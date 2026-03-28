Insigne: "Napoli'yi seviyorum: Yürüyerek bile geri dönerdim, 1.500 avroluk maaşı bile kabul ederdim. Toronto'da futbol açısından moralim bozuktu"

Insigne, Kanada'da geçirdiği üç yılın ardından İtalya'ya döndü: Napoli'ye dönüşünün gerçekleşmemesi ile Pescara'da küme düşmeme mücadelesinin arasında.

Lorenzo Insigne, Toronto'daki macerasının ardından İtalya'ya geri döndü. Bunu, şu anda 29 puanla Serie B'de son sırada yer alan ancak 31 puanla 17. sırada bulunan ve play-out için ayrılan iki kontenjanın ilkini işgal eden Bari'ye sadece iki puan farkla yaklaşan Pescara'yı kurtarmak için yaptı.


2012'de Serie A'ya yükseldikten 14 yıl sonra romantik bir dönüş oldu; o zamanlar teknik direktör Zeman'dı ve takım arkadaşları Marco Verratti ile Ciro Immobile'ydi. Insigne, Sportweek'e İtalya'ya dönüşünü ve Ocak ayında temasların olduğu Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesini anlattı.

  • YENİDEN BAŞLAMAK

    "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Üç yıl boyunca tam performansımı gösteremediğim bir dönemin ardından yeniden keyif almaya başladım. Toronto'da fiziksel olarak hiçbir zaman %100 formda değildim: sakatlanıyordum ve sahaya dönmek için tamamen iyileşmemiş olsam bile oynuyordum. Ayrıca orada küme düşme yok: alıştığım baskı eksikliğini hissettim. Baskı ne kadar fazla olursa o kadar rahat hissediyorum. Üstelik rekabet gücü düşük bir takımdaydım ve bu da futbol açısından beni moralman çökertmişti."


  • BEŞ AYDIR DURMUŞ

    "Zordu, ama antrenmanlarımı hiç bırakmadım. Kendime 'Vazgeçmeyeceğim, daha 34 yaşındayım' diyordum. Beş ay boyunca bir iş teklifi beklediğim süre boyunca eşim bana 'Umarım bir iş bulursun' diyordu; ama şimdi evde olduğum zamanlar daha iyiydi."


  • PESCARA'YA DÖNÜŞ

    "Takımın hizmetine hazırım. Günlük hayatta örnek olmaya çalışıyorum. Takımın dayanak noktasıyım ve hoşuma gitmeyen şeyler gördüğümde sesimi yükseltiyorum. Ama biz kenetlenmiş bir grubuz ve herkese zorluk çıkarabileceğimizi biliyoruz."


  • NAPOLI'YE GERİ DÖNÜMÜN GERÇEKLEŞMEMESİ

    "Yurt dışından da birkaç teklif geldi, ancak tek başıma antrenman yapmış olmamdan endişe duyuyorlardı. Fiziksel durumum sayesinde forma girmem için 15-20 günün yeterli olacağını söyledim. Napoli'ye yürüyerek bile giderdim; beni aradıklarında bir gece bile uyuyamadım. Ayda 1.500 avro gibi asgari bir ücretle bile oynamayı teklif etmiştim. Üzülmedim, çünkü seçimler saygı duyulmalıdır. Zaten kalbimde Napoli'den sonra Pescara var."


  • NAPOLI İLE İLİŞKİLER

    "Napoli taraftarıyım ve takımın iki kez Serie A şampiyonluğu kazanmasından memnunum. Tek pişmanlığım, bunu 91 puanla başaramamış olmam. Baskı çok ağır bastı. Üzerimde büyük bir sorumluluk vardı. Gençken taraftarlarla da kavga ettim. Bugün pişmanım ve bir daha yapmazdım. İnsanlar beni yeterince anlamadı, bu biraz da benim hatamdı. Şaka yapmayı severim, ama başlangıçta kendime saklanırım ve bu yüzden kibirli biri olarak algılandım."

  • GÖZYAŞLARI

    Videoda da görüldüğü gibi, Insigne Napoli'den bahsederken duygulanıyor: "Napoli forması benim için çok değerli, istediğim her şeyi verememiş olmam beni çok kızdırıyor. Kendimi ifade edemedim. Ocak ayında kulüp beni aradığında gözlerim dolmuştu. Ağlıyordum çünkü Napoli'yi seviyorum. Bu futbol değildi, aşktı. Ve bunun ağırlığı ölçülemez. 12 yılın ardından fiziksel ve zihinsel enerjim kalmamıştı. Ayrılık, her iki tarafın da istediği bir şeydi, birbirimizi suçlayacak bir durum yoktu."

  • ANTRENÖRLER VE TAKIM ARKADAŞLARI

    "Sarri ile en iyi futbolumu sergiledim. Gattuso'nun yaklaşımı ve onunla olan ilişkimiz hoşuma gitti çünkü o açık sözlü biridir. Her yere götüreceğim üç takım arkadaşım mı? Hamsik, Koulibaly ve Mertens. Cavani mi, Higuain mi? İkisine de gol attırdım. Cavani daha derine iniyor, daha çok mücadele ediyor, ancak Gonzalo'yu seçiyorum çünkü kalitesi beni etkilemişti. O, forvet kılığına girmiş bir ofansif orta saha oyuncusuydu."


  • EURO 2020

    "İlk anım mı? Son penaltıyı kurtardıktan sonra Donnarumma'nın üzerine atladığım ve içimden 'Ne yaptık biz!' diye düşündüğüm an. D liginde bile oynayabilirim, ama Milli Takım'dan vazgeçmem: Beni çağırırlarsa, koşarım."

