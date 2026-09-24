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Emanuele Tramacere
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Inter, 2026 mali tablosu onaylandı: Şampiyonlar Ligi fiyaskosuna rağmen 22,7 milyon kâr ve 517 milyon gelir. Kulüp tarihinin en iyi ikinci sonucu

Inter
Transfers
Serie A

Bir kez daha kârla kapanan bilanço ve rekor gelirler. Inter, finansal açıdan tarihi bir yılı geride bıraktı.

Inter, 30 Haziran 2026'da sona eren bilanço taslağını onayladı ve mali sonuçlar olumlu bir tablo ortaya koyarken, özellikle gelirler kulüp tarihinde neredeyse eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

Kulübün yayımladığı açıklamada, 22,7 milyon euro kâr elde edildiği belirtildi. Bu rakam, geçen sezondaki kâra da eklenerek üst üste ikinci kâr olarak kayda geçti ve bunun temelinde de özellikle rekor gelirler yer aldı. Öz kaynaklar da yeniden pozitife döndü.

Bugünkü sonuç çok önemli çünkü İtalya'daki sportif sonuçlar açısından Scudetto-Coppa Italia dublesiyle rekorlarla geçen bir sezonun ardından geldi, ancak Avrupa'da bir önceki sezona kıyasla inanılmaz derecede olumsuz bir tablo vardı. Chivu, Bodo/Glimt'e karşı play-off'ta elenirken Inzaghi ise bir önceki sezonda Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmiş, bunun sonucunda rekor gelirler elde edilmiş ve buna FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelirleri de eklenmişti.


  • Açıklama madde madde

    F.C. Internazionale Milano S.p.A. Yönetim Kurulu, bugün kulüp merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2025/26 mali yılına ilişkin bilanço taslağını onayladı. Sonuçlar, ekim ayının ortasına kadar yapılacak F.C. Internazionale Milano S.p.A. Hissedarlar Genel Kurulu’nda değerlendirilecek ve onaya sunulacak.

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  • Rekor gelirler

    2025/26 sezonuna ilişkin mali tablo, 518 milyon avroluk gelir ortaya koyarken, Kulüp tarihindeki en iyi ikinci sonuca işaret ediyor; bu rakam, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılım ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin sağladığı olağanüstü gelirlerle şekillenen geçen sezonun rekorunun (567 milyon avro) ardından geliyor.

  • 22,7 milyon değerinde işe yarar

    Bütçe taslağı, 22,7 milyon avroluk net kârla pozitif kapandı. Bu rakama, cironun konsolide edilmesi ve üretim maliyetlerinde yaklaşık 20 milyon avroluk, yani yüzde 4'lük bir azalma sayesinde ulaşıldı.

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  • Altyapı yatırımları

    Grubun finansal giderlerine ilişkin olarak, söz konusu mali yıl içinde yaklaşık %50 oranında, 19 milyon euroya denk gelen bir finansal gider azalması gerçekleşti; bu düşüş, geçen yılın sonunda tamamlanan yeniden finansman operasyonuna bağlanıyor. Yeni finansman, önceki finansmana kıyasla daha düşük sermaye maliyetiyle öne çıkıyor.

    Ayrıca Kulüp’ün, Appiano Gentile’deki Inter Training Center ile Interello’daki Konami Women & Talent Center altyapılarının geliştirilmesi için kapsamlı bir yatırım planı başlattığı da belirtildi.

  • Yaz transfer döneminde Teknik Direktör Cristian Chivu'nun emrindeki kadro, Inter'in başındaki ikinci sezonunu geçiren teknik adamın kullanımına sunulmak üzere, yeni uluslararası yeteneklerin gelişiyle genişletildi. Bu oyuncular, üst üste dokuzuncu kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve Serie A'ya İtalya şampiyonu olarak başlayacak oturmuş bir gruba eklendi.

    2026/27 sezonunun başında, İtalya'da yenilikçi ve tamamen dijital bir hizmet anlayışıyla öne çıkan sektör lideri banka ile BBVA ile yeni bir ortaklık imzalandı. BBVA, Inter'in Resmi Kol Sponsoru ve Resmi Bankacılık Ortağı olurken, 18 Yaş Altı ve daha küçük tüm genç takım kategorilerinde de forma önü sponsoru oldu.

    Kararlılık, hırs ve rekabetçi ruhla Kulüp, tüm İtalyan ve Avrupa organizasyonlarında mücadele ederken, saha dışında da büyüme ve sağlamlaşma yolculuğunu eş zamanlı olarak sürdürmeye devam edecek.

  • Maliyetler düşüyor, maç günü gelirleri, merchandising ve oyuncu ticareti yükseliyor

    Ticari gelirler %7 arttı, bu artışın temel nedeni, Fanatics partneriyle hayata geçirilen yeni iş modeli sayesinde büyüyen merchandising gelirleri oldu.

    Ayrıca, maç günü gelirleri de arttı; etkinlik başına ortalama dikkate alındığında.

    Oyuncu alım-satımından elde edilen gelirler 11 milyon euro arttı; buna ek olarak futbolcuların çok yıllı haklarına ilişkin amortisman ve değer düşüklüğünde 8 milyon euroluk bir azalma yaşandı.

    Mali yıldaki performans, Grubun özkaynağının 10,4 milyon euroyla yeniden pozitif bölgeye taşınmasını sağladı; 2024/25 bilançosunun kapanışında bu rakam eksi 12 milyon euro seviyesindeydi.


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