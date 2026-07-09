Bir zamanlar ABD futbolunun kurtarıcısı olarak kutlanan Pulisic, yenilginin ardından acımasız bir değerlendirmede bulundu. "Sonuçta elimizden gelen yetmedi. Yeterince iyi değildik," dedi 27 yaşındaki oyuncu. Ancak eski Dortmundlu oyuncunun bu özeleştirisiyle kendi ülkesinde iş bitmiyor. Acı bir eleme sonrasında ABD'de bu lider oyuncu hakkında şiddetli bir tartışma patlak verdi.
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"İnsanlar artık bıktı": Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ABD'li yıldız Christian Pulisic'e acımasız eleştiriler
Belçikalılarla oynanan maçın istatistikleri, bu hücum oyuncusunun zayıf performansını ortaya koyuyor. Pulisic sahada sadece 45 dakika kaldı ve bu süre içinde neredeyse hiçbir şey başaramadı. Sadece bir yarıda 11 kez top kaybı yaşaması durumu açıkça ortaya koydu; ardından ayak bileği sakatlığı, maçtan erken çıkmasına neden oldu. Zaten zayıf geçen bir turnuvanın utanç verici sonu oldu: Dört Dünya Kupası maçında bu kanat oyuncusu tek bir gol bile atamadı ve sadece bir asist yaptı.
Spor alanındaki bu kriz, şimdi ABD futbolunun önde gelen isimlerini harekete geçirdi. Başta Landon Donovan olmak üzere, herkes sert sözler sarf etti. Bir zamanlar Bundesliga’da FC Bayern Münih forması giyen 44 yaşındaki eski milli futbolcu, “Unfiltered Soccer” adlı podcast’te forvetin performansını “hayal kırıklığı yaratan” olarak nitelendirdi.
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Sert eleştiriler: ABD’de Christian Pulisic’e yönelik sert eleştiriler
Aynı zamanda Donovan, ABD milli takımı içindeki durumla ilgili bazı ipuçları verdi; bu da Pulisic ile çevresindeki kişiler arasında uyumsuzluklar olduğuna işaret ediyor. “ABD Futbol Federasyonu’ndan kişilerle konuşuyorum. Sponsorlarıyla konuşuyorum. Takım arkadaşlarıyla konuşuyorum. Koç ekibiyle ve antrenörlerle konuşuyorum," diyen Donovan, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar, onun etrafında işlerin yürütülüş biçiminden bıkmış durumda. Ona yaklaşmanın imkansız olduğu hissi var."
Donovan’ın yanı sıra, başarılı ABD kadın futbolunun tanınmış isimleri de konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. ABD’li Fox kanalında uzman olarak Dünya Kupası’nı analiz eden Carli Lloyd, canlı yayın sırasında kaptanın tavrını eleştirdi. Lloyd, “bu maçta ve aslında tüm Dünya Kupası boyunca ondan yeterince bir şey görmedim” dedi.
Pulisic ateş altında: "Tüm Dünya Kupası boyunca kendini sakladı"
Pulisic’in Belçika mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar, özellikle “artık dinlenmek için zamanım var” dediği kısım, büyük eleştirilere yol açtı. Lloyd ise sosyal medya hesaplarından bu konuyu daha da ileri götürerek oyuncunun tutumunu eleştirdi: “Dinlenmek, aktif futbol kariyeri bittiğinde yapılır. Nokta.”
Aynı çizgide, bir başka deneyimli milli futbolcu olan Sydney Leroux da konuştu. 36 yaşındaki dünya şampiyonu da sosyal medya üzerinden bolca alaycı bir üslupla tepki gösterdi: “O, tüm Dünya Kupası boyunca kendini korudu.”
Pulisic için, ABD’li ünlü isimlerin bu tepkileri, 2016’da başlayan ve şu ana kadar 90 milli maç (33 gol) içeren milli takım kariyerinin şimdilik en dip noktası anlamına geliyor. Bu sert açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri’nde medyada büyük bir yankı uyandırdı ve önümüzdeki haftalarda bir zamanların “mucize çocuğu”nun rolüne dair tartışmaları büyük ölçüde alevlendirecek gibi görünüyor.
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