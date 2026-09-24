Inter, 30 Haziran 2026'da sona eren bilanço taslağını onayladı ve mali sonuçlar olumlu bir tablo ortaya koyarken, özellikle gelirler kulüp tarihinde neredeyse eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

Kulübün yayımladığı açıklamada, 22,7 milyon euro kâr elde edildiği belirtildi. Bu rakam, geçen sezondaki kâra da eklenerek üst üste ikinci kâr olarak kayda geçti ve bunun temelinde de özellikle rekor gelirler yer aldı. Öz kaynaklar da yeniden pozitife döndü.

Bugünkü sonuç çok önemli çünkü İtalya'daki sportif sonuçlar açısından Scudetto-Coppa Italia dublesiyle rekorlarla geçen bir sezonun ardından geldi, ancak Avrupa'da bir önceki sezona kıyasla inanılmaz derecede olumsuz bir tablo vardı. Chivu, Bodo/Glimt'e karşı play-off'ta elenirken Inzaghi ise bir önceki sezonda Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmiş, bunun sonucunda rekor gelirler elde edilmiş ve buna FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelirleri de eklenmişti.



