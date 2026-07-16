"İngiltere şanslıydı" - Alan Shearer, Arjantin'in yarı final zaferini hak ettiğini kabul ederken, Three Lions efsanesi ikinci yarıdaki geri dönüşü övdü

Shearer, Arjantin’in gol yedikten sonra sakinliğini koruyup kendi oyun anlayışına güvenmeye devam etmesini takdir etti. Ayrıca, maçın gidişatını son şampiyonun lehine çevirmeye yardımcı olan Scaloni’nin oyuncu değişikliklerinin etkisini de vurguladı.

"Bence daha iyi olan takım kazandı. Bu konuda açık ve dürüst olmak lazım. Tepkileri muhteşemdi, birkaç kez direğe çarptılar ve İngiltere şanslıydı," diye açıkladı Shearer. "Paniklemediler, oyun planlarına sadık kaldılar, yaptıklarına inandılar ve başardılar.

"Oyuncu değişiklikleri işlerine yaradı ve maça geri dönme şekillerine saygı duymak gerekir. Bunu söylemek ne kadar acı verse de, Pazar günkü finalde yer almayı hak ettiler."