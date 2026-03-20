Insigne, Pescara'da nasıl bir performans sergiliyor: Takımı Serie B'de tutmak için goller ve asistler

Lorenzo Insigne şovu. Bugün de dün olduğu gibi. 1991 doğumlu forvet, geçen Ocak ayında, Zdenek Zeman yönetiminde Immobile ve Verratti ile birlikte 2011-12 sezonunda Serie A'ya yükselme başarısını yakaladıktan sonra, bedelsiz transferle Pescara'ya geri döndü. O zamanlar kariyerinin yükselişinde olan bir gençti; bugün 34 yaşında geri döndü ama kalitesi hiç değişmedi. O dokunuş, işte o. Kanada'daki Toronto ile sözleşmesini fesheden Insigne, İtalya'ya döndü ve Parma ve Lazio ile birkaç görüşmeden sonra Serie B'deki Pescara ile sözleşme imzalamaya karar verdi.