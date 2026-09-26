24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

İngiltere oyuncu puanları, İspanya'ya karşı: Anthony Gordon ve Harry Kane, Wembley'deki çılgın yenilgide öne çıktı

İngiltere
İspanya
Player ratings
İngiltere - İspanya
UEFA Nations League A

İngiltere, Wembley'de İspanya'ya karşı ilk yarıdaki etkileyici geri dönüşüne rağmen 3-2'lik kıl payı bir yenilgi aldı. Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleri, İspanya'nın ikinci yarıdaki yükselişini durdurmaya yetmedi.

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi serüveni, Wembley'de İspanya'ya karşı taktik açıdan son derece ilgi çekici ancak nihayetinde hayal kırıklığı yaratan 3-2'lik yenilgiyle başladı. İngiltere, Lamine Yamal'ın savunmadaki aksaklıklardan klinik bir şekilde faydalanmasıyla iki dakika içinde geriye düştü. Ancak Thomas Tuchel'in ekibi etkileyici bir direnç ortaya koydu ve dört dakika içinde attığı iki golle maçı tersine çevirdi. Gordon 36. dakikada skoru eşitledi, ardından Kane, Nic O'Reilly'nin asistini gole çevirerek İngiltere'ye devreye girilirken -2-1'lik üstünlüğü getirdi.

İkinci yarıda İspanya'nın half-space'lerdeki üstün kontrolü oyuna damga vurdu. Alex Baena 60. dakikada skoru eşitledi, ardından İngiltere'nin karşısında tanıdık bir baş belası olan Mikel Oyarzabal 74. dakikada galibiyeti getirdi. İngiltere topa %47 oranında sahip olup önemli kontra atak fırsatları yaratmasına rağmen, Kane'in karıştığı tuhaf bir penaltı olayı ve savunmada yapılan geç bir değişiklik, bu yüksek tempolu karşılaşmadan puan çıkarmalarını engelledi.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    James Trafford - 5/10

    Trafford zor bir akşam geçirdi; Yamal karşısında erken mağlup oldu ve İspanya'nın ikinci yarıdaki yükselişi sırasında ceza sahasına yeterince hakim olamadı. İki kurtarış yapsa da, İspanya'nın önde baskı yapan hücum hattına karşı zaman zaman tereddütlü göründü ve Oyarzabal'ın galibiyeti getiren golündeki hassas vuruşa karşı yapabileceği fazla bir şey yoktu.

    Ezri Konsa - 6/10

    Konsa sağ bekte nispeten istikrarlıydı ve ilk yarıda Nico Williams'a karşı ikili mücadelelerini iyi yönetti. İngiltere'nin savunma yapısına katkı verdi, ancak savunma hattının geri kalanı gibi, İspanya devrenin ardından hücumlarının temposunu ve genişliğini artırdıkça zorlandı.

    Jarell Quansah - 5/10

    Genç savunmacı için zorlu bir geceydi. Quansah top ayağındayken soğukkanlılık gösterdi, ancak İspanya'nın yer değiştirerek oynayan hücumcularının hareketliliği karşısında hazırlıksız yakalandı. Maçı iyi sayıda uzaklaştırmayla tamamladı, fakat Baena'nın beraberlik golünü etkisiz hale getirmek için gereken üst düzey pozisyon bilgisine sahip değildi.

    Marc Guehi - 4/10

    Guehi'den alışılmadık derecede sarsak bir performans geldi; erken yaptığı hata, Yamal'ın iki dakika içinde gol atmasının önünü açtı. Toparlanmada zorlandı, 69. dakikada sarı kart gördü ve İngiltere maçı çevirmeye çalışırken son bölümde oyundan alındı.

    Nic O'Reilly - 7/10

    Sol kanatta öne çıkan isim olan O'Reilly, hücum niyeti ve mükemmel görüşüyle etkileyiciydi; 40. dakikada Harry Kane'in golünün asistini yaptı. Ayrıca maç boyunca sol bekte çok yönlülüğünü ve soğukkanlılığını da gösterdi, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve Lamine Yamal'a karşı oynamanın zorluğuna başarıyla karşılık verdi.

    • Reklam
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Orta saha

    Miles Lewis-Skelly - 6/10

    Genç oyuncu, orta sahada teknik potansiyelinden kesitler sundu; özellikle daha derin bölgelere inip geriden oyun kurulumuna yardım etme becerisiyle öne çıktı. Top ayağındayken sakin kaldı ve İspanyol orta sahasına karşı denge sağlanmasına yardımcı oldu, ardından 70. dakikada oyundan alındı.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson, mücadele gücü ve çalışkanlığıyla öne çıktı; İngiltere'nin ilk yarıdaki baskın bölümünde baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu. Dani Olmo'ya baskı yapmak için yoğun çaba sarf etti, ancak İspanya sahanın son üçte birlik bölümünde oyuna hükmederken geç koşuları takip etmekte giderek daha fazla zorlandı.

    Jude Bellingham - 8/10

    Bellingham, İngiltere'nin en iyi anlarının merkezindeydi ve Anthony Gordon'ın eşitlik golünün asistini yaptı. Topu taşıması ve faul alma becerisi İngiltere'ye nefes aldırdı, ancak zaman zaman hayal kırıklığı yaşayan bir görüntü çizdi.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Hücum

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka, sağ kanatta Marc Cucurella'yı hızıyla geriye iterek sürekli tehdit yarattı. Gol ya da asist katkısı yapmasa da varlığı, takım arkadaşları için alan açtı. Tuchel, yeni bir hareketlilik ararken onu 83. dakikada oyundan aldı.

    Anthony Gordon - 8/10

    İngiltere'nin en dikkat çeken oyuncusuydu. Gordon, 36. dakikada bulduğu fırsatı soğukkanlılıkla değerlendirerek ilk yarıdaki geri dönüşü ateşledi. Doğrudan oyunu ve savunmaya dönüşleri üst düzeydi, ancak enerjisinin düşmesiyle 70. dakikada oyundan alındı.

    Harry Kane - 7/10

    Kane, İngiltere'nin 40. dakikadaki ikinci golünü atarken tipik golcü içgüdülerini sergiledi. Ancak gecesi, kaçırdığı bir penaltı ve gördüğü sarı kartla gölgelendi. Gole rağmen, kullandığı penaltıdaki garip çift dokunuş olayı takımın momentumuna pahalıya mal oldu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Morgan Rogers - 5/10

    70. dakikada Gordon'ın yerine oyuna girdi ancak İspanya maç üzerindeki hakimiyetini artırırken sol kanatta aynı etkiyi göstermekte zorlandı.

    James Garner - 5/10

    70. dakikada orta sahayı sağlamlaştırmak için oyuna alındı ancak Rodri ve İspanyol yedeklerin kurduğu ritmi bozmakta zorlandı.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    83. dakikada oyuna giren geç bir değişiklikti, skora etki edecek fazla zamanı olmadı.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    83. dakikada oyuna dahil oldu ancak İspanya savunmasının kilidini açacak belirleyici pası bulamadı.

    Jarrad Branthwaite - N/A

    89. dakikada Guehi'nin yerine, savunmadaki bir değişiklik kapsamında oyuna girdi.

    Thomas Tuchel - 6/10

    Tuchel, İngiltere'yi rekabetçi olacak şekilde sahaya sürdü ve ilk yarıdaki geri dönüş onun taktik planının işe yaradığını gösterdi. Ancak De la Fuente'nin hamleleri, özellikle de Baena ile Oyarzabal'ı oyuna alması karşısında geride kaldı ve kendi değişiklikleri de gidişatı değiştiremedi.

UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE
İngiltere crest
İngiltere
ENG
UEFA Nations League A
İspanya crest
İspanya
ESP
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO