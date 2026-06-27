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England Panama ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

İngiltere-Panama maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jude Bellingham, alkışları hak ediyorsun! Muhteşem orta saha oyuncusu, sönük bir performans sergileyen Üç Aslanlar’ı sırtlayarak takımını Dünya Kupası grubunda liderliğe taşıdı

Player ratings
İngiltere
J. Bellingham
Dünya Kupası
FEATURES
Panama - İngiltere

Jude Bellingham, Cumartesi günü Panama’yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası L Grubu’nda birinciliği garantileyen İngiltere’nin maçın yıldızı oldu. Orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra skoru açtı ve hemen ardından Harry Kane’e asist yaptı; ancak Thomas Tuchel’in takımı, olumlu sonuca rağmen genel olarak pek etkileyici olmayan bir performans sergiledi.

İngiltere, bir önceki maçta Gana ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından kadrosunda beş değişiklik yaptı; oyuna giren isimlerden biri olan Marcus Rashford, ceza sahası kenarından çektiği şutla Orlando Mosquera’yı sağ alt köşesine doğru iyi bir kurtarış yapmaya zorladı.

Ancak Üç Aslanlar bu pozisyondan sonra ritmini yakalayamadı ve su molasının hemen ardından Jose Luis Rodriguez, İngiltere savunmasının arkasına sızınca Jordan Pickford bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Rashford, ilk yarı bitmeden önce birkaç fırsat daha yakaladı; önce kafayla topu üstten dışarı attı, ardından da bir serbest vuruşu az farkla dışarıya gönderdi. İkinci yarının ilk fırsatını da sol kanattan hızla ilerleyip yan ağlara gönderdiği şutla o yarattı.

Kane, kısa bir süre sonra Mosquera'yı kurtarmaya zorladı; ardından Bellingham, Bukayo Saka'nın köşe vuruşundan yakın direğe bir vole vuruşuyla topu ağlara göndererek İngiltere'nin nihayet skoru açmasını sağladı. Beş dakika sonra, Real Madrid'li oyuncu asist rolüne büründü ve Kane'e yakın mesafeden kafayla gol atmasını sağlayan ortayı yaptı; böylece Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Tuchel'in takımı, Kuzey Amerika'da 60 yıldır süren başarısızlık serisini sona erdirmek amacıyla Çarşamba günü son 32 turu maçı için Atlanta'ya gidecek.

GOAL, New Jersey'deki maçta İngiltere oyuncularını değerlendirdi...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (6/10):

    İlk yarının ortalarında Rodriguez'in şutunu iyi bir kurtarışla önledi. Pas dağıtımı zaman zaman biraz hatalıydı, ancak kale önünü iyi temizledi.

    Jarell Quansah (5/10):

    Sakatlanan James'in yerine oyuna girdi ancak aynı hücum gücünü gösteremedi. Sağ bek pozisyonunda sakatlık sorunuyla boğuşan son isim oldu ve maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Ezri Konsa (4/10):

    Maçın ilk saniyelerinde Panama'ya bir yarı şans verdi ve kendine gelmesi biraz zaman aldı. Aston Villa oyuncusunun performansı oldukça inişli çıkışlıydı.

    Marc Guehi (6/10):

    İngiltere'nin stoper ikilisinden açık ara en güven veren oyuncuydu. Turnuvanın açılış maçında ilk 11'de yer almaması şaşırtıcı.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Bazen arkada biraz fazla boşluk bıraktı, ancak topla oynarken kalitesini gösterdi. İkinci golün hazırlık aşamasında Bellingham'a attığı uzun pas mükemmeldi.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Elliot Anderson (4/10):

    Rice'ın yanında olmadığı zamanlarda zaman zaman zorlandı ve istediği kadar sık top kaybı yaşadı. Duran toplardaki performansları da pek iyi değildi. Adil olmak gerekirse, kafasında 116 milyon başka şey olabilir...

    Jude Bellingham (9/10):

    Daha geride bir pozisyonda oynatılması sayesinde topa daha fazla dokunabildi ve İngiltere adına bir şeyler yaratabilecek en olası isim olarak göze çarptı. Yine de zamanlaması iyi birkaç hücum koşusu yapabildi; bu da, skoru açan akıllı bir vuruşun ardından ikinci golün asistini yapmasına yol açtı.

    Morgan Rogers (4/10):

    Sırtını kaleye dönükken birkaç güzel dokunuş yaptı, ancak bunun dışında oyuna dahil olmakta zorlandı. 10 numaralı pozisyonundan Panama savunmasına doğru koşacak alanı bulamadı.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Bukayo Saka (5/10):

    Birkaç umut verici dripling denemesi yaptı ancak tam formuna kavuşma sürecinde olduğu için kayda değer bir pozisyon yaratmakta zorlandı. Bellingham'ın golüne yol açan ortayı yaptıktan hemen sonra oyundan alındı.

    Harry Kane (6/10):

    İlk yarıda bir kez daha oyunun kenarında kaldı. İkinci yarıda pas almaya başladı ve Mosquera'yı kurtarışa zorladıktan sonra, güzel bir kafa vuruşuyla gol attı.

    Marcus Rashford (6/10):

    İlk saatte İngiltere adına gol atma olasılığı en yüksek oyuncu gibi görünüyordu ve direkt driplingleriyle tehlike yarattı. Ancak ceza sahasına yaptığı son pas hiç de mükemmel değildi.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Djed Spence (6/10):

    Sakatlanan Quansah'ın yerine oyuna girdi ve yeterince güvenilir bir performans sergiledi.

    Noni Madueke (6/10):

    Saka'nın yerine oyuna girdi ve maçın sonlarında neredeyse gol atıyordu.

    Eberechi Eze (5/10):

    İkinci su molasının ardından Bellingham'ın yerine oyuna girdi ancak dikkat çekici bir performans sergileyemedi.

    Jordan Henderson (Değerlendirilemez):

    Maçın sonlarında Anderson'ın yerine oyuna girerek, yedi büyük turnuvada forma giyen ilk İngiliz oyuncu oldu.

    Ollie Watkins (N/A):

    Kane'e maçın son dakikalarında dinlenme fırsatı verdi.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Rice'ın yokluğunda takımı çok fazla kontra atağa maruz kaldı ve Bellingham dışında hücumda pek bir canlılık gösteremedi. Orta sahanın ustasının muhteşem performansı sayesinde bu durumdan paçayı kurtardı.

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