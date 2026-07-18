İngiltere, Tuchel ve ‘catenaccio’: “Kararlarımdan pişman değilim. Üçüncülük maçı mı? Kimse onu oynamak istemez”

"Seçimlerimden pişman değilim," dedi Alman teknik direktör basın toplantısında. "Maçın gidişatının değiştiğini, çok pasif hale geldiğimizi hissettim ve takıma yardımcı olmaya çalıştım." Bu, maç sırasında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve taktik hamleleri nedeniyle aldığı eleştirilerin ardından net bir tavır sergilemesi oldu. Bu hamleler, oybirliğiyle çok defansif bulunmuştu. Maçta İngiltere, skorda önde olmasına rağmen Arjantin'e karşı geri dönüşe izin vermişti.





Tuchel, kendi içgüdülerini ve teknik direktörlükte edindiği tecrübeyi takip ederek hareket ettiğini açıkladı: “Sonuç alınamadı ve elbette alınan kararların sorumluluğunu üstleniyorum. Bunlar, maçın tam ortasında, baskı altında verilen kararlar.”





İngiliz teknik direktör ayrıca takım içinde bir günah keçisi aramayacağını da belirtti: “Suçlanacak biri gerekiyorsa, o kişi benim. Ben teknik direktörüm. Ancak suçlanacak tek bir kişi olduğunu düşünmüyorum.”