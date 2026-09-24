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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, 2026 bilançosu onaylandı: Şampiyonlar Ligi fiyaskosuna rağmen 22,7 milyon kâr ve 517 milyon gelir. Kulüp tarihinin en iyi ikinci sonucu

Inter

Bir kez daha kârla kapanan bilanço ve rekor gelirler. Inter, tarihi bir mali yılı geride bıraktı.

Inter, 30 Haziran 2026'da sona eren bilanço taslağını onayladı ve mali sonuçlar pozitif bir eğilime, her şeyden önce de kulüp tarihinde neredeyse hiç olmadığı kadar yüksek gelirlere işaret ediyor.

Kulübün yayımladığı açıklamada, 22,7 milyon euro kâr elde edildiği belirtiliyor; bu rakam geçen sezonki kâra ekleniyor. Üst üste ikinci kez açıklanan bu kâr, her şeyden önce rekor gelirlere dayanıyor. Öz kaynaklar da yeniden pozitife döndü.

Bugünkü sonuç çok önemli çünkü İtalya'daki sportif sonuçlar açısından Scudetto-Coppa Italia dublesinin geldiği rekor bir sezonun ardından elde edildi, ancak bir önceki sezona kıyasla Avrupa'da inanılmaz derecede olumsuz bir tablo vardı. Nitekim Chivu, Bodo/Glimt'e karşı play-off'ta elenirken Inzaghi bir önceki sezonda Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış, bunun sonucunda da rekor gelirler elde edilmişti; buna ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelirleri de eklenmişti.


  • Resmî açıklama madde madde

    F.C. Internazionale Milano S.p.A. Yönetim Kurulu, bugün Kulübün merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 2025/26 mali yılına ait bütçe tasarısını onayladı. Sonuçlar, ekim ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek F.C. Internazionale Milano S.p.A. Hissedarlar Genel Kurulu tarafından değerlendirilip onaylanacak.

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  • REKOR GELİR

    2025/26 sezonuna ait gelir tablosu, 518 milyon euro gelir elde edildiğini ortaya koyarken, Kulüp tarihindeki en iyi ikinci sonuca işaret ediyor; bu rakam, geçtiğimiz sezonun rekorunun (567 milyon euro) ardından geliyor. Söz konusu sezon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılım ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ulaşılmasıyla garanti altına alınan olağanüstü gelirlerle karakterize olmuştu.

  • 22,7 milyon avroluk koz

    Bütçe taslağı, 22,7 milyon avro net kârla pozitif şekilde kapanıyor. Bu rakama, cironun konsolide edilmesi ve üretim maliyetlerinde yaklaşık 20 milyon avro, yani yüzde 4 oranında bir azalma sayesinde ulaşıldı.

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  • Altyapı yatırımları

    Grubun finansal giderlerine ilişkin olarak, söz konusu mali yıl içinde finansal giderlerde yaklaşık %50’lik, yani 19 milyon euro tutarında bir azalma gerçekleşti; bu düşüş, geçen yılın sonunda tamamlanan yeniden finansman işlemine bağlanıyor. Yeni finansman, bir öncekine kıyasla daha düşük sermaye maliyetiyle öne çıkıyor.

    Ayrıca kulübün, Appiano Gentile’deki Inter Training Center ile Interello’daki Konami Women & Talent Center altyapılarının geliştirilmesi için kapsamlı bir yatırım planı başlattığı da belirtildi.

  • Yaz transfer döneminde Cristian Chivu’nun yönetimindeki Inter kadrosu, teknik direktör olarak nerazzurri’deki ikinci sezonunu geçiren Chivu’nun emrine, yeni uluslararası yeteneklerin katılmasıyla genişletildi. Bu isimler, üst üste dokuzuncu kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve Serie A’ya İtalya şampiyonu olarak giren oturmuş bir grubun yanına eklendi.

    2026/27 sezonunun başında, sektörünün lider bankacılık kuruluşlarından biri olan ve İtalya’da yenilikçi, tamamen dijital bir hizmet sunumuyla öne çıkan BBVA ile yeni bir ortaklık imzalandı. BBVA, Inter’in Resmi Kol Sponsoru ve Resmi Bankacılık Ortağı, ayrıca 18 Yaş Altı ve daha küçük tüm altyapı takımlarının forma ön sponsoru oldu.

    Kulüp, kararlılık, hırs ve rekabetçi ruhla tüm İtalya ve Avrupa organizasyonlarında mücadele edecek, aynı zamanda saha dışında da büyüme ve sağlamlaşma yolculuğunu sürdürecek.

  • Maliyetler düşüyor, maç günü gelirleri, merchandising ve oyuncu alım satımı yükseliyor

    Ticari gelirler %7 arttı, özellikle de Fanatics partneriyle hayata geçirilen yeni iş modeli sayesinde büyüyen merchandising gelirlerinin etkisiyle.

    Ayrıca, etkinlik başına ortalama dikkate alındığında maç günü gelirleri de arttı.

    Oyuncu alım-satım gelirleri 11 milyon euro arttı ve buna futbolcuların çok yıllı haklarına ilişkin amortisman ve değer düşüklüğünde 8 milyon euroluk bir azalma eşlik etti.

    Mali yılın seyri, Grup’un özkaynağının 10,4 milyon euroyla yeniden pozitife dönmesini sağladı; bu rakam, 2024/25 bilançosunun kapanışında görülen eksi 12 milyon euroluk seviyeden geldi.


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