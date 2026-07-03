“İnsanların ağzını kapatıyor” - Cristiano Ronaldo’nun, “tüm zamanların en iyisi” olarak kabul edilen Lionel Messi’den daha fazla eleştiri almasının nedenleri, CR7’nin eski Manchester United takım arkadaşı tarafından açıklanıyor

Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun tadını henüz çıkarmışken, altıncı Dünya Kupası finallerine katılıyor. Şu anda 41 yaşında olan Ronaldo, milli takımda 232 maça çıkmış ve 146 gol atmıştır.

Bunlardan en sonuncusu, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında, 32’li turda Hırvatistan’a karşı alınan dramatik 2-1’lik galibiyette penaltıdan kaydedildi. Grup aşamasında iki kez fileleri havalandırdı; Özbekistan karşısında bir çift gol attı.

Eski Real Madrid ve Juventus forveti için bu oldukça iyi bir performans olsa da, Messi'nin şu ana kadar sadece üç maçta altı gol atarak Fransa kaptanı Kylian Mbappé ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında başı çektiğini gördü.

Arjantinli yıldız, Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu haline gelmesiyle övgüler yağmaya devam ediyor; Messi, yaşlanma sürecine meydan okuma ve maçın gidişatını değiştiren sihirli anlar yaratma yeteneği nedeniyle övgü topluyor.

Buna karşılık, Ronaldo’nun Portekiz’in ilk 11’indeki yeri konusunda hararetli tartışmalar yaşandı. Roberto Martinez’in planlarında merkez forvet pozisyonu için ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalmamasına rağmen, pek çok kişi bu olağanüstü sporcuyu artık gücünü yitirmiş biri olarak nitelendirmekte gecikmedi.