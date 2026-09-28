Getty Images Sport
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İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e, Harry Kane'in halefi olarak Dominic Calvert-Lewin'den vazgeçip Championship'in sansasyon ismine yönelmesi çağrısı yapıldı
Deeney, Tuchel'den değişim talep etti
Deeney, Tuchel’e Calvert-Lewin’i göz ardı etmesi ve Lankshear’a İngiltere’de bir fırsat vermesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, İngiltere’nin İspanya’ya 3-2 mağlup olduğu, kaptan Kane’in kritik bir penaltıyı kaçırdığı maçın ardından geldi.
Leeds ile sezona güçlü bir başlangıç yapan Calvert-Lewin, son yedi dakikada Kane’in yerine oyuna girdi. Ancak 29 yaşındaki oyuncu, kısa süre aldığı bölümde etki yaratmakta zorlandı. Deeney, özellikle Kane’in Euro 2028’e gelindiğinde 35 yaşına girecek olması nedeniyle Tuchel’in artık gelecek için plan yapmaya başlaması gerektiğine inanıyor. Ona göre daha genç adaylar, A Milli takım kadrosuna dahil olma ve mevcut kaptandan öğrenme şansını hak ediyor.
- AFP
'Sen cevap değilsin'
talkSPORT'unPremier League All Access podcast'inde konuşan Deeney, Calvert-Lewin'in geç oyuna girişine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski Watford kaptanı, daha yaşlı tecrübeli oyuncuların kadroya çağrılmasının milli takım için uzun vadede hiçbir fayda sağlamadığında ısrar etti.
"Bunun nasıl gideceğini zaten biliyorum, hiçbir şey öğrenmiyorum" dedi Deeney. "Dün Dominic Calvert-Lewin oyuna girip dört dakikada 57 faul yaptığında da hiçbir şey öğrenmedim. Dominic Calvert-Lewin, saygıyla söylüyorum, Leeds'te harika işler yaptı. İleriye dönük olarak çözüm sen değilsin."
Gelecek için Lankshear’a bakılıyor
Deeney, Calvert-Lewin’e bel bağlamak yerine, Middlesbrough forveti Lankshear’ın kadroya dahil edilmesini görmek istiyor. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Championship’te şimdiden altı gol attı ve kısa süre önce Kazakistan’a karşı İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’ndaki ilk maçında da ağları sarstı.
Ek olarak, “Ben bunu çok daha fazla tercih ederim ve bu çocuğun çözüm olduğunu söylemiyorum ama bir Will Lankshear için, [hadi] seni içeri alalım” dedi. “Uzun vadede sende ne olduğunu görelim. Harry Kane’den bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğini, [takıma] katkı verip veremeyeceğini görelim çünkü nedir, 22, 23 yaşında Championship’te gol atıyor? Championship’in Premier League olmadığını anlıyorum. Bunların hepsini anlıyorum. Ama en azından tüm o [altyapı] sistemlerinden geçmiş bir çocuk ve uzun vadede [bu seviyeye uygun] olup olmadığını görebiliriz.”
- Getty Images Sport
Yeni bir döneme doğru ilerlerken
Şimdilik Tuchel, bir sonraki milli araya girilirken bir denge kurma sınavıyla karşı karşıya. Güvendiği, tecrübeli yedekleri kadroda tutup tutmamaya ya da yeni nesil hücum yeteneklerini takıma entegre etmeye karar vermek zorunda.
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