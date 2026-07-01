Yeni sezon resmen başladı ve Inter, 30 Haziran’da sözleşmeleri sona eren dört futbolcuyla (Sommer, Darmian, De Vrij ve Acerbi) yollarını ayırdıktan sonra, 2026/2027 sezonu için ilk transfer hamlesini duyurdu. Nerazzurri kulübü, 1989 doğumlu orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan ile bir yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.
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Inter, 2026/2027 sezonu için ilk transfer hamlesini resmen açıkladı: Mkhitaryan, sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzattı
INTER'İN AÇIKLAMASI
Inter'in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekildedir: "FC Internazionale Milano, futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur: 1989 doğumlu orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027 tarihine kadar Nerazzurri forması giymeye devam edecek."
MKHITARYAN’IN İSTATİSTİKLERİ
Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan – Inter kadrosunun 13 Temmuz’da bir araya gelmesi ve ardından 16-25 tarihleri arasında Almanya’da yapılacak kamp öncesinde – Mkhitaryan’ın Roma’dan 2022 yazında bedelsiz transfer olarak geldikten sonra Nerazzurri formasıyla geçireceği beşinci sezon olacak. Borussia Dortmund, Manchester United ve Arsenal’de forma giymiş olan eski oyuncu, 2019’dan 2022’ye kadar Roma forması giymişti. Inter’de toplam 187 maça çıkan Mkhitaryan, 12 gol attı ve iki Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası, iki İtalya Süper Kupası kazanılmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasına katkıda bulundu.