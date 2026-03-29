getty
Çeviri:
"İnsanlar endişeli!" - Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, İspanyol basınının sürpriz iddiasına sert tepki gösterdi
Mbappé, Madrid'e bağlı kalacağına dair endişeleri gülerek geçiştiriyor
Forvet, İspanyol basında yer alan, Real Madrid için elinden geleni yapmak yerine yaklaşan Dünya Kupası için enerjisini sakladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Telefoot’a verdiği son röportajda Fransız oyuncu, Les Bleus için formda kalmak amacıyla kulüp maçlarında forma giymemeyi tercih edebileceği yönündeki iddiaları gülerek geçiştirdi.
"Evet, elbette Real ile kazanmak istiyorum. İspanya'da bazı insanlar oynamayacağımdan biraz endişeli, doğrudan Dünya Kupası'na gideceğimi düşünüyorlar (güler). Ama bu son derece önemli," dedi Mbappe. "Hala La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla (Bayern) karşılaşacağız, muhtemelen en formda olan takımla, ve onları yenebilecek tek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir."
- AFP
Arbeloa, takımın sembolü haline gelmiş forvetini destekliyor
Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Mbappé'ye verdiği desteği açıkça dile getirerek, oyuncunun iki cephede de mücadele etmeye hazır olmadığı yönündeki iddiaları reddetti. Forvetin son dönemde yaşadığı sakatlık endişeleri nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, teknik direktör yıldız oyuncusunun üst düzey futbolun gerekliliklerine uygun durumda olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak konuşan Arbeloa, kilit oyuncusunun fiziksel durumuna tam güven duyduğunu ifade etti: "Onun milli takıma gitmesinde bir sorun görmüyorum. Eğer onu çağırıyorlarsa, bu çok iyi olduğu içindir."
Les Bleus'un gücünü değerlendirmek
Fransa milli takımının kaptanı olarak Mbappé, takımın şu anki durumu ve 2022 Dünya Kupası finalindeki dramatik yenilginin ardından gelişme gösterip göstermedikleri konusunda da değerlendirmelerde bulundu. "Daha fazla yetenek ve potansiyelimiz var, ama daha mı güçlüyüz? Bilmiyorum. Sonuçlar bize bunu gösterecek. Ancak oyuncuların performanslarına baktığınızda, umut verici pek çok şey var. Heyecan verici. Ancak güçlü olarak kabul edilmek için kazanmak ve bunu sahada kanıtlamak zorundasınız. Kazanamayan yetenekli Fransa takımları gördüm. Sonuçta, sadece zafer önemlidir," diye açıkladı.
Mbappe, turnuvanın favorisi olmanın takım için bir yük olduğu fikrini de reddetti ve şöyle dedi: "Hayır, bu tehlikeli değil çünkü çok çabuk yere inebilirsiniz. Eğer başından itibaren kendimizi dünya şampiyonu olarak görürsek, Senegal bize sert çıkacak ve biz de çabucak gerçek dünyaya döneceğiz. Takımın zihniyeti bu değil. Genç bir grubuz, bu yüzden kaygısız bir tavrımız var, ancak nihai hedefe ulaşmak için hala yapılacak çok şey olduğunun da farkındayız. İlk olarak grup aşaması, ardından da eleme aşaması olacak."
- AFP
Kaptanlık rolüne uyum sağlamak
Real Madrid'in yıldızı, milli takımdaki liderlik rolünü giderek daha iyi yerine getiriyor ve olgunlaştıkça sorumluluklarının nasıl değiştiğine dikkat çekiyor. "Teknik direktörün ve oyuncuların benden beklediği rolü, benim üstlenmemi istedikleri yeri tam olarak anlıyorum. [Bu rolden öğrendiğim şey] daha fazla basın toplantısına katılmam gerektiği (gülüyor). Eskiden genç bir yetenek, pastanın üzerindeki kiraz gibiydim. Sonra önemli bir oyuncu, herkesin odaklandığı yıldız oldum. İnsanlar sana özen gösterir. Ve şimdi, 2026'da, herkese özen göstermesi gereken kişi benim. Yaşlı bir adam gibi konuşmak garip geliyor."