımcı olmaya çalıştım. Ve iki şampiyonluk kazanmış olsanız bile zor anlar yaşarsınız: Ocak ayından milli takım arası öncesine kadar birkaç ay boyunca, artık oyunumuzu oynayamıyorduk, kendimiz gibi değildik.”
"Chivu, şampiyonluklar kazanmış harika bir oyuncuydu. Teknik direktör olarak birkaç ay önce Parma’dan gelmişti ve Inter’e geldiğinde, hem galip gelen bir takım hem de yönetilmesi gereken bir grup buldu. Biz de ona yardım etmeye çalıştık, elbette. Takım sayesinde fark yarattı; çünkü başka bir dinamik olsaydı, Chivu ne kadar çaba sarf etse de kazanamazdınız. Chivu ile ilişkimiz nasıldı? Ben oynuyordum, o antrenörlük yapıyordu.”
“Lautaro Martinez hafife mi alınıyor? Bilmiyorum, belki de diğerlerine göre daha az ilgi çekicidir. Eğer Barcelona ya da City’de oynasaydı… Alvarez’ın değeri 150-200 milyon, herkes onu istiyor, ama bu Dünya Kupası’nda daha çok Lautaro oynuyor. Lautaro diğerlerine göre daha az ilgi çekiyor, ben onu seven bir oyuncuyum, çok güçlü, sahada cömert, iyi oynamadığı zamanlarda bile elinden geleni yapıyor. Ve bu zaten çok şey, o çok güçlü.”
“Haaland’a karşı en ufak ayrıntılara bile büyük dikkat göstermelisin: Onun gibilerle her şey bir anda olur, olayları önceden tahmin edip anlamayı bilmelisin. Biraz da şans gerekir.”
“Hastalık beni kurtardı; futbolu bırakırdım demiyorum ama belki de bırakırdım. Her halükarda otuz yaşında hangi seviyede olurdum bilmiyorum, çok zorlanırdım. İkinci bir şansım oldu.”
“Şampiyonlar Ligi finalini 5-0 kaybetmek hem normal hem de normal değil; içini kemiriyor ama sahaya bile çıkamadık. Zihinsel olarak bitmiştik; onlar şampiyonluğu çoktan kazanmıştı, biz ise Como ile maç yapacaktık ve hâlâ Napoli-Cagliari maçını izlemek için gergindik, ardından Şampiyonlar Ligi finali vardı ve ondan sonra da Amerika’ya gitmemiz gerekiyordu. Eğer bu yılki gibi Amerika’ya gitmeden bir aylık tatilimiz olsaydı belki de bu durum seni daha da rahatsız ederdi ama o maçı oynamadık bile. Hâlâ gergin olabilirsin ama 2-3 ay sonra, lig başladığında bu his geçer. City maçı daha çok canını yakıyor, o maçı avucunun içinde tutuyordun, sonuna kadar mücadele ettik; PSG maçı ise öyle değil. Maçı oynamazsan, onlar daha iyiydi; zihinsel olarak orada değildik, yorgunduk, bu kadar. Kendime hiçbir şey için suçlama yapmadım; bitmiştik, son ana kadar her şeyimizi vermiştik, yeniden inşa edecek bir şey kalmamıştı.”
"Inzaghi mi? Ben oynuyordum, o da antrenörlük yapıyordu; her zaman onun emrine amadeydim. Inzaghi’yi de çok severim, 7 yıl boyunca onun altında oynadım, bana büyük güven verdi ama ben de bugüveni boşa çıkarmadım; işte bu, karşılıklı saygıyı doğuran şeydir. İzin günleri konusunda özgürlük tanırdı, ne zaman yorgun olduğunu bilirdi, seni doğru dozda kullanmaya çalışırdı; o da çok fazla maç olduğunu biliyordu, takımı biraz idare etmesi gerekiyordu. Inter daha sonra iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı; tamam, geçen yıl her şeyi kaybettiniz ama ondan sonra neredeyse her zaman finale kadar geldiniz."
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