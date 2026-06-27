İngiltere-Panama maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jude Bellingham, alkışları hak ediyorsun! Muhteşem orta saha oyuncusu, sönük bir performans sergileyen Üç Aslanlar’ı sırtlayarak takımını Dünya Kupası grubunda liderliğe taşıdı

İngiltere, bir önceki maçta Gana ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından kadrosunda beş değişiklik yaptı; oyuna giren isimlerden biri olan Marcus Rashford, ceza sahası kenarından çektiği şutla Orlando Mosquera’yı sağ alt köşesine doğru iyi bir kurtarış yapmaya zorladı.

Ancak Üç Aslanlar bu pozisyondan sonra ritmini yakalayamadı ve su molasının hemen ardından Jose Luis Rodriguez, İngiltere savunmasının arkasına sızınca Jordan Pickford bir kurtarış yapmak zorunda kaldı.

Rashford, ilk yarı bitmeden önce birkaç fırsat daha yakaladı; önce kafayla topu üstten dışarı attı, ardından da bir serbest vuruşu az farkla dışarıya gönderdi. İkinci yarının ilk fırsatını da sol kanattan hızla ilerleyip yan ağlara gönderdiği şutla o yarattı.

Kane, kısa bir süre sonra Mosquera'yı kurtarmaya zorladı; ardından Bellingham, Bukayo Saka'nın köşe vuruşundan yakın direğe bir vole vuruşuyla topu ağlara göndererek İngiltere'nin nihayet skoru açmasını sağladı. Beş dakika sonra, Real Madrid'li oyuncu asist rolüne büründü ve Kane'e yakın mesafeden kafayla gol atmasını sağlayan ortayı yaptı; böylece Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Tuchel'in takımı, Kuzey Amerika'da 60 yıldır süren başarısızlık serisini sona erdirmek amacıyla Çarşamba günü son 32 turu maçı için Atlanta'ya gidecek.

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