Tuchel, Tampa’daki maç için oldukça güçlü bir kadro sahaya sürdü ve Marcus Rashford ara sıra parıldasa da, İngiltere, Dünya Kupası elemelerinde en alt sıralarda yer alan (85.) rakibi karşısında gol fırsatı yaratmakta zorlandı. Ta ki ilk yarının uzatma dakikalarında Kane, Djed Spence’in içeriye doğru gelen ortasını zekice sağ alt köşeye yönlendirerek skoru açana kadar.

Alman teknik direktör, Tampa'daki bu abartılı antrenman niteliğindeki maçın ikinci yarısı için ilk 11'ini tamamen değiştirdi, ancak yine de yıldız forveti olmadan Three Lions'ın ne kadar etkisiz göründüğünden endişe duymuş olmalıydı; Ivan Toney'nin beklendiği gibi standartların altında bir yedek gibi görünmesi de buna katkıda bulundu.

Tuchel'in hafta ortasında Kosta Rika karşısında ilk 11'ine yakın bir kadro seçme eğilimi olacaktır, ancak bu performansa bakılırsa, Hırvatistan maçı öncesinde Kane'i pamuklara sarmalı ve başka birinin en azından kaptanın omuzlarındaki gol yükünü hafifletebileceğini göstermesini ummalıdır.

Aşağıda, GOAL, Raymond James Stadyumu'nda sahaya çıkan tüm İngiltere oyuncularını değerlendiriyor.