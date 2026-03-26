İngiltere ve Manchester United'ın yıldızı Ella Toone, sakatlığının ne zaman sona ereceği açıklandıktan sonra, Manchester City ve Bayern Münih ile oynanacak kritik maçların yanı sıra İspanya'ya karşı oynanacak Lionesses'in hayati Dünya Kupası eleme maçını da kaçıracak

Bu durum, Manchester United için olduğu kadar İngiltere için de büyük bir darbe. Lionesses, birkaç hafta sonra İspanya ile oynayacakları çok önemli bir maça hazırlanıyor ve bu maçta, La Roja karşısında ve 14 Nisan'da maçın oynanacağı Wembley'de de önemli anlara imza atmış olan Toone'dan yoksun olacaklar. Toone, birkaç gün sonra İzlanda'ya yapılacak milli takım deplasmanını da kaçıracak.

Neyse ki, İngiltere'nin sakatlık sorunları son haftalarda azaldı. Hücumda Beth Mead tekrar forma giymeye başladı, Lauren James bu sezon ilk kez düzenli olarak 90 dakika oynuyor ve Chloe Kelly de bir süre kenarda kaldıktan sonra tekrar ilk 11'de yer almaya başladı. Yine de Toone'un yokluğu büyük bir darbe, zira Chelsea'nin forveti Aggie Beever-Jones da bir sakatlıkla boğuşuyor ve bu durum Sarina Wiegman'ın forvet seçeneklerini daha da azaltabilir.

İngiltere, İzlanda ve Ukrayna'yı yenerek Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı, ancak sadece grup birincileri gelecek yazki turnuvaya otomatik olarak katılabilecek. Bu da, Lionesses'in play-off yolunu kaçınmak istiyorsa, İspanya'yı evinde yenmesinin kesinlikle hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.