Pescara'nın kanat oyuncusu Lorenzo Insigne, Sky Calcio Unplugged'a konuştu: "Futbolumuzu çok özledim; İtalya'daki tutku başka yerlerde pek bulunmuyor. Ayrıca, uzun zamandır hissetmediğim o baskı altında daha iyi performans gösteriyorum," dedi İtalya ile 2020 Avrupa Şampiyonu olan oyuncu. "Eskisine göre daha az yetenek var, ancak Napoli'den Vergara gibi kendini gösteren gençler görüyorum. Şu anda nihayet Dünya Kupası'na dönmek için hazır olan oyunculara ihtiyacımız var. Gattuso doğru seçimi yapacak, onunla bir yıl çalıştım (Napoli'de, ed.). Sahaya çıkıp, Avrupa Şampiyonası'nda yaptığımız gibi yüreğimizi ortaya koymalıyız. Play-offlar konusunda çok umutluyum."
Dazn
Çeviri:
Insigne: "Napoli, transfer döneminin bitmesine 10 gün kala beni aradı, ama sonunda daha hazır bir oyuncuyu tercih ettiler." Neler oldu?
Bernardeschi
"Bologna-Roma maçını izledim, harika bir maç çıkardı ama bu ilk kez olmuyor; onu tanıyoruz ve milli takıma geri dönme şansı bulursa, tecrübesiyle büyük katkı sağlayacaktır."
LAZIO VE NAPOLI
"Onlar başka kararlar aldı, Sarri ile konuştum ama bunu kişisel almadım; ben bir profesyonelim ve her şeyi kabul ediyorum. Transfer döneminin bitmesine 10-15 gün kala Napoli'den teklif aldım, o an kalbimin nasıl attığını size anlatamam ama sonra daha hazır bir oyuncuya yöneldiler. Ama yeteneklerimin farkındayım, Pescara'ya, Sebastiani'ye, Verratti'ye teşekkür ediyorum. Şu anda bugüne ve ligde kalmaya odaklandım, sonra ne olacağını göreceğiz. Belki Immobile'yi buraya geri getiririm ama şu anda bunu düşünmenin sırası değil."
Reklam