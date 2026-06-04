"İnsanlar anlamıyor, benim normal bir kız arkadaşım yok": BVB forveti Karim Adeyemi, "Mystery Box" skandalıyla ilgili her şeyi anlatıyor

"Karim tatildeydi, benimle birlikte DSDS'nin çekimlerine geldi. Ben'i aradım ve 'Lütfen paketleri de yanına al' dedim," diyor Adeyemi'nin eşi Loredana, belgeselde skandalın nasıl başladığını anlatırken.

Söz konusu Ben, Dortmund'lu profesyonel futbolcunun en yakın arkadaşı. Havaalanında hemen polis kontrolüne takıldı. Arkadaşlar arasında bir iyilik olarak düşünülmüş olan şey, terminalde bir kabusa dönüştü.

Adeyemi'nin arkadaşı, valizinde ne tür malzemeler taşıdığından habersizdi. Belgeselde Ben şöyle anlatıyor: "Paketleri olduğu gibi havaalanına götürdüm. Sonra polisin karşısına çıktım ve gördüm ki: bir balacık, bir sustalı bıçak, bir muşta ve daha ufak tefek şeyler. 'Bu olamaz' diye düşündüm."