Belçikalılarla oynanan maçın istatistikleri, bu hücum oyuncusunun zayıf performansını ortaya koyuyor. Pulisic sahada sadece 45 dakika kaldı ve bu süre içinde neredeyse hiçbir şey başaramadı. Sadece bir yarıda 11 kez top kaybı yaşaması durumu açıkça ortaya koydu; ardından ayak bileği sakatlığı, maçtan erken çıkmasına neden oldu. Zaten zayıf geçen bir turnuvanın utanç verici sonu oldu: Dört Dünya Kupası maçında bu kanat oyuncusu tek bir gol bile atamadı ve sadece bir asist yaptı.

Spor alanındaki bu kriz, şimdi ABD futbolunun önde gelen isimlerini harekete geçirdi. Başta Landon Donovan olmak üzere, herkes sert sözler sarf etti. Bir zamanlar Bundesliga’da FC Bayern Münih forması giyen 44 yaşındaki eski milli futbolcu, “Unfiltered Soccer” adlı podcast’te forvetin performansını “hayal kırıklığı yaratan” olarak nitelendirdi.