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“İnsanlar bunu 10 maç sonra Pep’le kıyaslayacak” - Enzo Maresca, Manchester City’nin “imkansız” meydan okumasına hazırlanıyor
Bir efsanenin gölgesiyle yüzleşmek
City'de Guardiola'nın yerini almak, birçok kişinin dünya futbolundaki en zor görev olarak değerlendireceği bir iş, ancak Maresca bu baskıyı kucaklamaya hazır. Guardiola, altı Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere 17 büyük kupa kazandığı başarılarla dolu görev dönemini noktaladıktan sonra, Manchester'ın mavi yakasında beklentiler hâlâ son derece yüksek. Kulübün Seul'deki sezon öncesi turunda basına konuşan Maresca, performansının yeni sezonun ilk düdüğünden itibaren Katalan teknik adamın belirlediği standarda göre ölçüleceğini kabul etti.
Kaçınılmaz karşılaştırmalara değinen Maresca, karşı karşıya olduğu baskı konusunda açık konuştu. "10 maç sonra 10 puanımız da olabilir, 20 puanımız da, 30 puanımız da. İnsanlar bunu 10 maç sonunda Pep'le kıyaslayacak, bu da benim üzerimde baskı yaratmıyor" dedi. "Leicester ya da Chelsea'de olduğum dönemde de birçok kez söyledim, o son 15 ya da 20 yılın dünyadaki en iyi teknik direktörü."
- Getty Images Sport
Efsaneden bilgelik arayışı
Böylesine büyük bir geçişe hazırlık, futbolun geleneksel bilgeliğini gerektirir. Bu meydan okumaya hazır olduğundan emin olmak için Maresca, resmi olarak göreve atanmasından kısa süre önce Barcelona'da Guardiola ile bir araya gelerek kadro içindeki işleyişi konuştu.
"Birlikte birkaç saat geçirdik," dedi Maresca. "Buradaki sezon bitmeden önce, yaz tatilinde birlikte biraz zaman geçirmeyi planlamıştık. Bazen bazı şeyleri kendim görmek için boş bir zihinle gitmeyi seviyorum, ancak o burada çok uzun süre kaldı, onun kendi görüşleri var. Ama aynı zamanda gelip bazı şeyleri kendiniz görmeniz, büyük resmin tamamını görmeniz gerekir."
Değişen Premier League'e uyum sağlamak
Maresca, daha önce yardımcı antrenör olarak görev yaptığı döneme kıyasla İngiltere'nin en üst liginde önemli değişimler fark etti; özellikle duran top organizasyonlarına ve adam adama savunma sistemlerine verilen önemin arttığını gözlemledi. Ancak bu taktik eğilimlere rağmen eski Leicester patronu, lig genelindeki yetenek yoğunluğu ve teknik adam kalitesi nedeniyle Premier League'in hâlâ sporun zirvesi olduğunu savunuyor.
"Bunun nedeni oyuncuların kalitesi, teknik direktörlerin kalitesi ve Premier League'in organizasyonu. Diğer ülkelerle kıyaslandığında tamamen farklı," dedi Maresca. "Hangi lig Premier League ile rekabet edebilir? İspanya mı? Barcelona, Real Madrid, evet, ama sonra geri kalanı aynı değil. Burada aşağı yukarı o seviyede altı takım var."
- Getty Images Sport
Bir liderlik grubu oluşturmak
Yeni teknik direktör için en acil meselelerden biri, Bernardo Silva'nın ayrılığının ardından yeni kulüp kaptanının seçilmesi. Mevcut liderlik grubunda Ruben Dias, Rodri ve Erling Haaland yer alıyor, ancak teknik direktör kulüpte yetişmiş bir ismin varlığının korunmasını istiyor.
Maresca, "Leicester ve Chelsea'de bir kuralım vardı; gol attığımızda kaptan kutlama için değil, talimat almak için kulübeye gelmek zorundaydı. Ama eğer golü o atarsa, o zaman kutlayabilir" dedi. "Eğer kaptan Erling olursa bir problemimiz var, düşünebiliyor musunuz? Çarşamba günü K-League XI'e karşı oynanan maçı izlediyseniz, ilk golü attığımızda Ruben kulübeye geldi. Bence iki ya da üç dakika bile olsa her zaman ayarlanacak bir şey vardır. Şu anda üç ya da dört [liderlik grubunda] oyuncumuz var ve bir kişi eksik."
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