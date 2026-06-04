AmazonPrime'ın yeni belgeseli "Loredana & Karim - Love & Drama"nın ikinci bölümünde, forvet oyuncusu olaylara dair kendine özgü ve oldukça sansasyonel bir yorumda bulunuyor ve talihsiz bir çevrimiçi siparişin yol açtığı tuhaf bir yanlış anlaşılmaya dair ayrıntıları paylaşıyor.
Çeviri:
"İnsanlar anlamıyor, benim normal bir kız arkadaşım yok": BVB forveti Karim Adeyemi, "Mystery Box" skandalıyla ilgili her şeyi anlatıyor
"Karim tatildeydi, benimle birlikte DSDS'nin çekimlerine geldi. Ben'i aradım ve 'Lütfen paketleri de yanına al' dedim," diyor Adeyemi'nin eşi Loredana, belgeselde skandalın nasıl başladığını anlatırken.
Söz konusu Ben, Dortmund'lu profesyonel futbolcunun en yakın arkadaşı. Havaalanında hemen polis kontrolüne takıldı. Arkadaşlar arasında bir iyilik olarak düşünülmüş olan şey, terminalde bir kabusa dönüştü.
Adeyemi'nin arkadaşı, valizinde ne tür malzemeler taşıdığından habersizdi. Belgeselde Ben şöyle anlatıyor: "Paketleri olduğu gibi havaalanına götürdüm. Sonra polisin karşısına çıktım ve gördüm ki: bir balacık, bir sustalı bıçak, bir muşta ve daha ufak tefek şeyler. 'Bu olamaz' diye düşündüm."
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Adeyemi: "Bir av sitesi ya da onun gibi bir şeydi"
Yasaklanmış eşyalar yasal olarak BVB oyuncusuna atfedildi. Peki, yüksek maaşlı bir Bundesliga oyuncusu yasaklanmış silahlara nasıl ulaşabilir?
Adeyemi, bu şüpheli satın alımın arkasında suç planı değil, biraz tuhaf bir internet siparişi olduğunu açıklamaya çalışıyor. Söz konusu olan, içeriği alıcıya önceden tam olarak bilinmeyen, sözde bir "Mystery Box" idi.
"İçinde ne olabileceğini zaten bildiğim bir sitedeki bir kutuydu. Avcılık sitesi ya da onun gibi bir şeydi. Bir boks yüzüğünden küçük bir çakıya kadar her şey olabilir. Her şey olabilir, bir nevi Gizemli Kutu," dedi 24 yaşındaki oyuncu.
Adeyemi, Loredana'yı korumak için bu argümanı ileri sürüyor
Adeyemi'ye göre, bu alışveriş eyleminin ardında, rapçi olarak kamuoyunun odağında olan partnerini koruma içgüdüsü yatıyordu. Sevdiklerini kaybetme korkusu, davranışlarını gölgelemişti.
"Yalnızsam ve biri bana saldırmak isterse, saldırsın - ama aileme saldırmasın. İnsanlar anlamıyor, benim normal bir eşim yok. Rapçi bir eşim var. Bana göre, kamuoyunun gözü önünde olan biri kendini savunabilmeli," diyerek niyetini açıkladı. "Düşüncem şuydu: Eğer sipariş edebiliyorsam, bu asla yasa dışı olamaz."
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Adeyemi 450.000 avro ödemek zorunda kaldı
Yargı, bu mantıksız argüman zincirine hiçbir şekilde anlayış göstermedi. Alman silah yasası, muşta ve yaylı bıçaklar konusunda hiçbir gri alan tanımadığından, milli futbolcu sonunda 450.000 avroluk yüksek tutarlı ceza kararını kabul etmek zorunda kaldı.