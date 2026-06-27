İngiltere için, Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan Panama karşılaşması öncesinde kötü haberler var; üstelik sadece bu da değil. Gana maçının ardından Reece James, bir kas problemi yaşadı; bu durum, onu grup aşamasının son maçında ve muhtemelen bir sonraki maçta da sahalardan uzak tutacak.
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İngiltere: Reece James’in hamstring sakatlığı: Panama maçında forma giyemeyecek. İyileşme süresi ve durumu
16'LARA DA ELENDİ
The Guardian’ın haberine göre, Reece James, 23 Haziran’da Gana ile oynanan maçın ardından hamstring sakatlığı geçirdi. Sağ bek, Cuma günü Kansas City’de takımla birlikte antrenmana katılmadı ve İngiltere’nin kısa süre içinde Panama ile karşılaşacağı New York’a takımın geri kalanıyla birlikte seyahat etmedi.
Chelsea’nin kaptanı, son 16 turunu da kaçıracak ve ancak çeyrek finalde tekrar kadroya dönebilecek.
TUCHEL’İN SÖZLERİ
"Femoral bisepsinde ciddi olmayan bir sorun var. Son iki gündür antrenman yapmadı. Şu anda rehabilitasyon sürecinde ve durumu maç bazında değerlendireceğiz: Turnuva boyunca kadroda yer alacağına inanıyoruz."