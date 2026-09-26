İngiltere oyuncu puanları, İspanya'ya karşı: Anthony Gordon ve Harry Kane, Wembley'deki çılgın yenilgide öne çıktı

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi serüveni, Wembley'de İspanya'ya karşı taktik açıdan son derece ilgi çekici ancak nihayetinde hayal kırıklığı yaratan 3-2'lik yenilgiyle başladı. İngiltere, Lamine Yamal'ın savunmadaki aksaklıklardan klinik bir şekilde faydalanmasıyla iki dakika içinde geriye düştü. Ancak Thomas Tuchel'in ekibi etkileyici bir direnç ortaya koydu ve dört dakika içinde attığı iki golle maçı tersine çevirdi. Gordon 36. dakikada skoru eşitledi, ardından Kane, Nic O'Reilly'nin asistini gole çevirerek İngiltere'ye devreye girilirken -2-1'lik üstünlüğü getirdi.

İkinci yarıda İspanya'nın half-space'lerdeki üstün kontrolü oyuna damga vurdu. Alex Baena 60. dakikada skoru eşitledi, ardından İngiltere'nin karşısında tanıdık bir baş belası olan Mikel Oyarzabal 74. dakikada galibiyeti getirdi. İngiltere topa %47 oranında sahip olup önemli kontra atak fırsatları yaratmasına rağmen, Kane'in karıştığı tuhaf bir penaltı olayı ve savunmada yapılan geç bir değişiklik, bu yüksek tempolu karşılaşmadan puan çıkarmalarını engelledi.