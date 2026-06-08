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İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid’in süperstarı Jude Bellingham’a “14 ya da 15 as oyuncuya” dair bir uyarıda bulundu; Bellingham, Dünya Kupası’nda 10 numaralı formayı giymek için Morgan Rogers ile rekabet ediyor
Tuchel, kadro derinliği konusunda baskı yaratmaya devam ediyor
Tuchel, yaklaşan Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almanın sadece şöhretle sağlanamayacağını açıkça belirtti. Bellingham, milli takımın hedeflerinin odak noktası olmaya devam etse de, Alman teknik direktör kadrosunda ilk 11 kalitesinde çok sayıda yetenekli oyuncunun bulunduğunu vurguladı ve 22 yaşındaki oyuncuyu sahada süre almak için rekabetin içine soktu.
Real Madrid'in orta saha oyuncusunun ilk 11'de yer almak için mücadele etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Tuchel, gazetecilere şunları söyledi: "Evet, gerekiyor. O ilk 11'de yer alan oyunculardan biri, bunun farkında, ancak kadromuzda 14 ya da 15 potansiyel ilk 11 oyuncusu var. Bu roller her zaman değişebilir, ancak şu anda 14 ya da 15 uygun ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum ve Jude de onlardan biri."
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Morgan Rogers'ın Yükselişi
Ofansif orta saha pozisyonunda Bellingham’ın tahtına en büyük rakip Rogers olmuştur. Aston Villa oyuncusu, Tuchel yönetiminde favori isimlerden biri haline gelmiş ve teknik direktörün görevde olduğu 13 maçın 12’sinde forma giymiştir. En önemlisi, Rogers, İngiltere’nin sekiz Dünya Kupası eleme maçının hepsinde forma giyen tek oyuncu olmuş ve bu da teknik direktörün tercih ettiği sistemde şu anda taktiksel üstünlüğü elinde tuttuğunu göstermektedir.
Tuchel'in Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana Bellingham'ın sahada kalma süresi daha düzensiz hale geldi. Eski Borussia Dortmund oyuncusu, yeni yönetim altında sadece dört kez ilk 11'de yer alırken, üç maçta da yedek kulübesinden oyuna girdi. Bu durum, Gareth Southgate yönetimindeki Euro 2024 kampanyasıyla keskin bir tezat oluşturuyor. O dönemde Bellingham, yedi maçta sadece 29 dakika sahada kalmamıştı.
Dalgalı bir ilişkiyi yürütmek
Tuchel ile Bellingham arasındaki ilişki sürtüşmesiz geçmedi. Teknik direktör, daha önce Senegal’e karşı alınan yenilgi sırasında Bellingham’ın saha içindeki davranışını “iğrenç” olarak nitelendirmiş, ancak bu sözleri için daha sonra özür dilemişti. Kasım ayında ise, Arnavutluk’la oynanan eleme maçında oyundan alınmasına verdiği tepki üzerine Tuchel, oyuncunun davranışını “gözden geçireceğini” söyleyerek gerginliği daha da artırmıştı.
Sakatlıklar da Bellingham'ın ritminin bozulmasında rol oynadı. Omuz sakatlığı nedeniyle eleme maçlarını kaçırdı ve Ekim ayı milli takım kampına bile çağrılmadı. Bu aksiliklere rağmen Tuchel, Tampa'da Yeni Zelanda'ya karşı kazanılan son hazırlık maçında orta saha oyuncusunun etkisini hemen övdü. Bellingham, bu maçta devre arasında oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubandını takmıştı.
Tuchel, 1-0'lık galibiyetin ardından, "Jude'un kesinlikle kararlılığı ve hırsı olduğunu görebilirsiniz," dedi. "Bu onun en önemli özelliği, ancak bir sakatlıktan çıktığını, enerji dolu olduğunu ve sahaya geri döndüğü için mutlu olduğunu görebilirsiniz. Maalesef, sezonun kritik bir döneminde, Şampiyonlar Ligi ve İspanya'daki şampiyonluk mücadelesinde ara vermek zorunda kaldı, bu da Real Madrid ve kendisi için çok talihsiz bir durumdu."
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Dünya Kupası'nda tam isabet
Bellingham'ın Rogers'ın rekabetini geride bırakıp Tuchel'in "14 ya da 15 kişilik ilk 11"inde kalıcı bir yer edinmesi için bu yeterli miydi, bu Three Lions için hâlâ büyük bir soru işareti. Turnuva yaklaşırken Tuchel, Bellingham'ın doğru zamanda en iyi formuna kavuştuğuna inanıyor. "Şu anda onun gerçekten de en iyi formunda olduğunu görebilirsiniz," diye ekledi teknik direktör. "Geri döndü, dinç, oynamak istiyor ve formunun zirvesinde."