Getty/GOAL
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“İnsanların ağzını kapatıyor” - Cristiano Ronaldo’nun, “tüm zamanların en iyisi” olarak kabul edilen Lionel Messi’den daha fazla eleştiri almasının nedenleri, CR7’nin eski Manchester United takım arkadaşı tarafından açıklanıyor
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda üç gol atarken, Messi ise altı golle öne çıkıyor
Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun tadını henüz çıkarmışken, altıncı Dünya Kupası finallerine katılıyor. Şu anda 41 yaşında olan Ronaldo, milli takımda 232 maça çıkmış ve 146 gol atmıştır.
Bunlardan en sonuncusu, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında, 32’li turda Hırvatistan’a karşı alınan dramatik 2-1’lik galibiyette penaltıdan kaydedildi. Grup aşamasında iki kez fileleri havalandırdı; Özbekistan karşısında bir çift gol attı.
Eski Real Madrid ve Juventus forveti için bu oldukça iyi bir performans olsa da, Messi'nin şu ana kadar sadece üç maçta altı gol atarak Fransa kaptanı Kylian Mbappé ile birlikte Altın Ayakkabı yarışında başı çektiğini gördü.
Arjantinli yıldız, Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu haline gelmesiyle övgüler yağmaya devam ediyor; Messi, yaşlanma sürecine meydan okuma ve maçın gidişatını değiştiren sihirli anlar yaratma yeteneği nedeniyle övgü topluyor.
Buna karşılık, Ronaldo’nun Portekiz’in ilk 11’indeki yeri konusunda hararetli tartışmalar yaşandı. Roberto Martinez’in planlarında merkez forvet pozisyonu için ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalmamasına rağmen, pek çok kişi bu olağanüstü sporcuyu artık gücünü yitirmiş biri olarak nitelendirmekte gecikmedi.
- Getty/GOAL
Ronaldo, neden “tüm zamanların en iyisi” olarak kabul edilen Messi’den daha fazla eleştiriye maruz kalıyor?
Ronaldo’nun neden Messi’den daha fazla gündem yarattığı ve gol atamadığı her maçın adeta dünyanın sonu gibi gösterildiği sorulduğunda, eski Manchester United takım arkadaşı Saha – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Bunu anlıyorum. Anlıyorum çünkü o belki de Messi’den daha fazla konuşuyor. Messi’den daha fazla iddiada bulunuyor.
“Bu yüzden insanlar genellikle dışardan gelen birine değil – çünkü Messi’nin durumu öyle değil – biraz daha utangaç, biraz daha kırılgan birine bakma eğilimindedir. Oysa o kırılgan değil. Ama bence davranışları yüzünden koruma görüyor. Messi ise sanki ‘tamam, o korunuyor’ gibi. Ronaldo ise hiçbir koruma istemiyor. İşte bu yüzden koruma görmüyor. Bu kadar basit.
“O kendini ortaya koyuyor, kendini ifşa ediyor, ‘Ben en iyiyim’ diyor. Bu yüzden insanlar bundan hoşlanmayabilir. Messi’de durum böyle olmaz. Bu çok basit bir gerçek. İşte bu yüzden Cristiano’ya her zaman çok, çok, çok hayranım; çünkü o konuşuyor ve çoğu zaman insanları susmaya zorluyor. Özellikle [Özbekistan’a karşı oynanan] ikinci maçta – herkes onu yerden yere vurdu, ama o en iyi şekilde tepki verdi. Bu gerçekten kolay değil, özellikle de 41 yaşında.”
Her zaman formda olan Ronaldo, şüphecilere nasıl başa çıkılacağını öğrenmiştir
Ronaldo, Özbekistan karşısında iki gol attığı ve Maçın En İyi Oyuncusu seçildiği maçın hemen ardından şunları söyledi: “Size şunu söyleyebilirim ki, çok zorlu bir haftaydı, zor bir haftaydı; kamuoyunun bize, tüm oyunculara ve özellikle de teknik direktöre karşı çok sert davrandığı bir haftaydı.
“İşler iyi gittiğinde Cristiano iyidir; işler kötü gittiğinde ise emekli olmuş, yaşlanmış sayılır. Kariyerim hep böyle geçti ve ben çok mutluyum. Dışarıdan gelen diğer her şeyi kontrol edemeyiz. Çünkü iyi oynamadığımızda, kazanamadığımızda her zaman saldırıya uğrarız, özellikle de ben, ama buna alışkınım ve yoluma devam ediyorum.”
- AFP
Portekiz’in maç programı: Ronaldo ve arkadaşlarını şimdi İspanya ile büyük karşılaşma bekliyor
Ronaldo, yirmi yılı aşkın bir süredir spor hayatının zirvesinde yer almaktadır. Kendisini gözden düşürmekten başka bir şey düşünmeyenlere karşı, eleştirenlerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmiştir; bu kişiler, ona kulak asmamakta ve görmezden gelmektedir.
O ve Portekiz, bu yaz en büyük ödül için yarışmaya devam ediyor; Hırvatistan’a karşı zorlu bir galibiyetle, Pazartesi günü son 16 turunda İber yarımadasındaki komşusu İspanya ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacaklar.
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