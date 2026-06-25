İngiltere, Panama ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde Reece James’in hamstring sakatlığından endişe duyuyor

Teknik ekip, forvet Bukayo Saka’nın Aşil tendonu sorununu atlatıp tam formuna kavuşması sürecinde, oyuncunun antrenman yükünü de özenle yönetiyor.

Tuchel şunları söyledi: “Giderek daha hazır görünüyor ve umarım tempoyu artırır; o zaman ne olacağını göreceğiz. Hedefine yaklaşıyor ve antrenman seansları giderek artıyor, bu yüzden şu anda daha fazla antrenmana ihtiyacı var. Panama maçına hazır olmak için iki antrenman seansı yeterli. Mesele sadece Bukayo ile ilgili değil, ancak biraz süre alması iyi oldu. Umarım herhangi bir olumsuz tepki olmaz ve maça çıkmaya hazır olur.”

Gana karşısında sadece dört isabetli şutla yetinen zayıf bir performansın ardından, teknik direktöre Arsenal’in kanat oyuncusunun hücum hattını canlandırmak için gerekli olan büyük maç zihniyetine sahip olup olmadığı soruldu. Tuchel şunları ekledi: “Buna herkesin sahip olması gerekiyor. Bu konuya girmek istemiyorum.

"Bukayo geri dönecek de her şey çözülecek gibi bir durum yok ve bu yükü onun omuzlarına yüklemek istemiyorum. O üst düzey bir oyuncu, bu yüzden kadromuzda yer alıyor. Diğer tüm oyuncular gibi, onun da en iyi formda olmasına ve takımı sürüklemesine çok ihtiyacımız var. Ancak herkes elinden geleni yapıyor ve şu anda bize yardım etmesi için tek tek isimler haykırmanın zamanı değil. Hâlâ iyi bir durumdayız.”