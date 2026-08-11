City'de Guardiola'nın yerini almak, birçok kişinin dünya futbolundaki en zor görev olarak değerlendireceği bir iş, ancak Maresca bu baskıyı kucaklamaya hazır. Guardiola, altı Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere 17 büyük kupa kazandığı başarılarla dolu görev dönemini noktaladıktan sonra, Manchester'ın mavi yakasında beklentiler hâlâ son derece yüksek. Kulübün Seul'deki sezon öncesi turunda basına konuşan Maresca, performansının yeni sezonun ilk düdüğünden itibaren Katalan teknik adamın belirlediği standarda göre ölçüleceğini kabul etti.

Kaçınılmaz karşılaştırmalara değinen Maresca, karşı karşıya olduğu baskı konusunda açık konuştu. "10 maç sonra 10 puanımız da olabilir, 20 puanımız da, 30 puanımız da. İnsanlar bunu 10 maç sonunda Pep'le kıyaslayacak, bu da benim üzerimde baskı yaratmıyor" dedi. "Leicester ya da Chelsea'de olduğum dönemde de birçok kez söyledim, o son 15 ya da 20 yılın dünyadaki en iyi teknik direktörü."