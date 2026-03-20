Lorenzo Insigne şovu. Bugün de dün olduğu gibi. 1991 doğumlu forvet, geçen Ocak ayında, Zdenek Zeman yönetiminde Immobile ve Verratti ile birlikte 2011-12 sezonunda Serie A'ya yükselme başarısını yakaladıktan sonra, bedelsiz transferle Pescara'ya geri döndü. O zamanlar kariyerinin yükselişinde olan bir gençti; bugün 34 yaşında geri döndü ama kalitesi hiç değişmedi. O dokunuş, işte o. Kanada'daki Toronto ile sözleşmesini fesheden Insigne, İtalya'ya döndü ve Parma ve Lazio ile birkaç görüşmeden sonra Serie B'deki Pescara ile sözleşme imzalamaya karar verdi.
Insigne, Pescara'da nasıl bir performans sergiliyor: Takımı Serie B'de tutmak için goller ve asistler
INSIGNE'NİN PESCARA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Pescara, Serie B'de son sırada yer alıyor, ancak Lorenzo'nun performansları sayesinde yeniden toparlanmaya çalışıyor: Beyaz-mavi formayla oynadığı on maçta (dördünde ilk onbirde yer aldı) Insigne üç gol attı ve iki asist yaptı; her iki maçta bir belirleyici rol oynadı. Muhtemelen en önemli gol, geri dönüşünden sonra attığı ilk gol olan Palermo maçıydı; Serie A'ya yükselme mücadelesi veren takımlardan birine karşı alınan galibiyet için hayati öneme sahipti. Eskiden Pescara'nın ligde kalabilmesi için (neredeyse) imkansız bir başarıya ihtiyacı varken, şimdi Insigne'nin önderliğinde tünelin sonunda küçük bir umut ışığı görüyor.
INSIGNE PESCARA'DA NE KADAR KAZANIYOR?
Sözleşme, önümüzdeki Haziran ayında sona erecek şekilde altı aylık olarak düzenlendi; ancak anlaşmada, takımın Serie B'de küme düşmemesi durumunda oyuncunun lehine bir uzatma opsiyonu da yer alıyor. Tıpkı on dört yıl önce olduğu gibi 11 numaralı formayı giyecek olan Insigne, 300 bin avroluk maaşla Pescara taraftarlarını yeniden hayal kurmaya davet ediyor. Insigne'nin gelişi, sıralamada zor bir durumda olan ve hala son sırada yer alan Biancazzurri'ye büyük bir coşku getirdi, ancak artık bir Insigne daha var.