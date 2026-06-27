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Reece James England 2026Getty Images

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İngiltere: Reece James’in hamstring sakatlığı: Panama maçında forma giyemeyecek. İyileşme süresi ve durumu

Dünya Kupası
Panama - İngiltere
Panama
İngiltere

Chelsea'nin bek oyuncusu, Panama maçı ve Dünya Kupası son 16 turu maçlarını kaçıracak.

İngiltere için, Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan Panama karşılaşması öncesinde kötü haberler var; üstelik sadece bu da değil. Gana maçının ardından Reece James, bir kas problemi yaşadı; bu durum, onu grup aşamasının son maçında ve muhtemelen bir sonraki maçta da sahalardan uzak tutacak.

  • 16'LARA DA ELENDİ

    The Guardian’ın haberine göre, Reece James, 23 Haziran’da Gana ile oynanan maçın ardından hamstring sakatlığı geçirdi. Sağ bek, Cuma günü Kansas City’de takımla birlikte antrenmana katılmadı ve İngiltere’nin kısa süre içinde Panama ile karşılaşacağı New York’a takımın geri kalanıyla birlikte seyahat etmedi.

    Chelsea’nin kaptanı, son 16 turunu da kaçıracak ve ancak çeyrek finalde tekrar kadroya dönebilecek.

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  • TUCHEL’İN SÖZLERİ

    "Femoral bisepsinde ciddi olmayan bir sorun var. Son iki gündür antrenman yapmadı. Şu anda rehabilitasyon sürecinde ve durumu maç bazında değerlendireceğiz: Turnuva boyunca kadroda yer alacağına inanıyoruz."

Dünya Kupası
Panama crest
Panama
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