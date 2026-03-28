Insigne: "Napoli'yi seviyorum: Yürüyerek bile geri dönerdim, 1.500 avroluk maaşı bile kabul ederdim. Toronto'da futbol açısından moralim bozuktu"

Lorenzo Insigne, Toronto'daki macerasının ardından İtalya'ya geri döndü. Bunu, şu anda 29 puanla Serie B'de son sırada yer alan ancak 31 puanla 17. sırada bulunan ve play-out için ayrılan iki kontenjanın ilkini işgal eden Bari'ye sadece iki puan farkla yaklaşan Pescara'yı kurtarmak için yaptı.





2012'de Serie A'ya yükseldikten 14 yıl sonra romantik bir dönüş oldu; o zamanlar teknik direktör Zeman'dı ve takım arkadaşları Marco Verratti ile Ciro Immobile'ydi. Insigne, Sportweek'e İtalya'ya dönüşünü ve Ocak ayında temasların olduğu Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesini anlattı.