"İnsanlar endişeli!" - Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, İspanyol basınının sürpriz iddiasına sert tepki gösterdi

Fransa milli takımının kaptanı olarak Mbappé, takımın şu anki durumu ve 2022 Dünya Kupası finalindeki dramatik yenilginin ardından gelişme gösterip göstermedikleri konusunda da değerlendirmelerde bulundu. "Daha fazla yetenek ve potansiyelimiz var, ama daha mı güçlüyüz? Bilmiyorum. Sonuçlar bize bunu gösterecek. Ancak oyuncuların performanslarına baktığınızda, umut verici pek çok şey var. Heyecan verici. Ancak güçlü olarak kabul edilmek için kazanmak ve bunu sahada kanıtlamak zorundasınız. Kazanamayan yetenekli Fransa takımları gördüm. Sonuçta, sadece zafer önemlidir," diye açıkladı.

Mbappe, turnuvanın favorisi olmanın takım için bir yük olduğu fikrini de reddetti ve şöyle dedi: "Hayır, bu tehlikeli değil çünkü çok çabuk yere inebilirsiniz. Eğer başından itibaren kendimizi dünya şampiyonu olarak görürsek, Senegal bize sert çıkacak ve biz de çabucak gerçek dünyaya döneceğiz. Takımın zihniyeti bu değil. Genç bir grubuz, bu yüzden kaygısız bir tavrımız var, ancak nihai hedefe ulaşmak için hala yapılacak çok şey olduğunun da farkındayız. İlk olarak grup aşaması, ardından da eleme aşaması olacak."