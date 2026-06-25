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İngiltere, Panama ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde Reece James’in hamstring sakatlığından endişe duyuyor
Three Lions, bir bek oyuncusunu takip ediyor
Dinamik savunma oyuncusu, Salı günü Gana ile oynanan çekişmeli ve berabere biten maçın ardından yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şu anda kapsamlı bir tıbbi muayeneye tabi tutuluyor. The Telegraph gazetesine göre, teknik ekip, 26 yaşındaki oyuncunun kas sakatlıklarına ilişkin uzun geçmişi göz önüne alındığında, gereksiz riskler almaktan son derece kaçınıyor. Bu aksilik, açılış maçı öncesinde turnuvayı sonlandıran bir baldır sakatlığı nedeniyle ikinci sağ bek seçeneği Tino Livramento’yu zaten kaybetmiş olan teknik ekip için özellikle kötü bir zamanlamaya denk geliyor.
- Getty Images Sport
Tuchel, Saka’nın geri dönüşünü yönetiyor
Teknik ekip, forvet Bukayo Saka’nın Aşil tendonu sorununu atlatıp tam formuna kavuşması sürecinde, oyuncunun antrenman yükünü de özenle yönetiyor.
Tuchel şunları söyledi: “Giderek daha hazır görünüyor ve umarım tempoyu artırır; o zaman ne olacağını göreceğiz. Hedefine yaklaşıyor ve antrenman seansları giderek artıyor, bu yüzden şu anda daha fazla antrenmana ihtiyacı var. Panama maçına hazır olmak için iki antrenman seansı yeterli. Mesele sadece Bukayo ile ilgili değil, ancak biraz süre alması iyi oldu. Umarım herhangi bir olumsuz tepki olmaz ve maça çıkmaya hazır olur.”
Gana karşısında sadece dört isabetli şutla yetinen zayıf bir performansın ardından, teknik direktöre Arsenal’in kanat oyuncusunun hücum hattını canlandırmak için gerekli olan büyük maç zihniyetine sahip olup olmadığı soruldu. Tuchel şunları ekledi: “Buna herkesin sahip olması gerekiyor. Bu konuya girmek istemiyorum.
"Bukayo geri dönecek de her şey çözülecek gibi bir durum yok ve bu yükü onun omuzlarına yüklemek istemiyorum. O üst düzey bir oyuncu, bu yüzden kadromuzda yer alıyor. Diğer tüm oyuncular gibi, onun da en iyi formda olmasına ve takımı sürüklemesine çok ihtiyacımız var. Ancak herkes elinden geleni yapıyor ve şu anda bize yardım etmesi için tek tek isimler haykırmanın zamanı değil. Hâlâ iyi bir durumdayız.”
Teknik direktör, ölçülü bir rotasyon uygulamanın önemini vurguluyor
Alman teknik direktörün, Panama karşısında büyük çaplı değişiklikler yapması beklenmiyor – İngiltere, 2018 Rusya Dünya Kupası’nda bu takımı 6-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmişti, ancak Panama bu turnuvada iki kez 1-0 mağlup oldu.
Manchester City'den Nico O’Reilly, Djed Spence'in yerine sol bek pozisyonunda sahaya dönebilir ancak teknik direktör, Gana karşısında sergilenen zayıf hücum performansı nedeniyle gelen yoğun eleştirilerin ardından, takımın yapısal dengesini şiddetle savundu ve kadro devamlılığının mutlak önemini vurguladı.
Tuchel şunları söyledi: “Şu anda kadroda rotasyon yapmaktan çekinmiyorum. Bazı oyuncuların sahada olması gerekiyor ama belki de bu daha ılımlı bir şekilde gerçekleşecek. Sadece oyuncularınızı değiştirip ‘Tamam, hadi performans gösterin’ demek her zaman adil olmaz. Bakalım. Örneğin stoperleri beğeniyorum. Birlikte iyiydiler. Elliot Anderson’ı beğeniyorum, bir adım ileriye çıktı ve iyi bir performans sergiledi, belki Hırvatistan maçından biraz daha iyiydi.
“Yarım fırsatlar yarattık, ortalar ve duran toplar ürettik ama maçın gidişatını değiştirecek golü bulamadık. Bunun izlemesi kolay bir maç olmadığını biliyorum. Belki de bir teknik direktör olarak saha kenarından farklı bir gözle izliyorum. Ne istediğimizi ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyorum.
"Önümüzde uzun bir yol var ve kimse maç başına dört gol atarak ve hücum futbolu oynayarak Dünya Kupası’nı kazanamadı. Her zaman hücum oynamak istiyoruz ve bizim sorumluluğumuz elimizden gelen her şeyi ortaya koymak. Denedik, denedik ama bazen zor oluyor ve olumsuz düşünmeye gerek yok.”
- AFP
Savunma düzenlemeleri sınanacak
L Grubu lideri, turnuva boyunca sadece iki gol yiyen, savunma açısından disiplinli bir Orta Amerika takımı karşısında zorlu bir fiziksel sınavdan geçmek zorunda. James’in ilk on birde yer almaması durumunda, Ezri Konsa merkez savunmadan kanada kayabilir; Declan Rice ise maça başlamak için yeterince formda olmazsa, Kobbie Mainoo orta sahada onun yerini almaya hazır bekliyor. Takım, grupta liderliği rahatça garantilemek için maksimum puanı hedeflediğinden, taktiksel sürekliliği korumak hayati önem taşıyor.