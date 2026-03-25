"İnsan olarak bir hiç": Luca Toni, FC Bayern'in eski teknik direktörüne tekme attı

DAZN'de yayınlanan "You’ll never talk alone" programında, 2006 Dünya Şampiyonu, van Gaal'ın bazı ünlü oyuncuların zararına kendini öne çıkarmak istediğini şöyle anlattı: "Lucio'yu (Inter'e transfer oldu, ed.) çoktan göndermişti. Beni de göndermek istiyordu. Franck'ı (Ribery, ed.) takımdan çıkarmak istiyordu. Van Gaal ile birçok sorun yaşandı. Ama bu sadece bunlardan biri. Bu konuda beş saatlik bir program yapabiliriz."

Toni'nin sonucu: "Bence o iyi bir teknik direktör. Ama insan ilişkileri konusunda sıfırdı."

Toni, van Gaal yönetiminde altı ay geçirdikten sonra Bayern'den ayrıldı ve 2010'un başında ilk olarak kiralık olarak Roma'ya transfer oldu. Altı ay sonra Münih kulübü, onu bedelsiz olarak FC Genoa'ya gönderdi.