Getty Images Sport
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İngiltere'ye büyük darbe! John Stones sakatlığı nedeniyle Inter Milan ve Uluslar Ligi karşılaşmasında yok
Stones için Inter'de sakatlık darbesi
Stones'ın yeni kulübü Inter, savunma oyuncusunun sol uyluğunda zorlanma meydana geldiğini doğruladıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlık, Inter'in pazartesi günü Udinese karşısında aldığı 5-3'lük son galibiyette yaşandı. Bu mücadele, 32 yaşındaki oyuncunun temmuz ayında Manchester City'den ses getiren transferinin ardından Serie A devindeki ilk 11 başlangıcına da sahne oldu.
Maçın ardından yapılan sağlık kontrolleri, hem kulüp hem de ülke adına karamsar bir tablo ortaya koydu. Manchester City'nin eski yıldızının en az üç buçuk hafta forma giyememesi bekleniyor. Ancak Inter sağlık ekibi içinde bu sürenin bir aya kadar uzayabileceğine dair endişeler artıyor.
- Getty Images Sport
Tuchel savunmada baş ağrısıyla karşı karşıya
Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın ardından cuma günü yaklaşan maçlar için kadrosunu açıklamaya hazırlanan Tuchel için zamanlama daha kötü olamazdı. İngiltere'nin 26 Eylül'de Wembley Stadyumu'nda İspanya'ya karşı yeniden sahaya çıkması planlanıyor, bunun ardından zorlu bir Uluslar Ligi fikstürü gelecek. İngiltere, 6 Ekim'de uluslararası arayı Çekya'ya karşı sahasındaki maçla kapatmadan önce hem Çek Cumhuriyeti hem de Hırvatistan deplasmanına gidecek.
Stones'un kaybı, Tuchel'in kurmayı umduğu taktiksel yapı adına büyük bir darbe anlamına geliyor. Stoper, 94 milli maçla hâlâ milli takım yapılanmasının en çok başarı kazanmış ve en tecrübeli isimlerinden biri konumunda. Mevcut kadroda bu sayı yalnızca kaptan Harry Kane tarafından aşılmış durumda.
İngiltere'nin Uluslar Ligi kampanyasına etkisi
İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki durumu, savunmadaki kilit oyuncusu olmadan üst düzey rakiplerle karşılaşmaya hazırlanırken şimdi mercek altında. Stones, İngiltere'nin üçüncü olarak tamamladığı son Dünya Kupası'nda beş kez forma giyerek kritik bir rol oynadı. Güvenilirliği, çeyrek final ve yarı final aşamalarının her bir dakikasında sahada kalmasının yanı sıra Hırvatistan'a karşı açılış maçına da ilk 11'de başlamasıyla öne çıktı.
Stones için odağın tamamı artık Milano'daki rehabilitasyon sürecine kaymış durumda. En iyi ihtimalle savunma oyuncusu, ekim ayındaki milli ara sona erdikten çok sonra bile sahalara dönemeyecek. 32 yaşındaki oyuncu, bu aksilikten önce Inter formasıyla dört maça çıkmıştı ve İtalya'daki ilk maçına ilk 11'de başladığı karşılaşmanın bu kadar ani şekilde yarıda kalması onu hayal kırıklığına uğratacaktır.
- Getty Images Sport
Stones ve Calhanoglu zirve mücadelesini kaçıracak
Hem Stones hem de Hakan Çalhanoğlu, Inter'in cumartesi günü Roma ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek. Türk orta saha oyuncusu, sağ uyluk adduktor zorlanması yaşamasının ardından hafta ortasında Udinese karşısında alınan galibiyeti kaçırdı ve İngiliz savunmacıya katılarak kenara çekildi. Stadio Olimpico'daki zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, ikinci sıradaki Inter 12 puanla lider Roma ile aynı puanda bulunuyor. Roma ise maça dörtte dört yapmış olarak çıkıyor.
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