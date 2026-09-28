Deeney, Tuchel’e Calvert-Lewin’i göz ardı etmesi ve Lankshear’a İngiltere’de bir fırsat vermesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, İngiltere’nin İspanya’ya 3-2 mağlup olduğu, kaptan Kane’in kritik bir penaltıyı kaçırdığı maçın ardından geldi.

Leeds ile sezona güçlü bir başlangıç yapan Calvert-Lewin, son yedi dakikada Kane’in yerine oyuna girdi. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, kısa süre aldığı bölümde etki yaratmakta zorlandı. Deeney, özellikle Kane’in Euro 2028’e gelindiğinde 35 yaşına girecek olması nedeniyle Tuchel’in artık gelecek için plan yapmaya başlaması gerektiğine inanıyor. Ona göre daha genç adaylar, A Milli takım kadrosuna dahil olma ve mevcut kaptandan öğrenme şansını hak ediyor.