Getty
Çeviri:
İngiltere ve Manchester United'ın yıldızı Ella Toone, sakatlığının ne zaman sona ereceği açıklandıktan sonra, Manchester City ve Bayern Münih ile oynanacak kritik maçların yanı sıra İspanya'ya karşı oynanacak Lionesses'in hayati Dünya Kupası eleme maçını da kaçıracak
Ella Toone sakatlığından ne zaman dönecek?
Toone, başlangıçta sadece bu döneme kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen bir kalça sakatlığı nedeniyle Aralık ayından beri forma giymiyor. Manchester United teknik direktörü Marc Skinner, daha önce bu hafta sonu Manchester City ile oynanacak maçı, İngiltere milli takım oyuncusunun potansiyel dönüş tarihi olarak işaretlenmiş bir maç olarak belirtmişti. Ancak Toone, Cumartesi günü Red Devils'ın Old Trafford'da yerel rakibini ağırlayacağı maçta kadroda yer almayacak ve dönüşü muhtemelen Nisan ayı sonuna kadar ertelenecek.
"Planımız, her şey yolunda giderse, uluslararası ara sonrası oynanacak maçta sahaya çıkması," diyen Skinner, şu anda 26 Mart'ta oynanması planlanan Tottenham deplasmanındaki Kadınlar Süper Ligi maçına atıfta bulundu. United, ilk maçta aldığı 3-2'lik mağlubiyeti telafi edip gelecek hafta Almanya'da Bayern Münih'i yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselirse, bu maçın tarihi muhtemelen değiştirilecek ve yerine bir Avrupa maçı oynanacak. Skinner, "O sahada antrenman yapıyor, bireysel çalışmalar yapıyor, umarım yakında takım antrenmanlarına da katılabilir" diye ekledi. "Hedefimiz ve umudumuz, onu bir sonraki milli maç arasından sonra tekrar kadroya dahil edebilmek."
- Getty Images
İspanya ile yapılacak kritik maç yaklaşırken İngiltere'ye darbe
Bu durum, Manchester United için olduğu kadar İngiltere için de büyük bir darbe. Lionesses, birkaç hafta sonra İspanya ile oynayacakları çok önemli bir maça hazırlanıyor ve bu maçta, La Roja karşısında ve 14 Nisan'da maçın oynanacağı Wembley'de de önemli anlara imza atmış olan Toone'dan yoksun olacaklar. Toone, birkaç gün sonra İzlanda'ya yapılacak milli takım deplasmanını da kaçıracak.
Neyse ki, İngiltere'nin sakatlık sorunları son haftalarda azaldı. Hücumda Beth Mead tekrar forma giymeye başladı, Lauren James bu sezon ilk kez düzenli olarak 90 dakika oynuyor ve Chloe Kelly de bir süre kenarda kaldıktan sonra tekrar ilk 11'de yer almaya başladı. Yine de Toone'un yokluğu büyük bir darbe, zira Chelsea'nin forveti Aggie Beever-Jones da bir sakatlıkla boğuşuyor ve bu durum Sarina Wiegman'ın forvet seçeneklerini daha da azaltabilir.
İngiltere, İzlanda ve Ukrayna'yı yenerek Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı, ancak sadece grup birincileri gelecek yazki turnuvaya otomatik olarak katılabilecek. Bu da, Lionesses'in play-off yolunu kaçınmak istiyorsa, İspanya'yı evinde yenmesinin kesinlikle hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.
Toone, Manchester United'ın kadro derinliğinin yetersizliğini ortaya koyan birçok sakatlıktan biri
Toone, şu anda kadro sıkıntısı çeken United’ın en önemli eksik oyuncusu; Kırmızı Şeytanlar, Çarşamba günü Bayern’e yenildikleri maçta yedek kulübesine sadece dört deneyimli saha oyuncusu yazabilmişti. Kanat oyuncusu Leah Galton, sırt problemi nedeniyle Aralık ayından beri forma giymiyor, bek Anna Sandberg ise diz sakatlığı nedeniyle altı haftadır sahalardan uzak. Dominique Janssen ve Ellen Wangerheim ise sakatlıkları nedeniyle geçen hafta sonu Everton'a karşı kazanılan maçta ve hafta ortasında oynanan Bayern maçında forma giyemedi. Skinner, sakatlıklar kadrodaki derinlik eksikliğini ortaya çıkarmaya devam ederken, bu dört oyuncunun Cumartesi günü Man City ile oynanacak büyük maçta geri dönmesini beklemiyor.
Ayrıca, geçen Cumartesi günü 10.000 mil uzaklıktaki Sidney'de oynanan Asya Kupası finalinde Japonya'nın Avustralya'yı mağlup ettiği maçta 90 dakika oynayan Hinata Miyazawa'nın, Çarşamba günkü mağlubiyette ilk 11'de yer almasına rağmen, süreyi iyi yönetmesi gerekecek. Buna karşılık Bayern, maçı belirleyen golü atan 20 yaşındaki Momoko Tanikawa'yı, Miyazawa'dan çok daha az Asya Kupası'nda oynamasına rağmen sadece yedek kulübesinden kullandı.
"Hini ile açık ve samimi bir konuşma yaptık," diye açıkladı Skinner. "Oynamaya hazırdı, oynamak istiyordu. Bence durum farklı. İngiltere'den geldiğimizde, M6 otoyolunda üç saatlik yolculuk sonsuz gibi gelir, oysa aslında düzenli olarak uçakla seyahat eden oyuncular bu tür yolculuklara daha dayanıklıdır. Hini de onlardan biri.
"Onu riske atmayacaktık. O da plana tamamen katılıyordu. Sonunda, dinlenmesi için onu oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Ama hayır, o tamamen bizimle aynı fikirde ve onun dinlenebileceği en iyi yerin neresi olacağına dair önceden plan yaptık. Sanırım gelecek haftaki maçtan sonra dinlenmeye gidecek. Bir sonraki [uluslararası] kampına girmeden önce birkaç gün izinimiz olacak, bu sayede biraz dinlenebilecek."
- Getty Images Sport
Sezonun kaderini belirleyecek maçlar öncesinde United için iyi haberler
Sezonun kaderini belirleyecek hafta devam ederken, United için de bazı iyi haberler var. Bir ay boyunca sahalardan uzak kalan ve yavaş yavaş forma giyme süresini artıran bek Jayde Riviere, bu hafta sonu Red Devils’ın Man City’yi ağırlayacağı maçta “oynama şansını daha da artıracak”, gelecek vaat eden genç oyuncu Layla Drury de kadroya geri dönecek. Forvet, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadığı için Çarşamba günü forma giymemişti.
Hafta ortasında yedek kulübesinde kalan Elisabeth Terland da sahaya çıkacak. Skinner, forvetin "yedi gün içinde arka arkaya üç maç oynaması" nedeniyle "oyuncu yönetimi" nedeniyle sahaya çıkmadığını açıkladı. "Onu oyuna sokmayı düşünürdük ama yine de yaklaşan maçlar nedeniyle onu yönetmek gerekiyordu" diye ekledi. "Umarım [Cumartesi günü] hazır olur."
Bu sezon kulübün en golcü oyuncusunun sahada olması, büyük bir Manchester derbisi öncesinde büyük bir moral kaynağı olacaktır. United şu anda WSL tablosunda ikinci sırada yer alıyor ancak geçen hafta West Ham'da alınan golsüz beraberlik, Red Devils'ın daha önce hiç kazanamadığı Chelsea deplasmanı da dahil olmak üzere zorlu bir lig sonu öncesinde sinir bozucu bir aksilik oldu. Liderlik koltuğunda 8 puan farkla oturan City'ye karşı iyi bir sonuç almak, United'ın gelecek sezon tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi halinde gerekli olabilir.