Inter, 30 Haziran 2026'da sona eren bilanço taslağını onayladı ve mali sonuçlar pozitif bir eğilime, her şeyden önce de kulüp tarihinde neredeyse hiç olmadığı kadar yüksek gelirlere işaret ediyor.

Kulübün yayımladığı açıklamada, 22,7 milyon euro kâr elde edildiği belirtiliyor; bu rakam geçen sezonki kâra ekleniyor. Üst üste ikinci kez açıklanan bu kâr, her şeyden önce rekor gelirlere dayanıyor. Öz kaynaklar da yeniden pozitife döndü.

Bugünkü sonuç çok önemli çünkü İtalya'daki sportif sonuçlar açısından Scudetto-Coppa Italia dublesinin geldiği rekor bir sezonun ardından elde edildi, ancak bir önceki sezona kıyasla Avrupa'da inanılmaz derecede olumsuz bir tablo vardı. Nitekim Chivu, Bodo/Glimt'e karşı play-off'ta elenirken Inzaghi bir önceki sezonda Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış, bunun sonucunda da rekor gelirler elde edilmişti; buna ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelirleri de eklenmişti.



