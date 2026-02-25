"Instagram'da bana mesaj attı!" - Declan Rice, Real Madrid'e karşı attığı inanılmaz iki serbest vuruş golünün ardından David Beckham'ın DM'sini açıkladı

Rice, profesyonel kariyeri boyunca serbest vuruş uzmanı olarak bilinmiyordu, ancak geçen sezon Real Madrid'e karşı attığı iki muhteşem golle Kuzey Londra'nın kahramanı oldu. Bu goller, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 galip gelmesine yardımcı oldu ve daha sonra Bernabeu'da 2-1 galip gelerek toplamda 5-1'lik bir galibiyet elde etti.

Ancak, Arsenal için bu yıl pek de iyi geçmedi, çünkü sonunda şampiyon olan Paris Saint-Germain, Arsenal'i yarı finalde eledi.

Bu sezon serbest vuruşlardan gol atmamış olsa da Rice, Arsenal'in birçok kupa kazanmasında önemli bir rol oynayarak bir başka başarılı sezon geçirdi. Tüm turnuvalarda dört gol attı ve sekiz asist yaptı, köşe vuruşları rakip savunmaları adeta kasıp kavurdu.