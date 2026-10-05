Bu sakatlık, Scott için acımasız bir darbe oldu. Çünkü İngiltere formasıyla ilk 11’deki ilk maçında müthiş bir performans ortaya koymuştu. Cumartesi günü Uluslar Ligi'nde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 yendiği maçta orta sahada Elliot Anderson ile birlikte 70 dakika oynadı.

Maç öncesinde uyluğundaki sorunu hissetmesine rağmen Scott, fark yaratmak için ağrılarına rağmen sahada kaldı. Gösterdiği performans, İngiltere Teknik Direktörü Tuchel'den büyük övgü aldı.

Tuchel, "İlk ilk 11 ve nasıl bir başlangıç, nasıl bir performans" dedi. "Topla çok rahat, karar alma mekanizması en üst seviyede. Tam anlamıyla komple bir oyuncu. Bize sahanın merkezinde büyük hareketlilik, çeşitlilik ve çalışma temposu kattı."