İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid’in süperstarı Jude Bellingham’a “14 ya da 15 as oyuncuya” dair bir uyarıda bulundu; Bellingham, Dünya Kupası’nda 10 numaralı formayı giymek için Morgan Rogers ile rekabet ediyor

Tuchel ile Bellingham arasındaki ilişki sürtüşmesiz geçmedi. Teknik direktör, daha önce Senegal’e karşı alınan yenilgi sırasında Bellingham’ın saha içindeki davranışını “iğrenç” olarak nitelendirmiş, ancak bu sözleri için daha sonra özür dilemişti. Kasım ayında ise, Arnavutluk’la oynanan eleme maçında oyundan alınmasına verdiği tepki üzerine Tuchel, oyuncunun davranışını “gözden geçireceğini” söyleyerek gerginliği daha da artırmıştı.

Sakatlıklar da Bellingham'ın ritminin bozulmasında rol oynadı. Omuz sakatlığı nedeniyle eleme maçlarını kaçırdı ve Ekim ayı milli takım kampına bile çağrılmadı. Bu aksiliklere rağmen Tuchel, Tampa'da Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan son hazırlık maçında orta saha oyuncusunun etkisini hemen övdü. Bellingham, bu maçta devre arasında oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubandını takmıştı.

Tuchel, 1-0'lık galibiyetin ardından, "Jude'un kesinlikle kararlılığı ve hırsı olduğunu görebilirsiniz," dedi. "Bu onun en önemli özelliği, ancak bir sakatlıktan çıktığını, enerji dolu olduğunu ve sahaya geri döndüğü için mutlu olduğunu görebilirsiniz. Maalesef, sezonun kritik bir döneminde, Şampiyonlar Ligi ve İspanya'daki şampiyonluk mücadelesinde ara vermek zorunda kaldı, bu da Real Madrid ve kendisi için çok talihsiz bir durumdu."