Inter'in genç oyuncu için yaptığı agresif hamle, kulübün transfer departmanının en üst kademesinden yönlendiriliyor. Yeni sportif direktör Dario Baccin, olası transferi değerlendirme sürecinde son derece doğrudan bir yaklaşım benimsedi.

Aynı habere göre Baccin, Mendy'yi birkaç kez bizzat izlemek için seyahat etti. Sportif direktör, hücum oyuncusunun ham potansiyeli ve hücum yeteneğinden fazlasıyla etkilendi.

Bu özel gözlem ziyaretlerinin ardından Baccin, resmi bir hamle için ilerleme yönünde resmen onay verdi. Milan'ın mevcut transfer yarışında geride kalmasının nedeni de tam olarak bu kararlı iç hamle oldu.