England Uruguay ratingsGetty
Richard Martin

İngiltere-Uruguay maçı oyuncu değerlendirmeleri: Ben White'ın inişli çıkışlı dönüşü! Arsenal'in yıldızı, Dünya Kupası seçmelerinde Cole Palmer'ın Phil Foden'ı gölgede bırakmasıyla önce kötü adam, sonra kahraman, sonra yine kötü adam oldu

Player ratings
İngiltere - Uruguay

Ben White, İngiltere'nin Uruguay ile oynadığı ve pek heyecan verici olmayan 1-1 berabere biten maçta beklenmedik bir şekilde başrolü üstlenirken her türlü duyguyu yaşadı. Bu bek oyuncusu, oyuna girdiğinde kendi taraftarları tarafından yuhalandı; köşe vuruşundan Three Lions'a üstünlüğü kazandırdıktan sonra da yine yuhalandı. Ardından, aceleyle yaptığı müdahaleyle penaltıya neden olması ve Federico Valverde'nin bu penaltıdan uzatma dakikalarında skoru eşitlemesi üzerine daha da fazla eleştiriye maruz kaldı.

En azından kağıt üzerinde, Uruguay, Senegal’den sonra Tuchel yönetimindeki İngiltere’nin karşılaştığı en zorlu takımdı. Ancak Tuchel, iki hazırlık maçı için 35 kişilik kadro açıklamasının ardından, ilk 11'in ve hatta kadronun kenarında yer alan oyuncuları bu maç için seçince, maçın önemi azalmış gibi göründü. Harry Kane, Declan Rice ve diğerleri bu maçta forma giymedi ve kadroya bile alınmadı; Marcus Rashford ve Phil Foden en büyük isimler olurken, Harry Maguire ve Jordan Henderson en tecrübeli oyuncular oldu. 

İngiltere taraftarlarının maça olan coşkusu çok geçmeden azaldı, çünkü Wembley'de sıkıcı bir maçın işareti olan kağıt uçaklar, Uruguaylı Joaquin Piquerez'in Noni Madueke ile garip bir çarpışmanın ardından tedavi gördüğü oyun molası sırasında havalandı. Her iki oyuncu da sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rashford, unutulması gereken bir ilk yarıda İngiltere'nin en parlak oyuncusuydu, ancak Cole Palmer oyuna girince ev sahibi takımın performansını daha da yükseltti ve White, onun köşe vuruşundan Three Lions'ı öne geçirdi. Ancak bu, İngiltere'nin kazanmayı pek hak etmediği bir maçtı ve Tuchel'in takımının çirkin oyununa çirkin bir son gelmesi uygun görünüyordu; White'ın faulü cezalandırıldıktan sonra Real Madrid'den Valverde penaltıyı gole çevirdi.

GOAL, Wembley'deki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    James Trafford (6/10):

    Penaltı ile karşı karşıya kalana kadar rahat bir İngiltere milli takımına ilk çıkış yaptı. O ana kadar tek görevi, ortaları yakalamak ve yumruklamak ya da yakalamaktı; Pazar günkü Carabao Kupası finaline kıyasla Wembley'de daha sakin, ancak daha az akılda kalıcı bir maç geçirdi.

    Tino Livramento (6/10):

    Savunmada düzgün bir performans sergiledi ancak tanındığı hücum dinamizmini pek gösteremedi.

    Fikayo Tomori (5/10):

    Pek de güven verici bir performans sergilemedi. Dikkatsiz bir kafa vuruşu Agustin Canobbio'ya gol yolu açtı ve birkaç kez topu kaybetti.

    Harry Maguire (6/10):

    Kendinden emin bir şekilde savunma yaptı ve topu havalı bir şekilde ileriye taşıdı. Milli takımdan 18 ay uzak kaldıktan sonra hoş bir dönüş yaptı ve Henderson oyundan çıktığında kaptan kol bandını takmak ona iyi gelmiş olmalı.

    Djed Spence (5/10):

    Rashford'un ileriye çıkmasına destek sağladı, ancak sol kanatta oynamak onu zorladı ve tehlikeli bir pozisyonda topu kaybetti.

    Orta saha

    James Garner (6/10):

    Etkileyici bir ilk maç çıkardı; duran toplardaki vuruşları ve oyunu iyi bağlamasıyla Uruguay'a çok şey düşündürdü.

    Jordan Henderson (6/10):

    İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledi, bu yüzden devre arasında Adam Wharton'ın yerine oyuna girmesi biraz kafa karıştırıcıydı.

    Phil Foden (6/10):

    Özellikle serbest bir rol verildiği düşünülürse, milli takımında bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Ronald Araujo'nun sert müdahalesine maruz kaldı, ancak garip bir şekilde maçın en iyi anını yaşadı ve birkaç dakika sonra kaleye düşük bir şut çekti, ancak kısa süre sonra oyundan çıktı.

    Saldırı

    Noni Madueke (6/10):

    Sağ kanattan birkaç parlak koşu yaptı ancak Rodrigo Aguirre'nin ilk yarıda kendisine sert bir şekilde çarpmasıyla gecesi erken sona erdi.

    Dominic Solanke (6/10)

    Sıkı çalıştı ancak pek tehlike yaratamadı; hızlıca kullanılan bir serbest vuruşu değerlendiremedi ve iki şutunda da Fernando Muslera'yı zorlayamadı.

    Marcus Rashford (7/10):

    İlk yarıyı izlenebilir kılan tek şey, sol kanattan yaptığı hızlı koşular oldu; bunlardan birinde birçok savunma oyuncusunu geride bıraktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jarrod Bowen (6/10):

    Özellikle tehditkar olmasa da ısrarcıydı.

    Adam Wharton (6/10):

    Cesur paslarıyla İngiltere'nin oyununu bir üst seviyeye taşıdı.

    Cole Palmer (7/10):

    Oyuna daha fazla canlılık kattı ve golün geldiği köşe vuruşunu yaptı.

    Dominic Calvert-Lewin (5/10):

    Serbest kafasında çok daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi.

    Harvey Barnes (6/10):

    Sol kanatta Rashford'a göre daha düşük bir performans sergiledi.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    18 ay sonra ilk kez İngiltere forması giydi.

    Ben White (6/10):

    Vinas'a yaptığı garip faul, attığı golün etkisini sıfırladı.

    Lewis Hall (N/A):

    Sol bekte fark yaratacak kadar fazla süre almadı.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Karşılaştığı en iyi takımlardan birine karşı, fazla deneme yapması nedeniyle fırsatı kaçırdı. İngiltere tamamen dağınıktı.

