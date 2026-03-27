İngiltere-Uruguay maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ben White'ın inişli çıkışlı dönüşü! Arsenal'in yıldızı, Dünya Kupası seçmelerinde Cole Palmer'ın Phil Foden'ı gölgede bırakmasıyla önce kötü adam, sonra kahraman, sonra yine kötü adam oldu

En azından kağıt üzerinde, Uruguay, Senegal’den sonra Tuchel yönetimindeki İngiltere’nin karşılaştığı en zorlu takımdı. Ancak Tuchel, iki hazırlık maçı için 35 kişilik kadro açıklamasının ardından, ilk 11'in ve hatta kadronun kenarında yer alan oyuncuları bu maç için seçince, maçın önemi azalmış gibi göründü. Harry Kane, Declan Rice ve diğerleri bu maçta forma giymedi ve kadroya bile alınmadı; Marcus Rashford ve Phil Foden en büyük isimler olurken, Harry Maguire ve Jordan Henderson en tecrübeli oyuncular oldu.

İngiltere taraftarlarının maça olan coşkusu çok geçmeden azaldı, çünkü Wembley'de sıkıcı bir maçın işareti olan kağıt uçaklar, Uruguaylı Joaquin Piquerez'in Noni Madueke ile garip bir çarpışmanın ardından tedavi gördüğü oyun molası sırasında havalandı. Her iki oyuncu da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rashford, unutulması gereken bir ilk yarıda İngiltere'nin en parlak oyuncusuydu, ancak Cole Palmer oyuna girince ev sahibi takımın performansını daha da yükseltti ve White, onun köşe vuruşundan Three Lions'ı öne geçirdi. Ancak bu, İngiltere'nin kazanmayı pek hak etmediği bir maçtı ve Tuchel'in takımının çirkin oyununa çirkin bir son gelmesi uygun görünüyordu; White'ın faulü cezalandırıldıktan sonra Real Madrid'den Valverde penaltıyı gole çevirdi.

GOAL, Wembley'deki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...