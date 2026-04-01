"İngiltere ruhunu çaldı mı": İngiliz basını, tarihi "aşağılanma"nın ardından Thomas Tuchel'i yerden yere vurdu

Röportaj boyunca oyuncuların sinirlerinin şu anda ne kadar gergin olduğu giderek daha belirgin hale geldi. Kane'e olan sözde bağımlılık sorulduğunda Tuchel şöyle dedi: "Peki, Arjantin neden Messi'ye, Portekiz neden Cristiano Ronaldo'ya güvenmesin ki? Bu tamamen normal. Bizim takımda önemli oyuncular kampı terk etti ve bunu biraz hissettik. Etkili vuruş gücümüz eksikti."

Oyunculara çok fazla baskı uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda Tuchel ayrıca ters bir tavırla şöyle açıkladı: "Hayır. Öyle olduğunu sanmıyorum. Bu tartışmaya katılmak istemiyorum çünkü ne yapmak istediğimizin ve nasıl futbol oynamak istediğimizin çok net olduğunu düşünüyorum. İlkelerimize, yaptıklarımıza ve düşüncelerimize daha fazla odaklanmalıyız. Mesele bu."

Dünya Kupası yılının ilk hazırlık maçında İngiltere, geçen Cuma günü de ikna edici bir performans sergileyememişti. Uruguay karşısında sadece 1-1'lik bir beraberlik elde edilebilmiş ve bu da eleştirilerin sesini daha da yükseltmişti. Artık Tuchel kesin olarak hamle yapmak zorunda. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, sahada Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak maçlar var. Grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama, Three Lions'ı bekliyor.