"Instagram'da bana mesaj attı!" - Declan Rice, Real Madrid'e karşı attığı inanılmaz iki serbest vuruş golünün ardından David Beckham'ın DM'sini açıkladı
Rice, iki muhteşem serbest vuruşla Real Madrid'i şaşkına çevirdi.
Rice, profesyonel kariyeri boyunca serbest vuruş uzmanı olarak bilinmiyordu, ancak geçen sezon Real Madrid'e karşı attığı iki muhteşem golle Kuzey Londra'nın kahramanı oldu. Bu goller, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 galip gelmesine yardımcı oldu ve daha sonra Bernabeu'da 2-1 galip gelerek toplamda 5-1'lik bir galibiyet elde etti.
Ancak, Arsenal için bu yıl pek de iyi geçmedi, çünkü sonunda şampiyon olan Paris Saint-Germain, Arsenal'i yarı finalde eledi.
Bu sezon serbest vuruşlardan gol atmamış olsa da Rice, Arsenal'in birçok kupa kazanmasında önemli bir rol oynayarak bir başka başarılı sezon geçirdi. Tüm turnuvalarda dört gol attı ve sekiz asist yaptı, köşe vuruşları rakip savunmaları adeta kasıp kavurdu.
İngiltere yıldızı, ölü top efsanesinden gelen mesajı açıkladı
Rice'ın Real Madrid'e karşı attığı iki serbest vuruş artık efsane haline geldi ve maçtan sonra Beckham'dan bir mesaj aldığını açıkladı.
The Sun gazetesine verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Beckham Instagram'da bana bu konuda mesaj attı.
Bu çok çılgınca bir şeydi, çünkü o serbest vuruşlarla tarihin en önemli anlarından bazılarını yaşamıştı.
Beckham ile ilk kez Katar'da tanıştığımı hatırlıyorum. Hepimiz ona yaklaştık. Her oyuncu onun bir tanrı gibi olduğunu düşünüyordu, çünkü o Becks'ti.
"Topu yere koyduğumda [sabit vuruş için], her şey hissetmekle ilgili. Topu nereye koyacağını, ona ne kadar hız vereceğini bilmekle ilgili.
"İnsanlar 'Bunu nasıl biliyorsun?' diye sorabilir. İçgüdülerine güvenmelisin.
“Bunun kaosa neden olabileceğini biliyorum, ama bu bizim güçlü yanlarımızdan biri. Bu yıl bizim için gerçekten iyi sonuçlar verdi, o yüzden devam edelim.”
Rice henüz başka bir serbest vuruş golü atamadı.
Real Madrid'e karşı attığı iki golle Rice, Şampiyonlar Ligi tarihinde tek bir eleme turu maçında iki direkt serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu, ancak bu iki gol, onun şimdiye kadar attığı tek serbest vuruş golleri olarak kaldı.
Beckham ise bu konuda gerçek bir uzmandı. Manchester United ve Los Blancos'un efsanevi eski yıldızı, kariyeri boyunca 65 muhteşem serbest vuruş golü attı ve bunların birçoğu Premier League'de oynadığı dönemde gerçekleşti. Ayrıca İngiltere milli takımında da duran toplardan gol attı ve en önemli golü, Three Lions'ı 2002 Dünya Kupası'na taşıyan Yunanistan maçındaki golüydü.
Arsenal, kupa yolunda ilerlemeye devam ediyor
Arsenal, 2020'den bu yana ilk kupasını kazanmak için iyi bir konumda görünüyor. Gunners şu anda Premier League şampiyonluk yarışında lider ve Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir konumda bulunuyor. Lig aşamasını zirvede tamamlayarak son 16'ya kalmayı başardı.
Ancak, sezonun ilk kupası bir aydan kısa bir süre sonra Arsenal'in Carabao Cup finalinde Manchester City ile karşılaşacağı maçta verilecek ve Rice, sezonun son aylarında daha fazla kupa kazanma şansı olduğu için bu sonucun zihinsel açıdan çok önemli olabileceğini kabul etti.
Eski West Ham United yıldızı şunları ekledi: "Heyecanlıyım. Bu, uğruna çalıştığımız her şey.
Bu, kazanılabilecek ilk kupa. Bu kupayı kazandıktan sonra Premier League'de tam bir ivme yakalayabilirsiniz.
"Finalde olduğumuz için şu anda çok iyi bir konumdayız ve şimdi bu kupayı kazanma şansımız var.
"Ama Mart ayında ve Prem'de hala iki ayınız kaldığında, bu gerçek bir ivme yaratıcıdır. Bu yüzden kesinlikle kazanmak istediğimiz bir kupa."
