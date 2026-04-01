0-1'lik skor, Three Lions'ın Asya'dan bir takıma karşı aldığı ilk mağlubiyet anlamına geliyordu ve bu, Alman teknik direktör için ikinci bir olumsuz rekor oldu. Geçen yaz İngiltere'ye karşı alınan 1-3'lük yenilgi, Afrika'dan bir takıma karşı alınan tek mağlubiyetti. Birkaç ay sonra başlayacak Dünya Kupası göz önüne alındığında, İngiltere basını Tuchel'i yerden yere vurarak alarm zillerini çalmaya başladı.
"İngiltere ruhunu çaldı mı": İngiliz basını, tarihi "aşağılanma"nın ardından Thomas Tuchel'i yerden yere vurdu
"Thomas Tuchel'in sihrini konuşturmak için zamanı daralıyor – İngiltere milli takımı doğru formülü bulmak için hâlâ karanlıkta el yordamıyla ilerliyor ve bu uyuşuk performansın ardından ciddi bir Dünya Kupası adayı olmaktan çok uzak," diye yazdı örneğin Daily Mail.
The Telegraph ise FC Bayern Münih ve BVB'nin eski teknik direktörüne daha da sert çıktı: "Tuchel, İngiltere'nin ruhunu çaldı. Japonya'nın hak ettiği bu aşağılama, acı çeken taraftarlar için yüzlerine atılan bir pasta gibi hissettirdi."
Kane'siz İngiltere, hücumda uzun süre çok kötü bir performans sergiledi
Sakatlanan Harry Kane'in yokluğunda İngilizler, özellikle hücumda büyük bir hayal kırıklığı yaşattı; oysa Phil Foden, Cole Palmer veya Anthony Gordon gibi isimlerle kadro hiç de fena değildi. Ancak ilk yarıda Tuchel'in takımı tek bir şut bile çekemedi, bu durum Kasım 2017'de Almanya'ya 0-1 yenildiklerinden beri, yani neredeyse dokuz yıldır ilk kez yaşanıyordu. Tek dünya şampiyonu olan takım ancak maçın son dakikalarında beraberliği yakalamak için baskı kurdu, ancak 23. dakikada Kaoru Mitoma'nın attığı gol sonuçta farkı belirledi.
Maçın bitiş düdüğü çalındığında, tribünlerden yüksek sesli yuhalama sesleri yükseldi. Tuchel hayal kırıklığıyla şunları söyledi: "Elbette bu acı verici. Bir yenilgi her zaman acı vericidir ve evinde kaybetmek özellikle acı vericidir. Küçük bir hata yüzünden, ilk yarıda tek bir kontra atak yüzünden cezalandırıldık."
Kane'e fazla mı bağımlı? Tuchel sorulara sinirli bir şekilde yanıt verdi
Röportaj boyunca oyuncuların sinirlerinin şu anda ne kadar gergin olduğu giderek daha belirgin hale geldi. Kane'e olan sözde bağımlılık sorulduğunda Tuchel şöyle dedi: "Peki, Arjantin neden Messi'ye, Portekiz neden Cristiano Ronaldo'ya güvenmesin ki? Bu tamamen normal. Bizim takımda önemli oyuncular kampı terk etti ve bunu biraz hissettik. Etkili vuruş gücümüz eksikti."
Oyunculara çok fazla baskı uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda Tuchel ayrıca ters bir tavırla şöyle açıkladı: "Hayır. Öyle olduğunu sanmıyorum. Bu tartışmaya katılmak istemiyorum çünkü ne yapmak istediğimizin ve nasıl futbol oynamak istediğimizin çok net olduğunu düşünüyorum. İlkelerimize, yaptıklarımıza ve düşüncelerimize daha fazla odaklanmalıyız. Mesele bu."
Dünya Kupası yılının ilk hazırlık maçında İngiltere, geçen Cuma günü de ikna edici bir performans sergileyememişti. Uruguay karşısında sadece 1-1'lik bir beraberlik elde edilebilmiş ve bu da eleştirilerin sesini daha da yükseltmişti. Artık Tuchel kesin olarak hamle yapmak zorunda. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, sahada Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak maçlar var. Grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama, Three Lions'ı bekliyor.
2026 Dünya Kupası: Tüm gruplara genel bakış
- A Grubu:
Meksika Güney Afrika Güney Kore Çek Cumhuriyeti
- B Grubu:
Kanada Bosna Hersek Katar İsviçre
- C Grubu:
Brezilya Fas Haiti İskoçya
- D Grubu:
ABD Paraguay Avustralya Türkiye
E Grubu:
Almanya Curacao Fildişi Sahili Ekvador
- F Grubu:
Hollanda Japonya İsveç Tunus
- G Grubu:
Belçika Mısır İran Yeni Zelanda
- H Grubu:
İspanya Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan Uruguay
- Grup I:
Fransa Senegal Irak Norveç
- Grup J:
Arjantin Cezayir Avusturya Ürdün
- K Grubu:
Portekiz Kongo Demokratik Cumhuriyeti Özbekistan Kolombiya
- L Grubu:
İngiltere Hırvatistan Gana Panama