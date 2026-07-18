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TuchelGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

İngiltere, Tuchel ve ‘catenaccio’: “Kararlarımdan pişman değilim. Üçüncülük maçı mı? Kimse onu oynamak istemez”

İngiltere
Fransa - İngiltere
Fransa
Dünya Kupası

İngiltere milli takımının teknik direktörü, Arjantin’e karşı kaybedilen yarı final maçına geri dönüyor ve bu akşam Fransa ile oynanacak ‘küçük final’ hakkında görüşlerini paylaşıyor

Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde Thomas Tuchel, Arjantin'e karşı 2-1 yenildikleri acı yarı final maçına geri dönüyor. İngiltere'nin Alman teknik direktörü sorumluluklarından kaçınmıyor, ancak maç sırasında aldığı taktiksel kararları kararlılıkla savunuyor.

  • HİÇBİR PİŞMANLIK

    "Seçimlerimden pişman değilim," dedi Alman teknik direktör basın toplantısında. "Maçın gidişatının değiştiğini, çok pasif hale geldiğimizi hissettim ve takıma yardımcı olmaya çalıştım." Bu, maç sırasında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve taktik hamleleri nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından net bir tavır sergilemesi oldu. Bu hamleler, oybirliğiyle çok defansif bulunmuştu. Maçta İngiltere, skorda önde olmasına rağmen Arjantin'e karşı geri dönüşe izin vermişti.


    Tuchel, kendi içgüdülerini ve teknik direktörlükte edindiği tecrübeyi takip ederek hareket ettiğini açıkladı: “Sonuç alınamadı ve elbette alınan kararların sorumluluğunu üstleniyorum. Bunlar, maçın tam ortasında, baskı altında verilen kararlar.”


    İngiliz teknik direktör ayrıca takım içinde bir günah keçisi aramayacağını da belirtti: “Suçlanacak biri gerekiyorsa, o kişi benim. Ben teknik direktörüm. Ancak suçlanacak tek bir kişi olduğunu düşünmüyorum.”

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  • Bu akşam İngiltere, Miami'de Fransa ile üçüncülük maçı oynayacak. Tuchel'in elenmenin hemen ardından kendisinin de itiraf ettiği gibi, bu maçın iki milli takım da oynamak istemediği bir karşılaşma: "Kimse bu maçı oynamak istemiyor, Fransız oyuncular bile. Tıpkı bizim gibi, onlar da finalde olmak istiyorlardı ve oraya ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar."


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