Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın ardından cuma günü yaklaşan maçlar için kadrosunu açıklamaya hazırlanan Tuchel için zamanlama daha kötü olamazdı. İngiltere'nin 26 Eylül'de Wembley Stadyumu'nda İspanya'ya karşı yeniden sahaya çıkması planlanıyor, bunun ardından zorlu bir Uluslar Ligi fikstürü gelecek. İngiltere, 6 Ekim'de uluslararası arayı Çekya'ya karşı sahasındaki maçla kapatmadan önce hem Çek Cumhuriyeti hem de Hırvatistan deplasmanına gidecek.

Stones'un kaybı, Tuchel'in kurmayı umduğu taktiksel yapı adına büyük bir darbe anlamına geliyor. Stoper, 94 milli maçla hâlâ milli takım yapılanmasının en çok başarı kazanmış ve en tecrübeli isimlerinden biri konumunda. Mevcut kadroda bu sayı yalnızca kaptan Harry Kane tarafından aşılmış durumda.