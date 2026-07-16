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"İngiltere şanslıydı" - Alan Shearer, Arjantin'in yarı final zaferini hak ettiğini kabul ederken, Three Lions efsanesi ikinci yarıdaki geri dönüşü övdü
Arjantin’in son dakikalardaki geri dönüşü, İngiltere’nin umutlarını sona erdirdi
İngiltere’nin Dünya Kupası serüveni, Arjantin’in bir gol geriden gelip Atlanta’da oynanan yarı final maçını 2-1 kazanmasının ardından sona erdi. Anthony Gordon, “Üç Aslanlar”a öne geçiren golü attı; ancak Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez maçın son dakikalarında skoru tersine çevirdi.
Maçın bitiminden sonra BBC One'da konuşan Shearer, Arjantin'in finale kalmayı tam anlamıyla hak ettiğini söyledi. Eski İngiltere kaptanı, Lionel Scaloni'nin takımının maçın büyük bir bölümünü kontrol ettiğini belirtti ve skorun İngiltere'ye fazla cömert davrandığını düşündüğünü ifade etti.
- AFP
Shearer, Arjantin'in soğukkanlılığını övüyor
Shearer, Arjantin’in gol yedikten sonra sakinliğini koruyup kendi oyun anlayışına güvenmeye devam etmesini takdir etti. Ayrıca, maçın gidişatını son şampiyonun lehine çevirmeye yardımcı olan Scaloni’nin oyuncu değişikliklerinin etkisini de vurguladı.
"Bence daha iyi olan takım kazandı. Bu konuda açık ve dürüst olmak lazım. Tepkileri muhteşemdi, birkaç kez direğe çarptılar ve İngiltere şanslıydı," diye açıkladı Shearer. "Paniklemediler, oyun planlarına sadık kaldılar, yaptıklarına inandılar ve başardılar.
"Oyuncu değişiklikleri işlerine yaradı ve maça geri dönme şekillerine saygı duymak gerekir. Bunu söylemek ne kadar acı verse de, Pazar günkü finalde yer almayı hak ettiler."
İngiltere, kontrolü elinden kaçırdıktan sonra bedelini ödedi
Wayne Rooney, Shearer’ın hayal kırıklığını paylaşarak, İngiltere’nin öne geçtikten sonra maçı yönetemediğini savundu. Takımın çok geriye çekildiğini ve Arjantin’in maçın son dakikalarını domine etmesine izin verdiğini düşündü.
"Kendimizi çok iyi bir konuma getirmiştik, ama sonra ne yapacağımızı bilemedik," dedi Rooney. "Geriye çekildik, onların üzerimize gelmesine izin verdik. Birçok gol fırsatı yarattılar, sonra da çöktük. Gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım."
- getty
Arjantin final maçına hazırlanıyor
Arjantin, İngiltere karşısında geri dönüşünü tamamlayarak Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. Öte yandan, Üç Aslanlar, üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
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