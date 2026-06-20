Gündoğan ve Sane, 2016 ile 2020 yılları arasında dört yıl boyunca Manchester City’de birlikte oynamışlardı; geçen yazdan bu yana ise Galatasaray İstanbul forması giyiyorlar. “Bu yüzden onu gerçekten iyi tanıdığımı söyleyebilirim,” diyen Gündoğan, “Bu nedenle, Almanya’da ona sık sık ne kadar eleştirel bir gözle bakıldığını gördüğümde bu beni etkiliyor,” diye ekledi.

Sane, zaman zaman tam tersi bir izlenim verse de, aslında utangaç bir insan ve kamuoyundan gelen eleştiriler onu sandığımızdan daha fazla etkiliyor: “O, hata yapabilmek için alana ihtiyaç duyan bir oyuncu. Ancak o zaman gerçekten parlayabilir. Ama ilk hatasının hemen eleştiriye yol açacağından sürekli endişe duyuyorsa, Leroy nasıl istikrarlı bir performans sergileyebilir ki? Hepimiz onu desteklemek için daha fazla çaba göstermeliyiz.”

Sane sık sık “insanların sadece onun bir hata yapmasını beklediğini hissediyor. Zihinsel olarak, yaratıcı oyunu için ihtiyaç duyduğu kadar her zaman özgür olmadığını fark ediyorum. Tanımadığı insanlarla birlikteyken çok temkinli davranıyor,” diye devam etti Gündogan.