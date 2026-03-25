Bayern Münih'in eski golcüsü Luca Toni (48), eski FCB teknik direktörü Louis van Gaal'a (74) bir kez daha saldırdı ve onu sert sözlerle eleştirdi.
Çeviri:
"İnsan olarak bir hiç": Luca Toni, FC Bayern'in eski teknik direktörüne tekme attı
DAZN'de yayınlanan "You’ll never talk alone" programında, 2006 Dünya Şampiyonu, van Gaal'ın bazı ünlü oyuncuların zararına kendini öne çıkarmak istediğini şöyle anlattı: "Lucio'yu (Inter'e transfer oldu, ed.) çoktan göndermişti. Beni de göndermek istiyordu. Franck'ı (Ribery, ed.) takımdan çıkarmak istiyordu. Van Gaal ile birçok sorun yaşandı. Ama bu sadece bunlardan biri. Bu konuda beş saatlik bir program yapabiliriz."
Toni'nin sonucu: "Bence o iyi bir teknik direktör. Ama insan ilişkileri konusunda sıfırdı."
Toni, van Gaal yönetiminde altı ay geçirdikten sonra Bayern'den ayrıldı ve 2010'un başında ilk olarak kiralık olarak Roma'ya transfer oldu. Altı ay sonra Münih kulübü, onu bedelsiz olarak FC Genoa'ya gönderdi.
- Getty Images
Luca Toni, Louis van Gaal'ı defalarca eleştirdi
Toni'nin van Gaal hakkında eleştirel açıklamalarda bulunması ilk kez olmuyor. Daha 2009 yılında, Hollandalı teknik direktörle ilişkilerinin "neredeyse bittiğini" söylemişti. "Mevcut teknik direktörle dört ay süren, yoksunluklar ve anlayışsızlıklarla dolu bir yıpranma süreci" yaşadığını belirtmişti. Bu açıklamaları nedeniyle, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı olan Maccabi Haifa karşılaşmasında cezalı olarak oynamıştı.
Daha sonra Toni, Hollandalı teknik direktör hakkında şöyle şikayet etmişti: "Oyuncuları değiştirilebilir nesneler gibi davranıyor." Van Gaal'ın Säbener Straße'deki ilk gününde bile onu yakasından tutup "bağırıp durduğunu" söylemişti. Toni şöyle devam etmişti: "Ben sadece başımı sallayıp 'Evet, evet, evet, evet' dedim. Teknik direktör bir ara odadan çıktığında, Diego Contento'ya her şeyi tercüme ettirdim. Sanırım mesele sadece sözün onda olmasıydı. Ve ben, adım Toni olsa da, onun kurallarına uymak zorundayım."
2011'de Sport Bild'e şöyle hatırladı: "Teknik direktör bize, adı ne olursa olsun her oyuncuyu oyundan alabileceğini, çünkü cesareti olduğunu anlatmak istedi. Bunu göstermek için pantolonunu indirdi. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım, tamamen çılgınca bir şeydi. Ama pek bir şey görmedim. İlk sırada oturmadım."
Van Gaal, Nisan 2011'e kadar Bayern'de çalıştı ve ardından kovuldu. Daha sonra, aralarında iki kez Hollanda milli takım teknik direktörlüğü ve Manchester United'ın baş antrenörlüğü de bulunan çeşitli görevlerde bulundu. 2023'ten beri Eredivisie'nin rekor şampiyonu Ajax Amsterdam'ın danışmanı olarak görev yapıyor.
Luca Toni'nin FC Bayern'deki kariyeri rakamlarla
Oyunlar Seksen dokuz Gol 58 Asist 25 Şampiyonluk 4