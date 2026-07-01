Inter, 2026/2027 sezonu için ilk transfer hamlesini resmen açıkladı: Mkhitaryan, sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzattı

Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan – Inter kadrosunun 13 Temmuz’da bir araya gelmesi ve ardından 16-25 tarihleri arasında Almanya’da yapılacak kamp öncesinde – Mkhitaryan’ın Roma’dan 2022 yazında bedelsiz transfer olarak geldikten sonra Nerazzurri formasıyla geçireceği beşinci sezon olacak. Borussia Dortmund, Manchester United ve Arsenal’de forma giymiş olan eski oyuncu, 2019’dan 2022’ye kadar Roma forması giymişti. Inter’de toplam 187 maça çıkan Mkhitaryan, 12 gol attı ve iki Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası, iki İtalya Süper Kupası kazanılmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasına katkıda bulundu.