Getty Images Sport
Çeviri:
İngiltere ve Bournemouth'a büyük darbe: Alex Scott, Uluslar Ligi'ndeki ustalık dersi niteliğindeki performansının ardından iki ay sahalardan uzak kalacak
İngiltere'ye çifte sakatlık darbesi
Bournemouth orta saha oyuncusu Scott, uyluk sakatlığı nedeniyle İngiltere kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. 23 yaşındaki oyuncunun quadricepsindeki sorun nedeniyle altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Scott, salı günü Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak maçı kaçıracak ve Thomas Tuchel'in ekibi önemli bir orta saha seçeneğinden yoksun kalacak.
Arsenal savunmacısı Konsa da bu maçta forma giyemeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, belirtilmeyen bir sakatlığı nedeniyle tedavi görmek üzere kulübüne dönüyor ve bu durum milli ara sırasında İngiltere'nin yaşadığı sakatlık sorunlarını daha da artırıyor.
- Getty Images Sport
Tatlı-acı bir A milli takım ilk maçı
Bu sakatlık, Scott için acımasız bir darbe oldu. Çünkü İngiltere formasıyla ilk 11’deki ilk maçında müthiş bir performans ortaya koymuştu. Cumartesi günü Uluslar Ligi'nde İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 yendiği maçta orta sahada Elliot Anderson ile birlikte 70 dakika oynadı.
Maç öncesinde uyluğundaki sorunu hissetmesine rağmen Scott, fark yaratmak için ağrılarına rağmen sahada kaldı. Gösterdiği performans, İngiltere Teknik Direktörü Tuchel'den büyük övgü aldı.
Tuchel, "İlk ilk 11 ve nasıl bir başlangıç, nasıl bir performans" dedi. "Topla çok rahat, karar alma mekanizması en üst seviyede. Tam anlamıyla komple bir oyuncu. Bize sahanın merkezinde büyük hareketlilik, çeşitlilik ve çalışma temposu kattı."
Marco Rose için büyüyen sorunlar
Scott'ın yaklaşan yokluğu, önümüzdeki ay zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan Bournemouth için büyük bir endişe kaynağı. Marco Rose'un takımında sakatlık listesi şimdiden kabarmaya başladı; Fransız forvet Eli Junior Kroupi, sezon öncesinde yaşadığı ayak problemi nedeniyle hâlâ sidelined durumda.
Bournemouth şu anda Premier League'de 17. sırada yer alıyor ve beş maçın ardından hâlâ ligdeki ilk galibiyetini arıyor. Ancak kupalarda başarı yaşadılar; Carabao Cup'ta Lincoln'ü mağlup ettiler ve Avrupa'daki ilk maçlarında Real Sociedad'ı 2-1 yendiler.
10 Ekim ile 8 Kasım arasında Bournemouth'un dokuz maç oynaması planlanıyor. Bu yoğun periyotta, Avrupa Ligi'nde Sturm Graz, AC Milan ve Sparta Prag'a karşı oynanacak dört maç üst üste hafta içi fikstürü ile Aston Villa'ya karşı Carabao Cup maçı da yer alıyor.
- Getty Images Sport
Scott için sırada ne var?
Scott şimdi rehabilitasyon sürecine başlayacak ve yoğun bayram dönemi fikstürü öncesinde sahalara dönmeyi umacak. İngiltere cephesinde ise Tuchel, Hırvatistan karşısında alınan farklı galibiyetin üzerine koymaya çalışırken salı günü Çek Cumhuriyeti ile oynanacak mücadelede hem Scott'tan hem de Konsa'dan yoksun kalacak.
Bu arada Bournemouth da Premier League macerasına yeniden başlamaya hazırlanırken orta sahanın dinamosundan yoksun şekilde idare etmek zorunda kalacak. Takım, kasımdaki milli ara öncesinde Sunderland, Manchester United, Leeds ve Ipswich ile karşılaşmadan önce cumartesi günü Chelsea ile Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun