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Mark Doyle

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İngiltere-Yeni Zelanda maçı oyuncu değerlendirmeleri: Harry Kane'i pamuklara sarın! Tampa'daki abartılı antrenman maçında yardımcı oyuncular parlayamasa da yıldız forvet YİNE gol attı

Player ratings
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
FEATURES
T. Tuchel
İngiltere - Yeni Zelanda
Yeni Zelanda
Hazırlık Maçları

İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde bir hazırlık maçı daha yapacak, ancak Harry Kane'in Çarşamba günü Kosta Rika ile oynanacak dostluk maçında kesinlikle yer almaması bekleniyor. Üç Aslanlar'ın kaptanı, Thomas Tuchel'in takımı için çok büyük önem taşıyor; bunu Cumartesi günü Yeni Zelanda'ya karşı 1-0 kazandıkları son derece sıkıcı maçta tek golü atarak bir kez daha kanıtladı.

Tuchel, Tampa'daki maç için oldukça güçlü bir kadro sahaya sürdü ve Marcus Rashford ara sıra parıldasa da, İngiltere, Dünya Kupası elemelerinde en alt sıralarda yer alan (85.) rakibi karşısında gol fırsatı yaratmakta zorlandı. Maçın kilidini ilk yarının uzatma dakikalarında Kane açtı; Djed Spence'in içeriye doğru gelen ortasını zekice dokunarak Yeni Zelanda kalesinin sağ alt köşesine gönderdi.

Alman teknik direktör, Tampa'daki bu abartılı antrenman niteliğindeki maçın ikinci yarısı için ilk 11'ini tamamen değiştirdi, ancak yine de yıldız forveti olmadan Three Lions'ın ne kadar etkisiz göründüğünden endişe duymuş olmalıydı; Ivan Toney'nin beklendiği gibi standartların altında bir yedek gibi görünmesi de buna katkıda bulundu.

Tuchel'in hafta ortasında Costa Rica karşısında ilk 11'ine yakın bir kadro seçme eğilimi olacaktır, ancak bu performansa bakılırsa, Hırvatistan maçı öncesinde Kane'i pamuklara sarması ve başka birinin en azından kaptanın omuzlarındaki gol yükünü hafifletebileceğini göstermesini umması gerekiyor.

Aşağıda, GOAL, Raymond James Stadyumu'nda sahaya çıkan tüm İngiltere oyuncularını değerlendiriyor.

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (6/10):

    Matt Garbett'in zorlu şutunu iyi karşıladı ancak genel olarak pek iş yapmadı.

    Jarell Quansah (5/10):

    Çok yönlü stoper, savunmanın sağ tarafında maça başladı ve birkaç kez pozisyonunu kaybetti.

    John Stones (6/10):

    Kornerden gelen erken bir pozisyonda daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi ve zaman zaman biraz savunmasız görünüyordu, ancak sakatlıklarla boğuşan Manchester City stoperi, 45 dakikayı sakatlık yaşamadan atlatmış olmaktan memnun olacaktır.

    Marc Guehi (6/10):

    Chris Wood, hareketleriyle Guehi'yi birkaç kez korkuttu, ancak genel olarak sağlam bir performans sergiledi.

    Djed Spence (7/10):

    Karar verme yeteneği zaman zaman sorgulanabilir olsa da, Spence ceza sahasına attığı muhteşem pasla Kane'in golünü hazırladı.

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  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    Orta saha

    Jordan Henderson (6/10):

    Çok az sayıda İngiltere taraftarı bu tecrübeli orta saha oyuncusunu tercih ettiği kadroda yer verirdi, ancak Henderson orta sahada işleri yolunda tutarken, Watkins'in boşa harcadığı müthiş bir uzun pasla hala pas verebildiğini de gösterdi.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Manchester United'ın yıldızı, ilk yarıda yoğun bir performans sergiledi, birkaç fırsat yarattı ve her zaman İngiltere'yi öne geçirmek için çabaladı.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    Saldırı

    Ollie Watkins (4/10):

    Tuchel, Aston Villa'nın forvetinin, Arsenal'den gelen oyuncuların kadroda yer almaması nedeniyle alternatiflerin bulunmaması nedeniyle sağ kanatta oynatıldığını söyledi, ancak Watkins zorlandı ve kendisine gelen tek şansı da tamamen mahvetti.

    Morgan Rogers (5/10):

    İngiltere'nin 10 numaralı forması için verdiği mücadelede iyi formunu sürdürme baskısı altındaydı ancak ilk yarıda parlayamadı.

    Marcus Rashford (7/10):

    Barcelona'daki geleceği belirsiz olsa da Rashford ilk yarıda kendine çok güveniyor gibi görünüyordu. Birkaç kez kaleyi denedi ve kanattan yaptığı güzel bir hareketle Kane için iyi bir kafa vuruşu şansı yarattı.

    Harry Kane (8/10):

    İngiltere kaptanı için "üçüncü seferde şans" sözü gerçek oldu; son derece kolay bir kafa vuruşuyla skoru açtı. Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası umutlarının anahtarı.

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    Yedekler ve Teknik Direktör

    James Trafford (6/10):

    Pickford'un yerine kaleye geçti ve pek iş yapmadı.

    Tino Livramento (6/10):

    Sol bekte Spence'in yerine geçti ancak onun kadar hareketli değildi.

    Ezri Konsa (6/10):

    Guehi'nin yerine oyuna girdi ve rahat bir maç geçirdi.

    Dan Burn (6/10):

    Konsa ile birlikte savunmanın ortasında oynadı ve İngiltere formasıyla ilk golünü atmaya çok yaklaştı, ancak kafası sağ direğin dışına çarptı.

    Reece James (6/10):

    Sağ bekte Quansah'ın yerine oyuna girdi ve daha rahat görünse de en iyi performansını sergileyemedi.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Orta sahada Mainoo'nun yerini aldı ancak pek bir katkı sağlayamadı.

    Jude Bellingham (7/10):

    Yedek kulübesinde başladığı maçta kendini kanıtlamak zorundaydı ve Gordon'a yaptığı erken dış ayak pasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu, Bellingham'ın en iyi performansı değildi ama bazı güzel dokunuşları vardı.

    Anthony Gordon (6/10):

    Rashford'un yerine sol kanatta oyuna girdi ancak son vuruşları defalarca onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Elliott Anderson (7/10):

    Henderson'ın yerine orta sahada yer aldı ve derinlerden attığı muhteşem bir pasla iyi bir fırsat yarattı.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Liverpool'un genç oyuncusu elbette Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor, ancak pozitif enerjisiyle dikkat çekti.

    Ivan Toney (5/10):

    Kane'in yerine oyuna girerek forvet hattını yönetti, ancak en dikkat çekici katkısı, Man City oyuncusu O'Reilly şut çekmek üzereyken topu ayağından almasıydı.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Teknik direktör, herkesin 45 dakika süre almasına ve sakatlık yaşamamasına memnun olacaktır. Ancak bu, çok zayıf bir takıma karşı endişe verici derecede kötü bir performanstı. Tuchel'in yapması gereken işler ve alması gereken bazı önemli kararlar var.

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