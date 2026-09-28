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Inter, AC Milan'ın Serie A'daki bir sonraki büyük süperstar için transfer planını çaldı
Inter, Mendy transferi yarışında öne geçti
La Repubblica'ya göre Inter, Cagliari forveti Mendym'in transferi için yürütülen yarışta Milan'ın önüne geçti. Heyecan verici genç yetenek, sezona parlak bir başlangıç yapmasının ardından San Siro'nun iki ekibinin de yoğun ilgisini kısa sürede üzerine çekti.
Bununla birlikte, 2007 doğumlu hücum oyuncusunun peşindeki yarışta şu anda Inter önde gidiyor. Şehirdeki rakibi gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürse de perde arkasında Inter'in yaptığı kapsamlı çalışmaları karşılayamadı.
Şu an itibarıyla Cagliari ile herhangi bir resmi mali şart üzerinde anlaşma sağlanmış değil. Ancak Inter'in son derece proaktif yaklaşımı, anlaşmayı tamamlamada onu açık ara en avantajlı taraf haline getirdi.
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Baccin onayı verdi
Inter'in genç oyuncu için yaptığı agresif hamle, kulübün transfer departmanının en üst kademesinden yönlendiriliyor. Yeni sportif direktör Dario Baccin, olası transferi değerlendirme sürecinde son derece doğrudan bir yaklaşım benimsedi.
Aynı habere göre Baccin, Mendy'yi birkaç kez bizzat izlemek için seyahat etti. Sportif direktör, hücum oyuncusunun ham potansiyeli ve hücum yeteneğinden fazlasıyla etkilendi.
Bu özel gözlem ziyaretlerinin ardından Baccin, resmi bir hamle için ilerleme yönünde resmen onay verdi. Milan'ın mevcut transfer yarışında geride kalmasının nedeni de tam olarak bu kararlı iç hamle oldu.
Cagliari’nin gelecek vadeden oyuncuları dev kulüplerin ilgisini çekiyor
Mendy, Serie A sezonuna şu anda müthiş bir başlangıç yapan Cagliari kadrosundan çıkan son heyecan verici isim oldu. Takımın lig tablosunda etkileyici bir şekilde yükselmesi, doğal olarak en parlak bireysel yeteneklerini de doğrudan vitrine çıkardı.
Alessandro Romano, İtalya A Milli Takımı formasıyla ilk maçına şimdiden çıktı ve Juventus'un yenilenen scouting yaklaşımının bir parçası olarak yakından takip ediliyor. Bu arada Daniel Maldini, sezonun başındaki parlak performansının ardından eylül ayının Oyuncusu ödülüne hak edilmiş bir adaylık kazandı. Dikkat çeken birden fazla oyuncunun ilgi görmesiyle birlikte Cagliari, bir anda İtalya'nın en büyük kulüplerinden geniş çaplı transfer ilgisi almaya başladı.
- Getty Images Sport
Cagliari ocakta satacak mı?
Inter için Mendy’yi kararlılıkla takip etmek, kulübün uzun vadeli transfer stratejisiyle kusursuz şekilde örtüşüyor. Kulüp, küresel pazarın en üst seviyesinde pahalı teklif savaşlarına girmek yerine, Serie A’daki genç yetenekler için erkenden harekete geçmeye giderek daha fazla odaklanıyor.
Şimdi önlerindeki asıl engel, Cagliari ile resmî görüşmeleri başlatmak. Kulüp lig tablosunda hızla yükselirken, onları sezon ortasında değerli bir hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya ikna etmek son derece zor olacak.
Cagliari’nin ocak ayında bir satış ihtimalini değerlendirip değerlendirmeyeceği ise büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Inter artık kış döneminde bir teklifle nabız yoklayıp yoklamayacağına ya da sabırla mevcut sezonun sonunu bekleyip beklemeyeceğine karar vermek zorunda.
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