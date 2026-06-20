"Bence insanlar Leroy'u anlamıyor. Ve bence ona haksızlık ediyorlar," diye yazdı 35 yaşındaki oyuncu, Der Spiegel dergisinde yayınlanan Dünya Kupası köşe yazısında.
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"İnsanlar ona haksızlık ediyor": Eski DFB yıldızı, eleştirilen Leroy Sané'yi savunuyor
Gündoğan ve Sane, 2016 ile 2020 yılları arasında dört yıl boyunca Manchester City’de birlikte oynamışlardı; geçen yazdan bu yana ise Galatasaray İstanbul forması giyiyorlar. “Bu yüzden onu gerçekten iyi tanıdığımı söyleyebilirim,” diyen Gündoğan, “Bu nedenle, Almanya’da ona sık sık ne kadar eleştirel bir gözle bakıldığını gördüğümde bu beni etkiliyor,” diye ekledi.
Sane, zaman zaman tam tersi bir izlenim verse de, aslında utangaç bir insan ve kamuoyundan gelen eleştiriler onu sandığımızdan daha fazla etkiliyor: “O, hata yapabilmek için alana ihtiyaç duyan bir oyuncu. Ancak o zaman gerçekten parlayabilir. Ama ilk hatasının hemen eleştiriye yol açacağından sürekli endişe duyuyorsa, Leroy nasıl istikrarlı bir performans sergileyebilir ki? Hepimiz onu desteklemek için daha fazla çaba göstermeliyiz.”
Sane sık sık “insanların sadece onun bir hata yapmasını beklediğini hissediyor. Zihinsel olarak, yaratıcı oyunu için ihtiyaç duyduğu kadar her zaman özgür olmadığını fark ediyorum. Tanımadığı insanlarla birlikteyken çok temkinli davranıyor,” diye devam etti Gündogan.
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Gündoğan, Sané'yi savundu: "Takım arkadaşlarının asıl dikkat ettiği şey budur"
Genel olarak, eski milli futbolcu 30 yaşındaki oyuncuya yöneltilen eleştirilerin abartılı olduğunu düşünüyor. Sane, Curacao’ya karşı oynanan açılış maçında (7-1) hücumda veya oyun açısından öne çıkan performanslar sergilememiş olsa da, yine de takımın çıkarları için elinden geleni yaptı: “Leroy’un Joshua Kimmich’e savunmada destek olmak için 60 metre geriye koşması, takım arkadaşlarının gerçekten dikkat ettiği şey budur.”
Grup aşamasının ilk maçında Sane, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk 11’e alınmıştı; ancak takımının attığı yedi gole rağmen hiçbir gol katkısı sağlayamadı. Bunun üzerine kamuoyunda eleştiriler yükseldi ve 30 yaşındaki oyuncunun Fildişi Sahili ile oynanacak ikinci maçta ilk 11’den çıkarılması yönünde sesler yükseldi.
Bu hücum oyuncusunun Cumartesi akşamı (22:00) yine ilk 11’de yer alıp almayacağı belli olacak. Olası bir yedek adayı olarak Stuttgart’tan Deniz Undav öne çıktı; Undav, Curacao maçında oyuna girdikten sonra bir gol attı ve iki golün hazırlayıcısı oldu.