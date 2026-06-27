İngiltere: Reece James’in hamstring sakatlığı: Panama maçında forma giyemeyecek. İyileşme süresi ve durumu

İngiltere için, Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan Panama karşılaşması öncesinde kötü haberler var; üstelik sadece bu da değil. Gana maçının ardından Reece James, bir kas problemi yaşadı; bu durum, onu grup aşamasının son maçında ve muhtemelen bir sonraki maçta da sahalardan uzak tutacak.